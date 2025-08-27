México

Temperaturas en Puebla de Zaragoza: prepárate antes de salir de casa

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Por Infobae Noticias

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Puebla de Zaragoza este 27 de agosto:

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este miércoles, se estima que en Puebla de Zaragoza habrá un 25% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 21 centígrados y una mínima de 11°. La nubosidad será del 94% y por la noche habrá una probabilidad del 25% de lluvias.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Puebla de Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)

Puebla entre cordilleras

El clima en Puebla es principalmente templado con distintos grados de humedad, siendo el verano cuando más lluvias se presentan aunque la ausencia de ellas se explica debido a las cordilleras que impiden el paso a nubes cargadas del Golfo de México.

Por regiones, las sierras de Tehuacán, Nevada, Norte y el Citlaltépetl gozan la mayor parte del año de una temperatura templada; la Mixteca Poblana, la sierra Norte y la Sierra de Quimixtlán tienen un clima cálido; mientras que el valle de Tehuacán y los llanos de San Juan y San Andrés presentan uno seco o semiseco.

En Puebla la temperatura anual oscila entre los 11 y 27 grados. A los turistas se les aconseja visitar este estado a mediados de febrero y hasta principios de mayo, cuando el clima es agradable.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), recientemente la temperatura máxima promedio anual en Puebla ha subido 2.2 grado al pasar de 27.9 grados en 1985 a 30.1 grados en 2020; en tanto, la mínima ha incrementado 1.9 grados, pasando de 13 grados (1985) a 14.9 grados (2020).

En Puebla la temperatura
En Puebla la temperatura promedio anual ronda los 11 y 27 grados. (Cuartoscuro)

Dónde está el mejor clima de México

México es un país favorecido, pues su ubicación geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una zona megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este panorama, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de la capital mexicana.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaPuebla de ZaragozaPueblamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

¿Los motociclistas pueden conducir entre carriles? Esto dice el reglamento de la CDMX

Dicha normativa regula toda la movilidad en la capital de la república

¿Los motociclistas pueden conducir entre

Clima en Mérida: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Mérida: pronóstico de

Clima en Cancún: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima en Cancún: pronóstico de

Clima hoy en México: temperaturas para Puerto Vallarta este 27 de agosto

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima hoy en México: temperaturas

Clima: las temperaturas que predominarán este 27 de agosto en Mazatlán

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima: las temperaturas que predominarán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es el narcotraficante mexicano

Quién es el narcotraficante mexicano más exitoso por colaborar con EEUU, según expertos

Sentencian a “El Gato” de la Familia Michoacana, el hombre que viajó a la capital para negociar protección de policías

Mujer extranjera es herida de bala en asalto armado en CDMX, agresores habrían intentado huir por Metro

Detienen en Sonora al conductor de un camión que llevaba casi 20 millones de pesos en droga oculta en cubetas

Detienen a empleado del Tribunal de Justicia Administrativa del Edomex por abuso de confianza: intentó transferir 32 mdp

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 26 de agosto: Dalílah y Mar Contreras se reconcilian y abrazan tras discusión

Las mejores películas que puedes disfrutar por Google en México

Junior H en México: precio, preventa y ciudades de su Sad Boyz Tour

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify México hoy

Mar Contreras rompe el llanto ante comentario de Dalílah Polanco sobre su familia: “No metas a mis papás”

DEPORTES

Faitelson desmiente veto de los

Faitelson desmiente veto de los partidos de Cruz Azul tras su ausencia en la transmisión de TUDN

Estrella del Milan reacciona al golazo de Luca Romero con Cruz Azul

Reportan que Emilio Fernando Alonso está delicado de salud: el cronista deportivo ingresó al hospital

Gala Montes asegura que fans del Supernova Strickers le arrojaron navaja tras perder ante Alana Flores

¿Qué gigante de Europa está siguiendo a Gilberto Mora?