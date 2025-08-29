Apertura del índice de referencia de la Bolsa Mexicana de Valores este 29 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que comienza jormada bursátil del viernes 29 de agosto con una variación del 0,11%, hasta los 59.085,81 puntos, tras la apertura.

De acuerdo con el análisis diarios de Actinver, este viernes los futuros de los principales índices de renta variable estadounidense cotizan en terreno negativo.

“En particular, el contrato del S&P 500 retrocede -0.35% y el Nasdaq -0.56%. El movimiento de esta mañana viene acompañado de caídas en empresas de tecnología. Nvidia retrocede -1.0 %, presionada por un nuevo chip optimizado para entrenar lenguajes de inteligencia artificial que publicó Alibaba para el mercado asiático. Alphabet cae tras una toma de utilidades, luego de que en las últimas jornadas logró alcanzar un nuevo máximo histórico en los 209.18 dólares. En el terreno comercial, Estados Unidos terminará este día con la exención de aranceles para importaciones menores a USD 800″, explica el análisis.

Lo anterior podría presionar los costos de vendedores minoristas, incrementando la probabilidad de un incremento de la inflación en los próximos meses en los EEUU. En México, ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación la prohibición de importación temporal de calzado terminado para incrementar la producción nacional. La medida afectará principalmente al calzado proveniente de Asia.

La bolsa en la semana

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el índice mexicano acumula una bajada 0,24%; pero en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 16,43 por ciento.

El índice BMV se sitúa un 0,24% por debajo de su máximo en lo que va de año (59.225,48 puntos) y un 20,69% por encima de su cotización mínima del año en curso (48.957,24 puntos).

Los principales índices bursátiles



Entre los principales índices bursátiles estadounidenses está el Dow Jones Industrial Average, mejor conocido como Dow Jones, del que forman parte 30 compañías. De igual manera, el S&P 500, que contempla a 500 de las mayores empresas de la Bolsa de Nueva York. Por último, hay que mencionar el Nasdaq 100, que asocia a 100 de las mayores firmas no financieras.

Por otro lado, los índices más importantes de Europa son el Eurostoxx 50, que abarca las 50 empresas más importantes de la eurozona. También, el DAX 30, principal índice alemán que contiene a las compañías más descollantes de la Bolsa de Fráncfort; la FTSE 100 de la Bolsa de Londres; el CAC 40 de la Bolsa de París; y el IBEX 35, de la bolsa española.

En Asia, tenemos el Nikkei 225, compuesto por las 225 empresas más importantes de la bolsa de valores de Tokio. Se encuentra, además, el SSE Composite Index, es visto como el más representativo de China, conformado por las compañías más destacadas de la Bolsa de Shanghái. De igual manera, cabe mencionar el Hang Seung Index en Hong Kong y el KOSPI en Corea del Sur.

En lo que respecta a Latinoamérica, se tiene el IPC, que contiene a las 35 firmas más poderosas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Al menos un tercio de ellas pertenecen al capital del magnate Carlos Slim.

Otro es el Bovespa, compuesto por las 50 empresas más importantes de la bolsa de Sao Paulo; el Merval de Argentina; el IPSA de Chile; el MSCI COLCAP de Colombia; el IBC de Caracas, conformado por 6 compañías de Venezuela.

Asimismo, existen otro tipo de índices bursátiles globales como el MSCI Latin America, que incluye las 137 empresas más importantes de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

De igual forma, está el MSCI World, que incluye a 1600 compañías de 23 países desarrollados; el MSCI Emerging Markets, compuesto por más de 800 empresas de países en desarrollo; y el S&P Global 100, conformado por las 100 firmas multinacionales más poderosas de todo el planeta.