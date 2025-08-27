Zacatecas y Oaxaca acuerdan uso de pruebas de ADN para proteger identidad de menores en juicios

Laboratorio de genética de Oaxaca extiende servicios a Zacatecas. (Poder Judicial del Estado de Zacatecas)

El Poder Judicial de Zacatecas formalizó un acuerdo con su homólogo de Oaxaca para garantizar el derecho de identidad de niñas, niños y adolescentes mediante la realización de pruebas de paternidad y maternidad a través de análisis de ADN.

Este convenio, firmado el 26 de agosto de 2025, permitirá que el Laboratorio de Genética Molecular del Poder Judicial del Estado de Oaxaca extienda sus servicios especializados a Zacatecas, facilitando la obtención de perfiles genéticos en procesos judiciales donde se requiera determinar la filiación biológica.

“Durante la celebración del Convenio General de Colaboración entre los poderes judiciales de Zacatecas y Oaxaca que permitirá que el “Laboratorio de Genética Molecular del Poder Judicial del Estado de Oaxaca” pueda brindar el servicio del método de análisis de ADN para pruebas de paternidad y maternidad", afirmó en un comunicado el Poder Judicial de Zacatecas.

El acuerdo fue suscrito por autoridades judiciales de Zacatecas y Oaxaca, destacando la ética y el compromiso institucional. (Poder Judicial del Estado de Zacatecas)

Zacatecas moderniza procesos judiciales con apoyo de Oaxaca

Durante la ceremonia de firma, el Magistrado Carlos Villegas Márquez subrayó la responsabilidad ética que asume el Poder Judicial de Zacatecas al poner a disposición de la ciudadanía herramientas científicas avanzadas para la protección de los derechos de la infancia.

Al reunirse con la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez, Villegas Márquez reconoció el nivel tecnológico y la capacidad de innovación del Poder Judicial de Oaxaca, así como su disposición para compartir estos avances con otras entidades.

El magistrado enfatizó que la colaboración y la homologación de criterios entre instituciones resultan esenciales para el fortalecimiento y la modernización de la justicia en México.

La alianza tiene como eje central la protección del Interés Superior de la Niñez, permitiendo que, en casos judiciales donde existan dudas o desconocimiento sobre la relación de parentesco biológico, se recurra al análisis de muestras biológicas para esclarecer la identidad de los menores.

El Magistrado Villegas Márquez destacó que este esfuerzo conjunto busca asegurar que los derechos de la infancia sean respetados y que la verdad biológica se establezca con rigor científico.

La recolección de muestras biológicas y el uso de técnicas menos invasivas forman parte de los servicios ofrecidos. (Poder Judicial del Estado de Zacatecas)

Magistrados destacan alianza para modernizar justicia en México

Por su parte, la Magistrada Berenice Ramírez Jiménez expresó su confianza en que las prácticas implementadas en Oaxaca se replicarán en Zacatecas, y manifestó su satisfacción por el compromiso mostrado por el magistrado Villegas Márquez hacia la protección de los derechos de la niñez y de los grupos vulnerables.

El Laboratorioa Molecular del Poder Judicial del Estado de Oaxaca se distingue por ser el primero en su tipo en el sureste de México y el segundo a nivel nacional en contar con tecnología de punta y modernas instalaciones.

Su labor principal consiste en la toma de muestras y la obtención de perfiles genéticos, como las pruebas de paternidad y maternidad mediante análisis de ADN, así como la aplicación de técnicas menos invasivas, como la recolección de saliva.

Además, es el primer laboratorio en el país que dispone de un área jurisdiccional dedicada a estos procedimientos. Este laboratorio ha sido reconocido por su capacidad para realizar pruebas de ADN y por su infraestructura avanzada.

El convenio fue suscrito por el Magistrado Carlos Villegas Márquez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), la Consejera Presidenta del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de Zacatecas, Norma Esparza Castro, y la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez.