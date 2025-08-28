Reviven video de Ángela Aguilar donde confesó el gesto más romántico que recibió:“Agarró un helicóptero para verme”

Internautas rescataron fragmento de una entrevista de 2024 donde la cantante reveló detalles de su vida personal en ese entonces. (Instagram: @angela_aguilar_)

Durante este 2025, un video protagonizado por Ángela Aguilar volvió a cobrar notoriedad en redes sociales. Este material corresponde a una entrevista realizada en 2024, donde la cantante mexicana conversó sobre su disco más reciente en ese entonces, y abordó también detalles de su vida personal.

Durante ese encuentro, reveló una experiencia relacionada con el regalo más romántico que ha recibido en ese entonces, situación que despertó la curiosidad de seguidores y usuarios en distintas plataformas.

En ese diálogo, la hija de Pepe Aguilar relató: “Una vez yo estaba teniendo un muy mal día y me acuerdo que me dice esta persona: ‘oye, a ver, métete a bañar’. Ya me meto a bañar, ya salgo y le digo: ‘ya salí, ya me siento un poco mejor, muchas gracias...’ y de repente escucho (tocan la puerta) y abro la puerta y era él. Agarró un helicóptero, voló para venir a verme. Qué locura”. Estas palabras captaron la atención del público, que rápidamente comenzó a compartir y comentar el fragmento en línea.

(Captura de pantalla @variedades2202)

La anécdota sobre el helicóptero se viralizó. Ya que distintos usuarios retomaron la historia en plataformas digitales. En especial, en aplicaciones como TikTok, la versión sobre el supuesto destinatario de la visita en helicóptero tomó fuerza, y se propagó la teoría de que Christian Nodal habría sido la persona protagonista del gesto romántico.

Pese a la insistencia de esta idea, no existen elementos que confirmen tal relación ni mención directa de nombres por parte de la cantante.

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar inició como una amistad y colaboración musical, que fue desarrollándose a lo largo de varios años. Su vínculo adquirió notoriedad tras grabar juntos el tema “Dime cómo quieres” y compartir escenarios, lo que sentó las bases para una cercanía que trascendió lo profesional.

En 2024, ambos artistas hicieron pública su relación, describiéndola como la continuación de una historia previa. El romance despertó controversias, especialmente ante señalamientos de que Ángela habría influido en la separación de Nodal y Cazzu, situación que ambos han negado reiteradamente. Las declaraciones de Julieta Cazzuchelli incluyeron su malestar al enterarse de la nueva relación a través de redes sociales.

Los usuarios de redes sociales señalaron que presuntamente la persona que menciona la cantante, podría haber sido Nodal. (Instagram)

Posteriormente, Nodal defendió la integridad de ambos e indicó que la noticia se filtró debido a un intento de extorsión. En medio de rumores sobre un supuesto triángulo amoroso, en agosto de 2025 el sonorense ofreció una controversial entrevista con Adela Micha donde reveló fechas de esta relación.