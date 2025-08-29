Cámara de Representantes de EEUU felicita al Ejército Mexicano por operativos contra el narco: “Necesitamos más de esto”

(FOTO: Captura de pantalla)

El político estadounidense y ex oficial SEAL de la Marina de los Estados Unidos de la Cámara de Representantes de EEUU, Daniel Reed Crenshaw, felicitó a la Armada de México por los grandes resultados y operativos de las autoridades federales contra el crimen organizado en altamar, además, mencionó que la cooperación binacional entre México y EEUU no había sido tan sólida en mucho tiempo.

“Otro ejemplo impresionante de cómo se abate la actividad de los cárteles. ¡Felicitaciones a la Armada de México! La cooperación con Estados Unidos no ha sido tan sólida en años, lo cual es un testimonio tanto del presidente Trump como de la presidenta Sheinbaum. Necesitamos más de esto", mencionó el representante mientras compartía un operativo de la Secretaría de Marina.

Asimismo, dependencias norteamericanas resaltaron la disuasión estratégica y las operaciones complejas de ambos ejércitos para obligar a los cárteles a utilizar rutas marítimas desesperadas que facilitan su detección y captura.

“La verdadera victoria es el dominio de Trump y Sheinbaum en la frontera terrestre, que ha derrumbado las redes de contrabando. Los cárteles ahora se abren paso a través de obstáculos oceánicos debido al cierre drástico de las rutas terrestres”, se lee en uno de los comentarios que complementa la felicitación del político norteamericano.

De acuerdo con Sheinbaum, el trabajo binacional de ambos gobiernos permite dar con objetivos prioritarios del narcotráfico e incautar grandes cantidades de droga. | Jovani Pérez

Este fue el operativo que celebra EEUU a México

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer en su red social X el decomiso de 900 kilos de cocaína en las costas de Guerrero.

De acuerdo con el funcionario, estas acciones fueron el resultado de operativos de vigilancia de la Secretaria de Marina (SEMAR) y se suman a las más de 46 toneladas de cocaína aseguradas en altamar desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además de la droga incautada, en otras acciones fuerzas federales informaron la destrucción de más de una tonelada de clorhidrato de cocaína asegurada en Guerrero.

Además de los 900 kilos de cocaína asegurada, fuerzas federales incineraron más de una tonelada del mismo narcótico. (FOTO: FGR)

De acuerdo con la institución, el acto se realizó en el poblado de Xocomanatlán, en Chilpancingo de los Bravo, donde fueron incinerados una tonelada 211 kilos 669 gramos 500 miligramos de droga, además de 203 objetos relacionados con el delito.

La FGR detalló que la droga estaba vinculada a una carpeta de investigación por el delito de contra la salud en la modalidad de transporte, y destacó que estas acciones forman parte de la estrategia nacional para combatir el narcotráfico.