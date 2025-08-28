México

Elaine Haro recibe el apoyo del Cuarto Noche y se integra como miembro oficial del equipo en La Casa de los Famosos México

La actriz se sinceró con su nuevo cuarto y confirmó que jugará desde ahora para ellos

La actriz se sinceró con su nuevo cuarto y confirmó que jugará desde ahora para ellos. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Los participantes de La Casa de los Famosos México vivieron una jornada inesperada durante la quinta gala de nominaciones, marcada por el giro impuesto por La Jefa mediante una ruleta. Esta dinámica alteró el desarrollo tradicional de la votación, ya que solo Alexis Ayala y Facundo se enfrentaron al azar, lo que modificó la lista de nominados.

Ocho de los habitantes quedaron bajo riesgo de eliminación en una placa marcada por la sorpresa y el cambio de estrategias.

Desde el inicio de la noche, varios integrantes del Cuarto Día concentraron sus votos en Alexis Ayala, mientras todos los miembros del Cuarto Noche apostaron por nominar a Facundo, repartiendo el resto de los votos entre Dalílah Polanco y Mariana Botas. Aldo De Nigris y Aarón Mercury, quienes hasta ahora no habían sido elegidos como posibles eliminados, finalmente aparecieron entre los nominados, sumándose así a la incertidumbre que domina la convivencia en los últimos días.

Ocho de los habitantes quedaron bajo riesgo de eliminación en una placa marcada por la sorpresa y el cambio de estrategias. (La Casa de los Famosos México)

Tras revelarse la lista de nominados, el grupo del Noche se reunió para analizar lo ocurrido. En esa conversación, Elaine Haro, la nueva integrante, recibió el respaldo de sus compañeros después de explicar sus votos: “La decisión que tomé esta semana fue para que fuera lo más parejo posible. Fue nominar a los dos cuartos. Le di dos puntos a Facundo y uno a Aldo De Nigris”.

Este gesto fue recibido por Aldo De Nigris con tranquilidad: “No pasa nada, no te sientas culpable”. La actitud de Elaine Haro, quien hasta hace poco formaba parte del Cuarto Día, fue valorada por sus actuales compañeros, quienes destacaron su honestidad y afirmaron que ahora forma parte activa del cuarto Noche.

Una integración ha generado cambios en las alianzas y expectativas dentro de la competencia.

El cuarto Noche prometió lealtad
El cuarto Noche prometió lealtad a la cantante. (Captura de pantalla YouTube)

Yo ya estoy en este cuarto, no sé si haya un cambio, no sé cuánto dure aquí. Lo que yo dure dentro de la casa y si soy parte de este cuarto, a mí si me gustaría jugar en equipo. Nada más esta nominación se me hacía bastante complicada. No nominarlos a ustedes porque ustedes ya han estado muchas veces en la placa”, explicó Elaine, confirmando su cambio de jugada para beneficiar al cuarto Noche.

Cabe recordar que la cantante halló la “moneda del destino” hace algunos días, por lo que obtuvo un “beneficio” especial. Quien la encontrara debía tomar la decisión de intercambiar a un habitante de Día por otro de Noche. Elaine, con este privilegio optó por cambiarse ella misma al equipo contrario, mientras que designó a Guana para integrarse definitivamente al cuarto Día.

