México

Vinculan a proceso a cuatro personas por homicidio en Agua Dulce, Veracruz

Las personas enfrentan cargos por asesinato y lesiones tras un ataque armado en la colonia El Muelle

Por Fabián Sosa

Guardar
Fiscalía de Coatzacoalcos vincula a
Fiscalía de Coatzacoalcos vincula a proceso a cuatro presuntos responsables de homicidio y lesiones en Agua Dulce (FGE Veracruz)

La Fiscalía Regional de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, obtuvo la vinculación a proceso de Juan Manuel “N”, Kevin Manuel “N”, Pascual “N” y Christian “N” como probables responsables de los delitos de homicidio calificado en agravio de L.J.A.G. y lesiones calificadas en agravio de F.G.D.

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron el 24 de mayo de 2025 en la colonia El Muelle, municipio de Agua Dulce, donde los imputados, tras descender del vehículo en el que viajaban, presuntamente realizaron disparos con armas de fuego.

El ataque tuvo como consecuencia el fallecimiento de L.J.A.G. y lesiones a F.G.D. La autoridad judicial ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dentro del proceso penal 96/2025.

Situación de inseguridad

Ataque armado en Agua Dulce
Ataque armado en Agua Dulce deja un muerto y un herido; imputados enfrentan prisión preventiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La problemática de los delitos de alto impacto mantiene la atención de las autoridades estatales. Según el Gobierno del Estado de Veracruz, la incidencia de homicidio doloso en el primer trimestre de 2025 mostró una tasa de 0.74 víctimas por cada cien mil habitantes, cifra menor a la tasa nacional de 1.79, y posicionó al estado en el lugar 22 a nivel nacional en este delito.

Las estadísticas oficiales del Gobierno de Veracruz informaron una reducción del 50.7% en homicidios dolosos respecto al mismo periodo de 2019, de los cuales el 44% se asoció con grupos de delincuencia organizada y narcomenudeo, y el 56% con disputas locales, riñas o el abuso de alcohol y drogas .

En cuanto al robo de vehículos, Veracruz alcanzó una reducción del 56.3% frente a 2019 y del 3.5% respecto a 2024, marcando el nivel más bajo desde 2015.

En materia de feminicidio, los datos oficiales reportan una disminución del 55.45% entre 2018 y 2023, pasando de 101 casos a 45, y con 27 registros en el primer semestre de 2024.

Las acciones judiciales y preventivas, según los comunicados estatales, obedecen a un trabajo coordinado entre la fiscalía estatal y fuerzas federales para combatir los delitos que mayor impacto generan en la sociedad y para hacer frente a la violencia en la región.

Siete de cada diez habitantes perciben inseguridad

Cajeros automáticos y transporte público,
Cajeros automáticos y transporte público, los espacios donde más se percibe inseguridad en Veracruz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2025, la percepción de inseguridad en Veracruz se mantiene como una de las principales preocupaciones sociales entre la población de 18 años y más.

Los resultados correspondientes al segundo trimestre de este año muestran que 53% sentirse inseguro, mientras que en Coatzacoalcos el porcentaje alcanzó 69.8%. Ambos indicadores presentan una variación a la baja respecto a junio de 2024.

La encuesta, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que los espacios donde más se percibe inseguridad en el estado corresponden a los cajeros automáticos localizados en la vía pública con 72.2 %, transporte público con 65 %, calles con 63.7 % y carreteras con 57.9 %.

Las mujeres registraron niveles de preocupación particulares: 78.4% se siente insegura en los cajeros automáticos y 70 % en el transporte público, cifras superiores a las reportadas por los hombres.

En cuanto a los hábitos de vida, el 42.7 % de los veracruzanos modificó rutinas por temor al delito: dejaron de portar objetos de valor o restringieron la movilidad de menores. 38 % cambió su costumbre de caminar de noche cerca de su vivienda.

Temas Relacionados

VeracruzHomicidioSeguridadmexico-noticias

Más Noticias

Alito Moreno acusa a Noroña de impedir acuerdos entre el gobierno y la oposición: “Es el estado terrorista”

El senador dijo que el contexto de la confrontación ente ambos “son siete años de groserías y amenazas”

Alito Moreno acusa a Noroña

¿Son seguras las inyecciones para adelgazar? Lo que debes saber antes de usarlas

Especialistas advierten sobre los riesgos de su consumo sin supervisión médica

¿Son seguras las inyecciones para

“Tenemos 1989 razones”: Soriana se postula para ser padrino del pastel de bodas de Taylor Swift y Travis Kelce

Usuarios en redes sociales no tardaron en viralizar el momento

“Tenemos 1989 razones”: Soriana se

Nombran ‘Lord Qué te importa’ a sujeto en estado de ebriedad que encaró a policías en Guadalajara | Video

El hombre presumió que se trataba de un personaje muy importante en la vida política de la capital jalisciense por lo que rápido se hizo viral

Nombran ‘Lord Qué te importa’

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 28 de agosto: ellos son los 8 nominados de la semana

Sigue la transmisión 24/7 de Vix completamente en vivo

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Tijuana a menor

Detienen en Tijuana a menor de edad que atacó a balazos a policías municipales

Detienen a dos presuntos miembros de ‘Los Rusos’ tras balacera en Sonora

Nieta del Chapo Guzmán comparte foto inédita con Julio César Chávez Jr. tras obtener libertad condicional

Si se devuelve dinero del “Mayo” Zambada por sus crímenes, debería haber reparación del daño a México, afirma Sheinbaum

Guerrero y UPOEG van contra la violencia: reiteran vigilancia tras masacre de 13 policías comunales en Ayutla

ENTRETENIMIENTO

“Tenemos 1989 razones”: Soriana se

“Tenemos 1989 razones”: Soriana se postula para ser padrino del pastel de bodas de Taylor Swift y Travis Kelce

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 28 de agosto: ellos son los 8 nominados de la semana

“Voy a demostrar”: Alejandra Carniago niega haber financiado a Mayela Laguna en escándalo con Gustavo Adolfo Infante

“Nadie lo obligo a hablar”: Adela Micha reacciona a rumores de una posible demanda de Christian Nodal tras polémica entrevista

Emiliano Aguilar recuerda a Antonio Aguilar en el Día del Abuelo con contundente mensaje: “Nunca se dejen humillar”

DEPORTES

Álex Padilla, ex portero de

Álex Padilla, ex portero de Pumas enfrentará al PSG en la fase regular de la Champions League

Aficionados acusan a Joserra de racismo por comentarios contra Allan Saint-Maximin

Ráfaga y Los Calavera Jr. viven una jornada inolvidable con su Atlas a pesar de la derrota ante América

Maternidad inspira a Náutica a retomar su carrera con el CMLL

Rodrigo Huescas debutará en Champions League y visitará España para enfrentar al Barcelona de Lamine Yamal