Beca Rita Cetina 2025: estos son algunos tips para registrarse en septiembre

La Beca Rita Cetina abrirá un nuevo periodo de registros en septiembre para que nuevos alumnos de educación básica que cursen en alguna escuela pública del país puedan incorporarse, pues aunque la iniciativa se enfocó en su primera etapa en ayudar a estudiantes de secundaria, el próximo mes ampliará su cobertura para que niños de preescolar y primaria se integren.

La beca se puso en marcha a principios de 2025 y entrega a cada padre de familia un monto económico de 1,900 pesos bimestrales, además, por cada alumno extra que tengan inscritos, reciben 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

La finalidad del programa es contribuir con un apoyo monetario a estos alumnos y así ayudar para que continúen y concluyan sus estudios de manera satisfactoria.

Cuáles son los tips para registrarse a la Beca Rita Cetina

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) dio a conocer desde hace ya varias semanas que en septiembre se abrirá un nuevo periodo de registros para que alumnos de educación básica puedan ser beneficiario del programa.

Para ello, se brindaron una serie de tips que se deben tener en cuenta al momento de inscribirse. Y es que la persona adulta que solicite la beca será la misma que irá a recoger la tarjeta del banco bienestar, por eso es muy importante que se verifiquen muy bien los datos de la persona que realice el registro a la beca.

Cabe señalar que tener la tarjeta Bienestar es fundamental, ya que es el medio donde los beneficiarios pueden cobrar de forma directa su dinero, ya sea en los cajeros automáticos o en las ventanillas del mismo banco.

Cómo registrarse en septiembre a la Beca Rita Cetina

Para completar el registro, los interesados deberán ingresar a la página www.becaritacetina.gob.mx y contar previamente con los documentos solicitados en formato digital (PDF o JPG). Según la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), este proceso se habilitará para los nuevos estudiantes de secundaria a partir del 15 de septiembre.

De la madre, padre o tutor

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada

Número de celular activo

Correo electrónico vigente

Identificación oficial (INE o pasaporte)

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Del beneficiario:

CURP del menor

Finalmente, la dependencia también recomendó reunir los documentos requeridos antes de septiembre para agilizar la incorporación. Además, para cualquier duda o aclaración puso a disposición la línea telefónica 55 1162 0300, de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 h, y los sábados de 9:00 a 14:00 h (hora del centro de México).