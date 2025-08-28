Metro CDMX y Metrobús hoy 28 de agosto

Usuarios del STC informan en redes sociales que el servicio en la Línea 7 (El Rosario-Barranca del Muerto) presenta retrasos de más de 10 minutos, principalmente en la estación Tacuba.
Ante la situación el Metro respondió:
"Buen día. Se realiza revisión en zona de vías en la Línea 7, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación. Atiende las indicaciones del personal del sistema, permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar".
Usuarios en redes sociales reportan retrasos de más de 15 minutos en estaciones correspondientes a la L1 (Indios Verdes-El Caminero) del MB. Piden enviar más unidades para satisfacer la demanda.
Se registra alta afluencia en toda la red de transporte.