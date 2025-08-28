México

La Casa de los Famosos México en vivo: la quinta gala de nominación deja a 8 habitantes en riesgo

Con nuevas reglas, los habitantes viven la quinta semana de nominación

Por Anayeli Tapia Sandoval

05:43 hsHoy

Jeff Bezos y su esposa Lauren Sánchez visitan la casa de Frida Kahlo en Coyoacán

El fundador de Amazon y la periodista de origen mexicano se encuentran de visita en México a un mes de haberse casado en Venecia

Por Israel Aguilar Esquivel

La pareja se casó hace
La pareja se casó hace poco más de un mes (AP/Luca Bruno)

Jeff Bezos, fundador de Amazon, se encuentra de visita en la Ciudad de México (CDMX). Durante la tarde de este miércoles 27 de agosto de 2025 acudió con Lauren Sánchez, periodista de origen mexicano con quien se casó recientemente, a la casa de Frida Kahlo en Coyoacán, al sur de la capital.

05:22 hsHoy

¿Quiénes son los nominados de la semana?

Los nominados de la semana.
Los nominados de la semana. (Captura de pantalla)

Facundo - 7 puntos

Aldo de Nigris - 5 puntos

Alexis Ayala - 3 puntos

Dalílah Polanco - 3 puntos

Aaron Mercury - 2 puntos

Abelito - 2 puntos

Mar Contreras - 2 puntos

Mariana Botas - 2 puntos

Elaine Haro - 0 votos

Guana - 0 votos

Shiky - inmune

Por lo tanto, los nominados de la quinta gala de La Casa de los Famosos México 2025 son Facundo, Aldo De Nigris, Alexis Ayala, Dalílah Polanco, Aarón Mercury, Abelito, Mar Contreras y Mariana Botas.

04:33 hsHoy

¿Quién nominó a quién?

Mariana Botas

  • 2 puntos → Alexis Ayala: “Porque no me gusta la forma en la que me habló en el posicionamiento. Aunque él diga que deben de ser agresivos, hay una línea que se llama respeto y no voy a permitir que pase sobre ella”.
  • 1 punto → Aarón Mercury: “Para que suban otras personas a la placa”.

Abelito

  • 2 puntos → Facundo
  • 1 punto → Mariana Botas

“Por los puntos que me dieron cara a cara”, argumentó en ambos casos.

Shiky

  • 2 puntos → Aldo De Nigris: “Porque ya es hora de que los jóvenes se suban a la placa”.
  • 1 punto → Alexis Ayala: “Porque la semana pasada no le di nada y le tengo que dar”.

Mar Contreras

  • 2 puntos → Mariana Botas: “Porque ha tomado ciertos comentarios de manera personal. Creo que se le está olvidando que es un juego”.
  • 1 punto → Facundo: “Porque lo he sentido meditativo por no saber qué más aportar”.

Dalílah Polanco

  • 2 puntos → Aldo De Nigris
  • 1 punto → Aarón Mercury

“Por los puercos y porque me desbloquearon”, argumentó.

Aarón Mercury

  • 2 puntos → Dalílah Polanco: “Se toma las cosas muy a pecho y le está afectando un poco más de lo normal”.
  • 1 punto → Facundo: “Porque un caballero no le tiene miedo a estar en la placa”.

Aldo De Nigris

  • 2 puntos → Facundo: “Escuché que quiere llevarme a la placa y me lo quiero llevar conmigo”.
  • 1 punto → Dalílah Polanco: “Porque ha sacado comentarios contra el cuarto Noche para hacernos sentir mal por haberla nominado”.

Elaine Haro

  • 2 puntos → Facundo: “Porque no quiero nominar a ninguna mujer de cuarto día”.
  • 1 punto → Aldo De Nigris: “Por estrategia”.

Guana

  • 2 puntos → Facundo
  • 1 punto → Abelito

“Por la transición por la que estoy pasando, creo que a ninguno le va a afectar”, explicó.

Facundo

  • 2 puntos → Mar (con ayuda de la ruleta): “Porque nadie se va a ir por ella”.
  • 1 punto → Abelito (con ayuda de la ruleta): “Tengo la idea que queden muchos integrantes de ese cuarto”.

Alexis Ayala

  • -3 puntos → Facundo (con ayuda de la ruleta)
  • -1 punto → Mariana Botas (con ayuda de la ruleta)
04:31 hsHoy

La quinta Gala de Nominación de La Casa de los Famosos México 2025 arrancó con una nueva dinámica que promete mover las estrategias dentro de la casa: la ruleta de nominaciones.

En esta ocasión, Alexis Ayala y Facundo fueron los seleccionados para aplicar el giro del azar, luego de que ambos sacaran la bola dorada durante el sorteo con cajas ciegas. La mecánica permitirá que sus votos puedan sumar o restar puntos a los nominados, alterando por completo las expectativas de los habitantes.

