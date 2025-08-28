Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se registran hoy jueves 28 de agosto para recibir el apoyo de 3 mil pesos?

El apoyo económico está dirigido a mujeres de 60 a 64 años que no cuentan con una pensión contributiva

El Gobierno de México mantiene activo el proceso de inscripción a la Pensión Mujeres Bienestar, uno de los programas sociales prioritarios impulsados por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Esta iniciativa busca fortalecer la autonomía económica de las mujeres mexicanas de entre 60 y 64 años que no reciben pensiones contributivas, mediante la entrega de un apoyo bimestral de 3 mil pesos.

El calendario de incorporación se organiza de acuerdo con la inicial del primer apellido de las solicitantes, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado y sin saturación en los módulos.

Para este jueves 28 de agosto, corresponde el turno a las mujeres cuyo primer apellido comienza con las letras N, Ñ, O, P, Q, R, así como a las rezagadas que no pudieron acudir en los días previos de acuerdo con la programación oficial.

El registro a la Pensión Mujeres Bienestar avanza en todo el país, garantizando un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos a mujeres de 60 a 64 años sin pensión contributiva

¿Dónde y cómo registrarse?

El registro se realiza de manera presencial en los Módulos del Bienestar habilitados en todo el país. Las interesadas deben presentar la siguiente documentación en original y copia:

Acta de nacimiento.

CURP actualizada.

Identificación oficial vigente (INE).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

Número de teléfono de contacto.

Es importante acudir en la fecha correspondiente según la inicial del primer apellido para agilizar el proceso y evitar aglomeraciones.

Transición automática a la Pensión para Adultos Mayores

Uno de los aspectos más relevantes del programa es que, al cumplir los 65 años, las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar pasan automáticamente al padrón de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni presentar documentos de nuevo.

De esta manera, su apoyo económico se incrementa de 3 mil pesos a 6 mil 200 pesos bimestrales.

Este diseño garantiza que las beneficiarias mantengan un acceso continuo y sin interrupciones al respaldo económico que ofrece el Gobierno de México.

Últimos días de registro

El proceso de incorporación de la Pensión Mujeres Bienestar concluirá en los próximos días, para ser exactos, el sábado 30 de agosto, por lo que las interesadas que aún no hayan acudido deben hacerlo lo antes posible para asegurar su lugar en el padrón.

El registro a la Pensión Mujeres Bienestar avanza en todo el país, garantizando un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos a mujeres de 60 a 64 años sin pensión contributiva

Para resolver dudas, consultar el estatus del registro o ubicar el módulo más cercano, las solicitantes pueden ingresar a la página oficial de la Secretaría de Bienestar o comunicarse a la Línea del Bienestar (800 639 42 64).

Con esta estrategia, el Gobierno de México busca avanzar en la construcción de un sistema de protección social más inclusivo, enfocado en garantizar una vejez digna y mayor seguridad económica para las mujeres.