México

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 29 de agosto

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Por Omar López

Guardar
El puerto de Veracruz es
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)

Consultar el pronóstico meteorológico facilita prever posibles eventos adversos y organizar con mayor seguridad actividades al aire libre, viajes y actos importantes.

En Veracruz, la anticipación a las condiciones del clima resulta indispensable para sectores como el transporte marítimo y aéreo, que dependen de ella para operar con eficacia y minimizar accidentes o retrasos ocasionados por fenómenos severos.

Para este viernes se pronóstica una temperatura máxima de 25° a lo largo de la tarde con vientos de aproximadamente 11 km/h , por su parte, la nubosidad será de 60% con probabilidad de lluvia del 0% antes del anochecer.

El clima promedio en Veracruz

La ciudad de Veracruz, también
La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)

El clima en la ciudad de Veracruz, ubicada en la costa del Golfo de México, es cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Su temperatura promedio anual se encuentra alrededor de los 25 °C, con veranos muy calurosos que a menudo superan los 30 °C, especialmente entre mayo y agosto. La humedad alta es una característica constante debido a la cercanía al mar, lo que potencia la sensación térmica y genera un ambiente tropical típico.

La temporada de lluvias se presenta principalmente entre junio y octubre, cuando las precipitaciones pueden ser intensas y frecuentes. Durante estos meses, es común la presencia de tormentas eléctricas y en algunos años, se pueden registrar eventos meteorológicos asociados a ciclones tropicales o huracanes, lo que requiere medidas preventivas. Es también en esta temporada cuando se registra la mayor humedad relativa, superando en ocasiones el 80 %.

En contraste, los meses de noviembre a febrero suelen ser más frescos debido a los frentes fríos conocidos como "nortes". Estos sistemas climáticos generan vientos fuertes, descenso en la temperatura y marejadas en la costa. Sin embargo, las temperaturas rara vez bajan de los 15 °C.

El mejor momento para visitar el puerto de Veracruz

De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo (Sectur) los meses con mayor afluencia turística en el puerto de Veracruz suelen coincidir con las temporadas vacacionales y algunas festividades importantes. Durante la Semana Santa, que ocurre entre marzo y abril, la ciudad recibe una gran cantidad de turistas nacionales e internacionales que aprovechan el clima cálido para disfrutar de las playas.

Los meses de julio y agosto, correspondientes a las vacaciones de verano, también son un pico en el turismo. Las familias suelen elegir Veracruz como destino por su combinación de historia, playas y actividades recreativas. En esta temporada, es común que los principales atractivos turísticos, como el Acuario de Veracruz, el fuerte de San Juan de Ulúa y el malecón, registren alta concurrencia.

En febrero, durante la celebración del Carnaval de Veracruz, se vive otro importante flujo turístico. Este evento, considerado uno de los carnavales más destacados de México, atrae a miles de visitantes debido a sus desfiles, conciertos y diversas actividades culturales. La combinación de estas festividades y periodos vacacionales convierte a estos meses en los de mayor turismo en la región.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoVeracruzClimamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de agosto

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Quién es el quinto eliminado de ‘La Casa de los Famosos México’, según encuesta

Aldo de Nigris y Alexis Ayala enfrentarán a Shiky por la salvación

Quién es el quinto eliminado

A más de una década de Ayotzinapa: Familiares de los 43 piden al Ejército folios esenciales para el caso

La presión social y política crece en torno a la búsqueda de respuestas, mientras nuevas jornadas de lucha se preparan para otro aniversario de la desaparición

A más de una década

Flan de chongos zamoranos: cómo preparar este delicioso postre de manera casera

Este postre combina lo mejor de dos mundos para crear una receta con un sabor único

Flan de chongos zamoranos: cómo

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la madrugada de este viernes 29 de agosto?

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

¿Qué pasó en La Casa
MÁS NOTICIAS

NARCO

A más de una década

A más de una década de Ayotzinapa: Familiares de los 43 piden al Ejército folios esenciales para el caso

Así lucía Esmeralda FG su vida de lujos en TikTok antes de ser asesinada con su familia en Jalisco

¿Quién era Esmeralda FG, la tiktoker que fue asesinada junto a su esposo e hijos en Guadalajara?

Vinculan a proceso al líder de Los Alfas, célula criminal del CJNG en el Valle de Toluca, Edomex

Aseguran en Tamaulipas más de media tonelada de metanfetamina oculta en tarimas con piedra que pretendían enviar a EEUU

ENTRETENIMIENTO

Quién es el quinto eliminado

Quién es el quinto eliminado de ‘La Casa de los Famosos México’, según encuesta

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la madrugada de este viernes 29 de agosto?

Dalílah Polanco esconde comida en La Casa de los Famosos México e internautas estallan: “Es Mariana Echeverría 2.0”

Qué pasó con la cena de nominados en La Casa de los Famosos México y por qué no se realizó

Homenaje a Ángela Aguilar en Premios La Musa 2025 por el Salón de la Fama de Compositores Latinos desata controversia

DEPORTES

La reacción de Nicólas Larcamón

La reacción de Nicólas Larcamón hacia el Vasco Aguirre por convocar a 4 jugadores de Cruz Azul

Pelea de Canelo vs Crawdord no sería transmitida por tv abierta por esta razón

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, visitó a Claudia Sheinbaum

Rigoberto Álvarez confiesa cómo sorprendió Canelo a todo el mundo cuando tenía 13 años: “Es un diamante en bruto”

Hamzah Sheeraz y el reto a Canelo Álvarez: “Uno de los mejores boxeadores”