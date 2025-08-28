La Casa de los Famosos México En Vivo hoy 28 de agosto: Aldo se convierte en el primer finalista del Reto de salvación

Aldo de Nigris se convierte en el primer finalista del ‘Robo de Salvación’ en un prueba física.

21:43 hs

Facundo afirmó que no siente arrepentimiento por haber nominado a Mar Contreras en La Casa de los Famosos México 2025, según declaraciones recogidas por La Casa de los Famosos México. El conductor explicó que la decisión se debió al azar, ya que la ruleta de la suerte determinó los nominados durante la noche del 27 de agosto.

Durante la conversación posterior a la nominación, Mar Contreras mencionó que esperaba no estar en riesgo esta semana, pero la dinámica la llevó nuevamente a la placa. “Por Facundo estoy nominada (...) Subí (a la placa) con los dos puntos de Facundo. Yo no descansé, desde la primera semana he estado nominada”, expresó la actriz, quien también señaló que el conductor debería ayudarla a preparar sus maletas.

La ruleta utilizada por Facundo y Alexis Ayala fue determinante: el conductor sumó puntos a Mar Contreras y Abelito, mientras que el actor restó puntos a Mariana Botas y al propio Facundo. Mariana Botas subrayó que varios participantes quedaron nominados tras recibir 2 puntos, como fue el caso de Mar Contreras, quien supo que nadie más la había nominado.

En la cena, Mar Contreras preguntó a Facundo si sentía culpa por su nominación. Él respondió: “No (me siento mal), al contrario”, a lo que la actriz replicó: “Pensé que muy en el fondo de tu corazón había algo (de arrepentimiento)”.

Al cierre de la jornada, los participantes compartieron preocupaciones personales: Facundo comentó que no podía salir porque tenía “mucha ropa nueva que le mandaron a las galas”, mientras que Mar Contreras y Mariana Botas mencionaron obligaciones económicas, como el pago de colegiaturas y la hipoteca de dos departamentos.