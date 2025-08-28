México

Metro CDMX y Metrobús hoy 28 de agosto

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Por Mariana Campos

13:44 hsHoy

Metro CDMX

Usuarios del STC informan en redes sociales que el servicio en la Línea 7 (El Rosario-Barranca del Muerto) presenta retrasos de más de 10 minutos, principalmente en la estación Tacuba.

Ante la situación el Metro respondió:

"Buen día. Se realiza revisión en zona de vías en la Línea 7, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación. Atiende las indicaciones del personal del sistema, permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar".

13:30 hsHoy

Metrobús CDMX

Usuarios en redes sociales reportan retrasos de más de 15 minutos en estaciones correspondientes a la L1 (Indios Verdes-El Caminero) del MB. Piden enviar más unidades para satisfacer la demanda.

13:20 hsHoy

Metro CDMX

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (TW Metro CDMX)
13:18 hsHoy

Metro CDMX

Se registra alta afluencia en toda la red de transporte.

Anuncian rehabilitación de trenes y
Anuncian rehabilitación de trenes y estaciones del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)

