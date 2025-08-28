México

Precio del dólar en México: “Súper peso” resiste embates de EEUU y subida del desempleo

La divisa estadounidense se mantuvo estable ante la moneda mexicana durante las primeras horas de este jueves

Por Rodrigo Gutiérrez González

Crédito: Infobae

Luego del sube y baja registrado durante la jornada de ayer, el tipo de cambio en México logró mantenerse prácticamente estable tras la apertura de mercados de este 28 de agosto de 2025. El peso resistió los embates provocados por los buenos datos económicos de Estados Unidos, así como la subida del desempleo en el país, y arrancó este jueves sin cambios importantes ante el dólar.

El dólar estadounidense se paga al inicio a 18,65 pesos mexicanos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,04% con respecto al valor de la sesión previa, cuando finalizó con 18,66 pesos.

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el tipo de cambio fue impulsado por el alza por el fortalecimiento del dólar tras la publicación de datos positivos del PIB del segundo trimestre del año en Estados Unidos, mientras que el peso se vio afectado por la actualización tras el ligero aumento del desempleo en México.

La tasa de desempleo se ubicó en 2.8% durante julio, frente al dato previo de 2.7%, sin embargo, se mantuvo por debajo de las previsiones de un aumento a 2.9%. Mientras que la tasa de participación fue del 60.2%.

Por su parte, la segunda revisión del PIB del segundo trimestre del año en Estados Unidos mostró un crecimiento de 3.3% trimestral, con lo que superó a la primera estimación de 3.0% y repuntó desde la contracción de -0.5% del primer trimestre. Lo anterior fue gracias al crecimiento de 5.7% y 1.6% de la inversión y el gasto privado respectivamente.

Por otro lado, las solicitudes iniciales por seguro de desempleo fueron de 229 mil durante la semana pasada, lo que implicó una disminución desde las 234 mil previas y se ubicaron debajo del consenso del mercado de 230 mil.

Estas cifras, sumadas a los próximos datos de empleo en Estados Unidos, podrían ser clave para que la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) realice un recorte de 25 puntos base en la tasa de interés para septiembre.

Si la FED encuentra un escenario en el que se puede realizar este recorte, podría reducir las presiones en su contra por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense registra una subida 0,28%; sin embargo desde hace un año acumula aún un descenso del 3,42%.

Respecto de fechas previas, cambia el sentido del resultado anterior, cuando se anotó una subida del 0,07%, mostrando recientemente una falta de continuidad en el resultado. En la última semana la volatilidad es manifiestamente inferior a la acumulada en el último año, de modo que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado en los últimos días.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

