México

Familia es atacada en su vehículo por presunto conductor ebrio en Ecatepec | Video

Las imágenes revelan los gritos desesperados de los ocupantes mientras eran agredidos en plena vía pública

Por Jesús F. Beltrán

El atacante acusó a la
El atacante acusó a la familia de haber impactado su vehículo antes de iniciar la persecución y el ataque. (X / @siete_letras)

Un violento incidente vial ocurrido en la colonia 25 de Julio, en la intersección de la Avenida Gran Canal y 16 de Septiembre en Ecatepec, Estadio de México, se volvió viral en redes sociales tras difundirse un video que muestra a una familia siendo agredida mientras circulaba en su automóvil. La grabación ha generado indignación entre los usuarios y vecinos, quienes señalan la urgencia de reforzar la seguridad en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el presunto agresor de nombre Roberto Martínez Cuel conducía aparentemente en estado de ebriedad. El sujeto comenzó a insultar a los ocupantes de un vehículo privado, posteriormente golpeó con las manos las ventanillas y, minutos después, inició una persecución contra la familia. La tensión aumentó cuando el individuo logró alcanzarlos, descendió de su automóvil y sacó un objeto metálico del maletero con el cual golpeó nuevamente las ventanas del automóvil familiar.

Usuarios piden sanción del responsable
Usuarios piden sanción del responsable que puso en riesgo la vida de una familia entera. (X / @siete_letras)

Las imágenes, captadas por otro automovilista y compartidas en plataformas digitales, muestran los desesperados gritos de los ocupantes, entre ellos un menor de edad que sollozaba ante la agresión. El video refleja cómo el ataque puso en riesgo la seguridad de toda la familia, mientras el agresor actuaba de manera descontrolada en plena vía pública.

Testigos señalaron que la confrontación se originó cuando el hombre acusó a la familia de haber impactado previamente su vehículo. Sin embargo, no hay evidencia clara de que se hubiera producido un choque, lo que ha generado versiones encontradas en torno al inicio de la agresión.

Hasta el momento, no se ha confirmado si las víctimas presentaron una denuncia formal ante las autoridades. Vecinos de la colonia 25 de Julio han exigido a las autoridades locales un mayor número de patrullajes en las principales avenidas, ya que consideran que este tipo de episodios representan un riesgo no solo para los conductores, sino también para peatones y transeúntes.

Las imágenes revelan los gritos desesperados de los ocupantes mientras eran agredidos en plena vía pública. Crédito: X/ @Siete_letras

En redes sociales, usuarios expresaron su preocupación e indignación por lo ocurrido. Algunos exigieron que el agresor sea identificado y sancionado conforme a la ley, mientras que otros señalaron la importancia de fortalecer campañas de educación vial para prevenir hechos violentos.

