La errónea idea del amor que tendría Nodal descubierta por un psicólogo que analizó su relación con Cazzu

El terapeuta explicó lo que el cantante no entiende de un vínculo amoroso

Por Ignacio Izquierdo

Nodal y Cazzu cortaron hace
Nodal y Cazzu cortaron hace tiempo pero su relación sigue dando de qué hablar. REUTERS/Steve Marcus

La reciente exposición mediática del cantante Christian Nodal y su relación con Ángela Aguilar volvió a intensificarse tras una entrevista concedida a la periodista Adela Micha, en la que el artista buscó aclarar las circunstancias en torno a su ruptura con la también cantante Cazzu.

Durante la conversación, Nodal afirmó de manera categórica que nunca hubo infidelidades e incluso proporcionó detalles específicos sobre las fechas en que finalizó su vínculo sentimental anterior y cuándo inició su relación actual con Ángela.

Pese a sus intentos de aclarar los hechos, la entrevista reavivó la controversia. El nombre de Nodal y el de su actual esposa retornaron de manera prominente a los titulares de los principales medios especializados, alimentando nuevas críticas y discusiones públicas.

Una de las revelaciones que Nodal soltó en la entrevista de Adela Micha tuvo que ver con Cazzu, quien supuestamente habría dicho: “Yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas, búscate otra mujer, mientras yo no me entere todo va a estar bien”.

Según Nodal, este comentario le “rompió el corazón” y fue la gota que derramó el brazo y que lo llevó a dejar de intentar recuperar su relación con Cazzu.

¿Qué dijo el psicólogo de Nodal?

El cantante habló de su ruptura con Cazzu. (Crédito: YouTube: Adrian Salama)

A través de un video subido a su canal de YouTube, el doctor Adrian Salama, psicoterapeuta, analizó el lenguaje corporal de Christian Nodal en la entrevista con Adela Micha. Según en psicólogo, el cantante no entendería la magnitud de lo que significa realmente “el amor”, esto por la frase que dijo en la charla con la periodista:

“Yo no creo que mi hija crezca pensando que esto es el amor. Eso no es el amor y eso me rompió el corazón, cuando me dijo eso”.

Adrian Salama le dijo a Nodal: “Tengo malas noticias, tengo 22 años siendo psicoterapeuta y te puedo decir que el amor no siempre van a ser fuegos artificiales y genitales mezclándose unos con otros”.

Y explicó:

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

“A veces el amor también va a ser soportar momentos difíciles, el amor tiene que ver con soportar mareas que destruyen el barco, el amor significa bancártela toda por lo menos dos años en lo que tu mujer recupera la mujer que era”.

Además, ironizó sobre la aclaración de Nodal, cuando dijo que llevaba ya varios meses mal con Cazzu antes de terminar: “¿Unos meses mal y terminas una relación? Imagínate si hubieran sido años de relación”.

