La Casa de los Famosos México en vivo: la quinta gala de nominación deja a 8 habitantes en riesgo

Jeff Bezos, fundador de Amazon, se encuentra de visita en la Ciudad de México (CDMX). Durante la tarde de este miércoles 27 de agosto de 2025 acudió con Lauren Sánchez, periodista de origen mexicano con quien se casó recientemente, a la casa de Frida Kahlo en Coyoacán, al sur de la capital.
Facundo - 7 puntos
Aldo de Nigris - 5 puntos
Alexis Ayala - 3 puntos
Dalílah Polanco - 3 puntos
Aaron Mercury - 2 puntos
Abelito - 2 puntos
Mar Contreras - 2 puntos
Mariana Botas - 2 puntos
Elaine Haro - 0 votos
Guana - 0 votos
Shiky - inmune
Por lo tanto, los nominados de la quinta gala de La Casa de los Famosos México 2025 son Facundo, Aldo De Nigris, Alexis Ayala, Dalílah Polanco, Aarón Mercury, Abelito, Mar Contreras y Mariana Botas.
Mariana Botas
Abelito
“Por los puntos que me dieron cara a cara”, argumentó en ambos casos.
Shiky
Mar Contreras
Dalílah Polanco
“Por los puercos y porque me desbloquearon”, argumentó.
Aarón Mercury
Aldo De Nigris
Elaine Haro
Guana
“Por la transición por la que estoy pasando, creo que a ninguno le va a afectar”, explicó.
Facundo
Alexis Ayala
La quinta Gala de Nominación de La Casa de los Famosos México 2025 arrancó con una nueva dinámica que promete mover las estrategias dentro de la casa: la ruleta de nominaciones.
En esta ocasión, Alexis Ayala y Facundo fueron los seleccionados para aplicar el giro del azar, luego de que ambos sacaran la bola dorada durante el sorteo con cajas ciegas. La mecánica permitirá que sus votos puedan sumar o restar puntos a los nominados, alterando por completo las expectativas de los habitantes.