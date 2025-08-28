México

Tipo de cambio hoy 28 de agosto: cuánto cuesta el dólar canadiense en México

Conoce cuál fue el desempeño de la divisa mexicana frente a la canadiense en las últimas horas

Por Armando Montes

Guardar
Estos son los cambios en
Estos son los cambios en el valor del dólar canadiense en México de hoy (Jovani Pérez/Infobae)

La moneda mexicana es una de las 10 monedas más comercializadas en el mercado de divisas a nivel internacional, la más negociada en América Latina y la tercera en todo el continente. Su precio es de gran importancia a nivel nacional como regional, pues el país se caracteriza por ser uno de los principales socios comerciales de Canadá y Estados Unidos.

La tasa de cambio es el valor de una moneda expresado en término de la divisa de otro país, esta conversión facilita el intercambio internacional de bienes y servicios, así como la transferencia de fondos entre naciones. Canadá y México sostienen una relación importante a raíz del convenio comercial T-MEC. Por estas razones a continuación te compartimos en cuánto está el tipo de cambio entre el dólar canadiense y el peso mexicano.

El dólar canadiense se paga al comienzo del día de hoy a 13.5492 pesos en promedio. El valor de la divisa en el cierre de mercados de la jornada de ayer fue de 13.5273 pesos.

De acuerdo con información de Investing, el rango anual en el tipo de cambio de esta moneda está entre los 13.4052 - 14.9402 pesos, esto representa una variación del 13.5586 en dicho periodo.

Diversos factores determina el nivel de tasa de cambio, las políticas monetarias, inflación, balanza de comercio y la expectativa de los consumidores son lagunas de las cuestiones que influyen en el valor de divisas.

Las remesas provenientes de Canadá

En 2023 se enviaron un
En 2023 se enviaron un total de 930 millones de dólares de Canadá a México (REUTERS/Chris Helgren)

De acuerdo con estadísticas oficiales del último censo realizado en Canadá, los mexicanos son la tercera población de América Latina y el Caribe con mayor presencia en su territorio y el primero entre los países hispanohablantes de la región. En 2021 se contabilizaron un total de 132.220 personas originarias de México que viven dicho país.

El gobierno canadiense consideró que el 75.8 por ciento de esa población son habitantes permanentes que obtuvieron la ciudadanía canadiense por naturalización o que nacieron en México con padre o madre canadiense. El 24.2 por ciento fueron catalogados como residente no permanentes, en este grupo se encuentras los mexicanos que consiguieron una visa de trabajo o los estudiantes que se encuentran de intercambio.

Según el Gobierno de México las remesas provenientes de Canadá fueron de 216 millones de dólares durante el primer trimestre del año en curso y en 2023 se enviaron un total de 930 millones de dólares.

La economía en Canadá

En el mercado de divisas la oferta y demanda de las monedas determinará el valor de la tasa de cambio. Las políticas públicas, así como las monetarias tienen una gran influencia en la fluctuación de una moneda.

El dólar canadiense es la unidad monetaria oficial del país norteamericano y es representado bajo las siglas CAD en el mercado de divisas. Esta moneda ha sido utilizada en casi toda la historia del país.

Canadá se ha caracterizado históricamente por ser uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos y ante el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) aprobado en 2020 sostiene una gran relación comercial con el mercado nacional.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) confirmó que el país norteamericano se dirige a un periodo de crecimiento moderado después del “duro golpe” que representó la pandemia del coronavirus. 

En 2021 el país logró colocarse como el principal socio comercial de Estados Unidos con una participación del 14.5 por ciento en dicho mercado.

Se espera que durante el
Se espera que durante el segundo semestre del año la economía Canadiense se encarrile a un crecimiento (REUTERS/Chris Wattie/File Photo)

Previsiones económicas para este año

Los economistas esperan que la situación financiera de Canadá sufra menos dificultades a medida de que la población logre superar el primer semestre del año. El Banco Central del país ha mantenido políticas económicas restrictivas para impulsar una desaceleración de la inflación.

La pandemia de coronavirus y la alza de precios registrados en 2021 provocó que el Banco Central sumara esfuerzos para tratar de desacelerar la inflación. La economía del país se vio impulsada el año pasado principalmente por el crecimiento histórico de la población.

Los economistas esperan que este año la economía canadiense se encamine hacia sus objetivos planteados por el ente financiero y puedan entrar en un sendero de crecimiento con políticas monetarias estrictas.

Temas Relacionados

México economíaCanadádólar canadienseTipo de cambioNoticiasmexico-noticias

Más Noticias

La conferencia de hoy 28 de agosto | Lo ocurrido en la sesión parlamentaria del Senado muestra como es el PRIAN, fue una escena autoritaria: Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, la presidenta informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La conferencia de hoy 28

Emiliano Aguilar manda contundente mensaje a Pepe Aguilar: “Todo esto es porque hablaste mal de mi mamá” |Video

El cantante confirmó que sus últimos videos son indirectas para su papá y hermanos

Emiliano Aguilar manda contundente mensaje

Oaxaca exige a Shein el retiro inmediato de ropa con diseños istmeños: denuncian apropiación cultural

Funcionarios de la entidad consideran que la empresa vulneró derechos patrimoniales de comunidades locales al replicar elementos textiles asociados con tradiciones ancestrales

Oaxaca exige a Shein el

Plan México: inicia construcción de Polo de Desarrollo en Tlaxcala con 540 mdd, estas son las empresas participantes

La gobernadora Lorena Cuellar afirmó que la obra estará concluida en febrero del 2026

Plan México: inicia construcción de

Bienestar en Hogares de Corazón 2025: cómo puedes recibir 4 mil pesos mensuales del DIF CDMX

Ofrece un apoyo a familias dispuestas a brindar acogida temporal a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad

Bienestar en Hogares de Corazón
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cantará “El Mamado”, FGR declara

Cantará “El Mamado”, FGR declara al segundo al mando de “La Barredora” como testigo colaborador

Denuncian que ‘gaseras clandestinas’ ponen en riesgo a la población de Ecatepec

Fosas, reventa de tumbas y el sicario del CJNG: la historia enterrada del panteón de San Sebastianito

‘El Vicentillo’ ya habría visitado a ‘El Mayo’ Zambada en prisión, según Anabel Hernández

El Mayo Zambada podría haber sido engañado para declararse culpable, afirma Jesús Esquivel

ENTRETENIMIENTO

Omar Chaparro rompe el silencio

Omar Chaparro rompe el silencio tras ser acusado por su esposa de infidelidad: “Me armé de valor” | VIDEO

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 28 de agosto: ellos son los 8 nominados de la semana

Dalilah Polanco NO se va de La Casa de los Famosos México: esto le dijo al público tras vivir una crisis emocional

“Es mentira”: Mayela Laguna revienta a Gustavo Adolfo Infante tras mostrar pruebas de que no engañó a su esposa con ella

Demián Bichir, Lisset y Kate del Castillo: la historia del triángulo amoroso contada por su mayor víctima

DEPORTES

Rodrigo Huescas manda mensaje a

Rodrigo Huescas manda mensaje a futbolistas mexicanos tras clasificar a Champions League: “no duden en venir a Europa”

Así se disculpó Andrés Vaca tras mala pronunciación del gol de Allan Saint-Maximin con América

Julio César Chávez niega que su hijo Junior sea un delincuente de algún cártel: “Se tiene que comprobar”

Esta es la figura de Chivas que pudo haber fichado con Cruz Azul luego del traspaso caído de Gonzalo Piovi

Gilberto Mora triplica su valor en el mercado y ahora esto es lo que cuesta la “joya mexicana”