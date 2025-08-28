La Casa de los Famosos México en vivo: la quinta gala de nominación deja a 8 habitantes en riesgo

Jeff Bezos y su esposa Lauren Sánchez visitan la casa de Frida Kahlo en Coyoacán El fundador de Amazon y la periodista de origen mexicano se encuentran de visita en México a un mes de haberse casado en Venecia

La pareja se casó hace poco más de un mes (AP/Luca Bruno)

Jeff Bezos, fundador de Amazon, se encuentra de visita en la Ciudad de México (CDMX). Durante la tarde de este miércoles 27 de agosto de 2025 acudió con Lauren Sánchez, periodista de origen mexicano con quien se casó recientemente, a la casa de Frida Kahlo en Coyoacán, al sur de la capital.