Sergio Mayer acusó a Mar Contreras de “victimizarse” en La Casa de los Famosos tras polémica con Dalílah Polanco

Recientemente las actrices protagonizaron un tenso momento dentro del reality show. (Infobae)

Las recientes jornadas en La Casa de los Famosos México 2025 han generado reacciones en redes sociales donde incluso figuras públicas ajenas a la competencia actual han dado su opinión.

La dinámica del programa, caracterizada por la exposición de emociones y estrategias entre los participantes, motivó a varias celebridades de ediciones anteriores a expresar sus opiniones sobre los acontecimientos en la casa. Una de estas voces es la de Sergio Mayer, quien perteneció al “Team Infierno” en la primer temporada del reality show.

Antes de la transmisión de la gala de nominación el ex Garibaldi, asistió como invitado al programa conducido por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff. Allí, el exconcursante compartió su punto de vista sobre el desempeño de Mar Contreras, una de las habitantes del Cuarto Noche en esta edición del reality.

Sergio Mayer defendió que en el contexto del reality, los habitantes se exponen al intercambiar información personal. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Según Mayer, la actriz ha construido un perfil marcado por el protagonismo basado en la vulnerabilidad, presentándose como la única mujer de su habitación y adoptando actitudes que evocan empatía y atención del público.

De manera puntual, el actor señaló: “Mar está jugando un personaje de víctima muy bien, lo ha hecho primero de: ‘Estoy sola, soy la única mujer’. Lo de la mariposa...”, aludiendo a la manera en que Contreras ha abordado su historia personal y su convivencia diaria.

El comentario surgió tras recordar un reto, en el que Dalílah Polanco debía imitar a Mar Contreras, un momento que resultó en debate entre los panelistas y la audiencia. Wendy Guevara intervino al argumentar que algunos temas que se abordan en la casa pueden tener mayor carga emocional, refiriéndose a lo sucedido con una mariposa, símbolo que para la actriz tiene un significado especial ligado a sus padres que fallecieron.

“Siento que eso si está para que te sientas mal”, declaró la conductora.

Sergio Mayer defendió que en el contexto del reality, los habitantes se exponen al intercambiar información personal, detalles que pueden ser utilizados en dinámicas como las imitaciones.

Dalílah Polanco habla sobre los papás de Mar Contreras en La Casa de los Famosos México Crédito: ViX

“Si tu en la casa das información y cada vez que ves una mariposa dices ‘Mis papás’, y me toca a mí representarte y veo una mariposa justo en el momento que te estoy representando. Se la pusieron en charola de plata. No lo hizo de manera despectiva, ni burlona”, afirmó Mayer, quien rechazó que la imitación de Dalílah tuviera la intención de lastimar a su compañera.

Finalmente, Mayer concluyó que Mar Contreras ha optado por subrayar su papel de víctima dentro del programa. A su juicio, la participante aprovecha ciertas situaciones para enfatizar sensibilidad y obtener reacciones favorables de quienes la siguen dentro y fuera de la casa.

“Yo creo que Mar está exponenciándolo más para victimizarse porque no creo que sea para tanto. No se burló”, explicó el actor.