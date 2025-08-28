México

Qué jubilados del IMSS reciben pago doble el 1 de septiembre de 2025

Es importante planificar el uso de este ingreso extra para cubrir necesidades prioritarias

Por Mariana L. Martínez

Crédito: Jesús Avilés/Infobae México
Crédito: Jesús Avilés/Infobae México

El lunes 1 de septiembre de 2025 será una fecha relevante para adultos mayores en México: quienes son jubilados IMSS y, además, están inscritos en la Pensión del Bienestar podrán recibir un pago doble, ya que ambos depósitos coincidirán ese día para un grupo específico.

Este beneficio aplicará principalmente a quienes cumplen con ambos requisitos y cuyo apellido paterno inicia con la letra “A”, lo que representa un alivio económico para miles de familias.

La razón de este pago doble se debe a la coincidencia de los calendarios de ambos programas sociales. El IMSS realizará su noveno depósito mensual del año el 1 de septiembre, mientras que la Pensión del Bienestar, que se entrega de manera bimestral, prevé iniciar sus transferencias para el bimestre septiembre-octubre en esa misma fecha para los beneficiarios con apellidos que comienzan con “A”. A

unque el calendario oficial de la Pensión del Bienestar para septiembre aún no se ha confirmado, se espera que este grupo sea el primero en recibir ambos pagos simultáneamente.

Para acceder a este beneficio, los adultos mayores deben cumplir dos condiciones: estar registrados como pensionados ante el IMSS y formar parte del programa federal Pensión del Bienestar, dirigido a personas mayores de 65 años.

Solo quienes reúnan ambos requisitos podrán recibir el doble depósito en septiembre, ya que el pago no aplica para quienes solo participan en uno de los programas.

Cuánto dinero reciben los adultos mayores

En cuanto a los montos, la pensión mínima garantizada del IMSS es de aproximadamente 9 mil 412 mensuales, mientras que la Pensión del Bienestar otorga 6 mil 200 cada dos meses.

Así, los beneficiarios que reciban ambos depósitos el 1 de septiembre podrían disponer de hasta $15,600 en sus cuentas bancarias, una suma que puede marcar la diferencia en la economía familiar de los adultos mayores. Estas cifras son aproximadas y están sujetas a posibles ajustes oficiales.

La coincidencia de pagos el mismo día solo beneficiará a quienes tienen apellido paterno con la letra “A”. El resto de los beneficiarios de ambos programas también recibirán sus depósitos en septiembre, pero en fechas distintas, ya que el calendario de la Pensión del Bienestar distribuye los pagos de acuerdo con la inicial del apellido y no todos coincidirán con la fecha del IMSS.

Para quienes no reciban el pago esperado o tengan dudas sobre su situación, se recomienda revisar el estado de su cuenta bancaria y estar atentos a los avisos oficiales para evitar confusiones o posibles fraudes. En caso de no recibir la Pensión del Bienestar, los beneficiarios pueden comunicarse a la línea de atención de la Secretaría del Bienestar al 800 639 4264. Para aclaraciones sobre la pensión del IMSS, está disponible el número 800 623 23 23, opción 3 “Pensionados”, así como la página web oficial del instituto.

