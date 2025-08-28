Melenie Carmona publica inquietante mensaje tras el nuevo romance de Alicia Villarreal: “Nada te mata más rápido”

Melenie Carmona compartió un nuevo mensaje tras el inesperado romance de su mamá. (ig)

La revelación pública del nuevo noviazgo de Alicia Villarreal ha generado diversas reacciones en redes sociales, especialmente por la supuesta reacción de su primogénita, Melenie Carmona.

Cabe recordar que fue durante la tarde del pasado 26 de agosto cuando la cantante de éxitos como “Te quedó grande la yegua” y “Te aprovechas” compartió en sus instantáneas de Instagram una fotografía tomada de la mano junto a Cibad Hernández.

“Hoy despierto y todo se ve de otra manera, es muy bonito volverse a ilusionar y si se los comparto es porque no quiero esconderme. Seguramente me verán mucho con Cibad Hernández, con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo”, escribió en la imagen.

Alicia Villarreal agradece el apoyo de sus seguidores en medio de su nueva etapa personal (IG)

Melenie Carmona publica inquietante mensaje tras el nuevo romance de Alicia Villarreal

Horas después del anuncio de “La Güerita Consentida”, Melenie Carmona, hija mayor de la cantante y del actor Arturo Carmona, compartió en sus historias una reflexión que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

“Nada te mata más rápido que tu propia mente. No te estreses por cosas que están fuera de tu control”, se lee en la publicación de la ex participante de “Juego de Voces”.

Dicha frase fue interpretada por algunos usuarios como una posible reacción al nuevo romance de su madre, lo que generó especulaciones, pese a que no se mencionó directamente nada sobre la nueva relación de la intérprete de regional mexicano.

(Captura de pantalla)

Cabe recordar que la situación familiar de Alicia Villarreal ha estado en el centro de la atención mediática desde que confirmó su separación del productor musical Cruz Martínez, a quien acusó de violencia doméstica y robo.

Quién es Cibad Hernández, creador de contenido con el que está saliendo Alicia Villarreal

Aunque la información sobre Cibad Hernández es limitada, se sabe que nació el 14 de diciembre de 1983 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 42 años, lo que lo convierte en 11 años menor que Villarreal, quien celebrará su cumpleaños número 54 el 31 de agosto.

Cuenta con una licenciatura en Derecho, pero su trayectoria profesional se ha orientado hacia la locución y las conferencias de superación personal. Su trabajo se centra principalmente en la difusión de mensajes de apoyo y motivación, dirigidos a mujeres que atraviesan rupturas sentimentales.

(IG: @lavillarrealmx // @cibadoficial11 )

Respecto a su relación con Alicia Villarreal, en sus redes sociales escribió: “La vida nos da pocas oportunidades para poder crear una bonita y respetable historia contada desde el corazón, cuando llegue ese momento, disfrútalo al máximo”.

Asimismo, describió a la intérprete de regional mexicano como "bella, inteligente y maravillosa", aunque ambos se limitaron a dar detalles sobre el inicio de la relación o el significado del tatuaje que lucen.