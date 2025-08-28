México

Majo Aguilar es la primera artista confirmada para el Grito de Independencia en Pachuca

El mandatario estatal anunció la presentación de la intérprete de “Luna Azul” en el evento del próximo 15 de septiembre

Por Jazmín González

Majo Aguilar se alista para
Majo Aguilar se alista para dar el grito de independencia desde Pachuca. Credit: Joseph Maiorana-USA TODAY Sports

Julio Mechaca, gobernador de Hidalgo, sorprendió al anunciar a la primera artista sorpresa que encabezará el Grito de Independencia el próximo 15 de septiembre.

Se trata de Majo Aguilar, reconocida cantante y compositora mexicana, quien fue confirmada como la figura principal que animará la celebración mexicana en la explanada de Plaza Juárez, según anunció el mandatario estatal en redes sociales.

“Gente hermosa de Pachuca, soy Majo Aguilar y este 15 de septiembre vamos a celebrar el grito de nuestra independencia como se debe, con mariachi. Les mando besos y nos vemos muy pronto”, expresó la integrante de la dinastía Aguilar en un breve clip.

La integrante de la dinastía Aguilar es la primera artista confirmada al Grito de Independencia de Pachuca. (Crédito: Gobernador Julio Menchaca)

De acuerdo con el programa oficial del evento denominado Vive Hidalgo, diferentes actividades tendrán lugar frente al Palacio de Gobierno y contempla, además de la actuación de la intérprete de regional mexicano, la presencia de música, danza folclórica y los actos protocolarios habituales, así como el arriamiento de bandera.

Cabe mencionar que el gobernador Menchaca adelantó que aún quedan dos artistas estelares por anunciarse, al igual que diversas sorpresas que completarán el cartel de la noche mexicana, por lo que se espera que cientos de familias se den cita en la explanada.

Quién es Majo Aguilar, la artista estelar del Grito de Independencia de Pachuca

María José Aguilar Carrillo, conocida artísticamente como Majo Aguilar, nació el 7 de junio de 1994 en la Ciudad de México.

Es nieta de los íconos de la música ranchera Antonio Aguilar y Flor Silvestre, e hija de Antonio Aguilar Jr., formada dentro de una familia de gran tradición artística, ha destacado por reinterpretar clásicos del género y lanzar composiciones propias que combinan sonidos tradicionales con propuestas contemporáneas.

Majo Aguilar estará en Pachuca
Majo Aguilar estará en Pachuca el 15 de septiembre. Crédito: TikTok, yosoysorcia

Inició su carrera en 2015, fusionando el mariachi tradicional con sonidos como el pop ranchero y el tumbado, pues mostró interés por mantener viva la herencia de su familia. En su primer EP, titulado Tributo (2017), rindió homenaje a sus abuelos con versiones de clásicos como “Cielo rojo” y “Triste recuerdo”.

Sin embargo, alcanzó el punto de reconocimiento más alto en 2021, cuando lanzó el álbum Mi herencia, mi sangre, consolidando su estilo y alcanzando el primer lugar del México Popular Airplay de Billboard con el sencillo “No voy a llorar”.

En lo que va de su trayectoria, ha recibido dos nominaciones al Latin Grammy, y recientemente obtuvo el galardón a Artista Femenina del Año en los Premios Lo Nuestro, categoría en la que compitió con su prima, Ángela Aguilar.

Majo AguilarGrito de Independencia15 de septiembrePachucaHidalgomexico-entretenimiento

