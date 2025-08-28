México

Mujeres con Bienestar Edomex: ¿se puede recibir otros apoyos estatales? esto señalan las autoridades

Este programa beneficia a 650 mil mexiquenses con un apoyo económico y social

Por Jorge Contreras

Recibir dos apoyos simultáneos en el Edomex es posible (Gob. Edomex)

El programa Mujeres con Bienestar en el Estado de México puede combinarse con otros apoyos sociales estatales, siempre que se cumplan los requisitos oficiales.

La posibilidad de que las beneficiarias del programa estelar del gobierno estatal accedan simultáneamente a otros apoyos sociales, fue confirmada por el Secretario del Bienestar del Edomex, Juan Carlos González Romero, quien subrayó que esta compatibilidad está sujeta al cumplimiento estricto de los criterios definidos en las Reglas de Operación.

Durante su intervención al hacer entrega de despensas del programa Alimentación para el Bienestar en el municipio Valle de Chalco, González Romero enfatizó que Mujeres con Bienestar no sustituye a los demás programas sociales impulsados por el gobierno estatal, sino que se suma a ellos como una herramienta adicional de respaldo para las mujeres mexiquenses.

De acuerdo con sus declaraciones, la coexistencia de estos apoyos busca fortalecer la red de protección social y ampliar el alcance de los beneficios dirigidos a este sector de la población.

Maximizar los apoyos

Canastas alimentarias y Mujeres con Bienestar se pueden recibir al mismo tiempo (Gob. Edomex)

Este marco normativo establece los criterios de elegibilidad y los procedimientos que deben seguir las interesadas para acceder a los distintos apoyos, garantizando la transparencia y la correcta asignación de los recursos.

González Romero recordó que el objetivo central de Mujeres con Bienestar es brindar respaldo económico y social a las mujeres del Estado de México, en complemento a las políticas públicas ya existentes.

La administración estatal ha reiterado su compromiso de mantener abiertos los canales de información y orientación para que las mujeres interesadas puedan conocer los detalles de los programas disponibles y los pasos necesarios para acceder a ellos.

De este modo, se busca asegurar que la población objetivo reciba el apoyo de manera oportuna y conforme a la normatividad vigente.

La compatibilidad entre Mujeres con Bienestar y otros programas sociales representa una oportunidad para que las beneficiarias maximicen los recursos a su disposición, siempre bajo el cumplimiento de los lineamientos oficiales. Esta medida refuerza la estrategia del gobierno estatal orientada a mejorar las condiciones de vida de las mujeres en la entidad.

