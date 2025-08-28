México

Ricardo Monreal reconoce que Noroña “no ocultó” la compra de su casa en Tepoztlán

El presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro respaldó al presidente del Senado tras la difusión de la información sobre su casa en Morelos

Por Israel Aguilar Esquivel

Monreal pidió no satanizar la
Monreal pidió no satanizar la compra de la casa de Noroña en Tepoztlán (Twitter @fernandeznorona / Reuters)

Gerardo Fernández Noroña ha estado en el ojo de la crítica pública en las semanas más recientes. Uno de los temas que lo han puesto en dicha situación es la compra de una casa de MXN 12 millones en Tepoztlán, estado de Morelos. Al respecto, Ricardo Monreal salió a respaldarlo y reconoció que “no ha ocultado” la situación.

Durante una conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) habló sobre la casa del presidente de la mesa directiva del Senado. Al respecto, dijo creer en la declaración patrimonial en la que el senador dio a conocer la adquisición del inmueble a través de un crédito y negó que la situación deba ser satanizada.

“El hecho de que lo haya adquirido mediante crédito y que haya transparentado su propia adquisición, me parece que es clara su explicación. Yo le creo a Gerardo Fernández Noroña. Creo que como mexicano y servidor público ha dado su explicación y con ello me quedo. No tengo otro elemento más para expresar una opinión distinta”, dijo ante los medios.

El inmueble está construido, al
El inmueble está construido, al menos, en dos niveles

Aunque la compra del inmueble estuvo incluida en su declaración patrimonial ante el Senado, la compra del inmueble fue criticada por el valor declarado de la propiedad, es decir de MXN 12 millones. De igual manera, algunos opositores criticaron el discurso de austeridad del funcionario y su partido, al considerarlo como una incongruencia.

Pese a ello, Monreal Ávila consideró que la compra del inmueble no debe “ser satanizada” toda vez que el senador incluyó el inmueble en su información patrimonial.

“Él lo ha dicho: mediante crédito que adquirió en una institución financiera él lo está pagando y le creo. No creo que deba ser satanizada una adquisición que adquirió con financiamiento de una institución bancaria y que está cubriendo con sus propios ingresos”, dijo.

Gerardo Fernández Noroña fue criticado
Gerardo Fernández Noroña fue criticado por la adquisición de un inmueble (@senadomexicano

Así es la casa de 12 millones de pesos que Noroña tiene en Tepoztlán, Morelos

Durante la transmisión publicada el 29 de enero de 2022, Gerardo Fernández Noroña decidió mostrar a sus seguidores detalles del interior de su casa en Tepoztlán, presentando un recorrido por los diversos espacios de la propiedad en un video de aproximadamente 11 minutos. En esa emisión titulada “Antes de que Loretito mande el dron. 29 de enero del 2022. Noroña”, el diputado ofreció acceso visual a su vida cotidiana, en un ejercicio de apertura que justificó ante la insistencia pública, señalando: “Es un lugar muy bello y se los comparto porque son muy integrantes”.

La vivienda, ubicada en medio de un amplio terreno, cuenta con jardín y espacios exteriores amplios y cuidados. El video permite apreciar que la construcción se organiza, por lo menos, en dos niveles, evidenciando una arquitectura que busca integración con el entorno. En la parte trasera, la terraza junto al jardín se extiende hasta colindar con terrenos vecinos, mostrando el carácter abierto y natural del espacio.

Dentro de la planta baja, Noroña mostró la existencia de dos recámaras, una cocina, sala con chimenea, comedor y un espacio pequeño donde suele grabar sus transmisiones en vivo. Los ambientes se distinguen por la presencia de muebles, textiles y decenas de figuras representativas del arte popular mexicano. Este tipo de decoración revela la intención de destacar elementos culturales en el hogar, algo que se suma a la funcionalidad de los distintos ambientes.

Temas Relacionados

Ricardo MonrealTepoztlánNoroñamexico-noticias

