México

Cámara de Representantes de EEUU felicita al Ejército Mexicano por operativos contra el narco: “Necesitamos más de esto”

Las dependencias norteamericanas aseguraron que redoblarán los esfuerzos binacionales para mejorar los resultados mes con mes

Por Carlos Salas

Guardar
(FOTO: Captura de pantalla)
(FOTO: Captura de pantalla)

El político estadounidense y ex oficial SEAL de la Marina de los Estados Unidos de la Cámara de Representantes de EEUU, Daniel Reed Crenshaw, felicitó a la Armada de México por los grandes resultados y operativos de las autoridades federales contra el crimen organizado en altamar, además, mencionó que la cooperación binacional entre México y EEUU no había sido tan sólida en mucho tiempo.

“Otro ejemplo impresionante de cómo se abate la actividad de los cárteles. ¡Felicitaciones a la Armada de México! La cooperación con Estados Unidos no ha sido tan sólida en años, lo cual es un testimonio tanto del presidente Trump como de la presidenta Sheinbaum. Necesitamos más de esto", mencionó el representante mientras compartía un operativo de la Secretaría de Marina.

Asimismo, dependencias norteamericanas resaltaron la disuasión estratégica y las operaciones complejas de ambos ejércitos para obligar a los cárteles a utilizar rutas marítimas desesperadas que facilitan su detección y captura.

“La verdadera victoria es el dominio de Trump y Sheinbaum en la frontera terrestre, que ha derrumbado las redes de contrabando. Los cárteles ahora se abren paso a través de obstáculos oceánicos debido al cierre drástico de las rutas terrestres”, se lee en uno de los comentarios que complementa la felicitación del político norteamericano.

De acuerdo con Sheinbaum, el
De acuerdo con Sheinbaum, el trabajo binacional de ambos gobiernos permite dar con objetivos prioritarios del narcotráfico e incautar grandes cantidades de droga. | Jovani Pérez

Este fue el operativo que celebra EEUU a México

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer en su red social X el decomiso de 900 kilos de cocaína en las costas de Guerrero.

De acuerdo con el funcionario, estas acciones fueron el resultado de operativos de vigilancia de la Secretaria de Marina (SEMAR) y se suman a las más de 46 toneladas de cocaína aseguradas en altamar desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además de la droga incautada, en otras acciones fuerzas federales informaron la destrucción de más de una tonelada de clorhidrato de cocaína asegurada en Guerrero.

Además de los 900 kilos
Además de los 900 kilos de cocaína asegurada, fuerzas federales incineraron más de una tonelada del mismo narcótico. (FOTO: FGR)

De acuerdo con la institución, el acto se realizó en el poblado de Xocomanatlán, en Chilpancingo de los Bravo, donde fueron incinerados una tonelada 211 kilos 669 gramos 500 miligramos de droga, además de 203 objetos relacionados con el delito.

La FGR detalló que la droga estaba vinculada a una carpeta de investigación por el delito de contra la salud en la modalidad de transporte, y destacó que estas acciones forman parte de la estrategia nacional para combatir el narcotráfico.

Temas Relacionados

EEUUDonald TrumpClaudia SheinbaumOmar García HarfuchArmada de MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 29 de agosto

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Metrobús CDMX: líneas, costo y

Rivales hasta en la riqueza: las competitivas fortunas de “Alito” Moreno y Noroña como políticos en 2025

La declaración patrimonial de ambos legisladores también ha demostrado que entre el priista y el morenista hay, incluso, un pleito económico por ver quién tiene más dinero desde el poder

Rivales hasta en la riqueza:

SNAC apuesta por la digitalización sindical para fortalecer democracia laboral en el T-MEC

El dirigente Alejandro Martínez Araiza impulsa el uso de plataformas digitales para las negociaciones laborales de México, Estados Unidos y Canadá

SNAC apuesta por la digitalización

A nueve años de la muerte de Juan Gabriel, así rompe los números con su música en pleno 2025

El ‘Divo de Juárez’ dejó un enorme legado musical entre la fanaticada latina

A nueve años de la

¿Suerte o tragedia? El 70% de los ganadores de lotería termina en bancarrota

Los afortunados pierden hasta 85% de sus ganancias en los primeros 100 días tras recibir el premio

¿Suerte o tragedia? El 70%
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Loco”, sobrino

Detienen a “El Loco”, sobrino de “El Betito”, uno de los fundadores de la Unión Tepito

Violencia en Hidalgo por operativo contra presuntos huachicoleros, SSPH confirma arrestos l Video

Cae transportista con más de 1.5 toneladas de metanfetamina en Sonora

Cae “El Guayabo”, objetivo prioritario acusado de huachicol, narcotráfico y homicidios en Puebla

Procesan a exdirector de Seguridad Pública de Veracruz por desaparición forzada

ENTRETENIMIENTO

A nueve años de la

A nueve años de la muerte de Juan Gabriel, así rompe los números con su música en pleno 2025

Harry Potter Visions of Magic en CDMX: cómo comprar boletos a mitad precio y cuánto cuestan

Lupita Villalobos, integrante del podcast ‘Las Alucines’, se casa en España |Video

EDC celebrará 12 años en México este 2026 y éstas son las fechas de preventa para comprar los boletos

Jorge Medina y Josi Cuen afirman que La Arrolladora no quería que cantaran juntos: “Se la pelaron”

DEPORTES

Chicharito Hernández reaparece en Instagram

Chicharito Hernández reaparece en Instagram con tierno video narrado por su hijo Noah

Estos son los presidentes de México que han cargado la Copa del Mundo

Liam Lawson muestra desacuerdo por el regreso de Checo Pérez en F1: “Hay jóvenes que merecen oportunidad”

Mike Bailey destaca la grandeza de la lucha libre mexicana en el Grand Prix CMLL 2025: “México tiene la historia más rica”

Sheinbaum busca implementar programa de salud de FIFA y UNICEF en México: “Queremos usar el mundial para impulsar más el deporte”