Vinculan a proceso a cuatro personas por homicidio en Agua Dulce, Veracruz

Fiscalía de Coatzacoalcos vincula a proceso a cuatro presuntos responsables de homicidio y lesiones en Agua Dulce (FGE Veracruz)

La Fiscalía Regional de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, obtuvo la vinculación a proceso de Juan Manuel “N”, Kevin Manuel “N”, Pascual “N” y Christian “N” como probables responsables de los delitos de homicidio calificado en agravio de L.J.A.G. y lesiones calificadas en agravio de F.G.D.

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron el 24 de mayo de 2025 en la colonia El Muelle, municipio de Agua Dulce, donde los imputados, tras descender del vehículo en el que viajaban, presuntamente realizaron disparos con armas de fuego.

El ataque tuvo como consecuencia el fallecimiento de L.J.A.G. y lesiones a F.G.D. La autoridad judicial ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dentro del proceso penal 96/2025.

Situación de inseguridad

Ataque armado en Agua Dulce deja un muerto y un herido; imputados enfrentan prisión preventiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La problemática de los delitos de alto impacto mantiene la atención de las autoridades estatales. Según el Gobierno del Estado de Veracruz, la incidencia de homicidio doloso en el primer trimestre de 2025 mostró una tasa de 0.74 víctimas por cada cien mil habitantes, cifra menor a la tasa nacional de 1.79, y posicionó al estado en el lugar 22 a nivel nacional en este delito.

Las estadísticas oficiales del Gobierno de Veracruz informaron una reducción del 50.7% en homicidios dolosos respecto al mismo periodo de 2019, de los cuales el 44% se asoció con grupos de delincuencia organizada y narcomenudeo, y el 56% con disputas locales, riñas o el abuso de alcohol y drogas .

En cuanto al robo de vehículos, Veracruz alcanzó una reducción del 56.3% frente a 2019 y del 3.5% respecto a 2024, marcando el nivel más bajo desde 2015.

En materia de feminicidio, los datos oficiales reportan una disminución del 55.45% entre 2018 y 2023, pasando de 101 casos a 45, y con 27 registros en el primer semestre de 2024.

Las acciones judiciales y preventivas, según los comunicados estatales, obedecen a un trabajo coordinado entre la fiscalía estatal y fuerzas federales para combatir los delitos que mayor impacto generan en la sociedad y para hacer frente a la violencia en la región.

Siete de cada diez habitantes perciben inseguridad

Cajeros automáticos y transporte público, los espacios donde más se percibe inseguridad en Veracruz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2025, la percepción de inseguridad en Veracruz se mantiene como una de las principales preocupaciones sociales entre la población de 18 años y más.

Los resultados correspondientes al segundo trimestre de este año muestran que 53% sentirse inseguro, mientras que en Coatzacoalcos el porcentaje alcanzó 69.8%. Ambos indicadores presentan una variación a la baja respecto a junio de 2024.

La encuesta, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que los espacios donde más se percibe inseguridad en el estado corresponden a los cajeros automáticos localizados en la vía pública con 72.2 %, transporte público con 65 %, calles con 63.7 % y carreteras con 57.9 %.

Las mujeres registraron niveles de preocupación particulares: 78.4% se siente insegura en los cajeros automáticos y 70 % en el transporte público, cifras superiores a las reportadas por los hombres.

En cuanto a los hábitos de vida, el 42.7 % de los veracruzanos modificó rutinas por temor al delito: dejaron de portar objetos de valor o restringieron la movilidad de menores. 38 % cambió su costumbre de caminar de noche cerca de su vivienda.