México

Taxista de aplicación rechaza llevar a pasajera borracha y expone descuido de su amiga: “Está dormida, así llévatela”

El conductor explicó que no podía transportar a una joven inconsciente por seguridad, pese a la insistencia de su acompañante

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
El video, grabado por Christopher
El video, grabado por Christopher “Didi Mérida”, generó miles de comentarios y abrió debate sobre seguridad en plataformas.

Un video compartido en redes sociales ha generado un fuerte debate sobre la responsabilidad y el cuidado entre amigas en situaciones de riesgo. En las imágenes, difundidas por el conductor e influencer Christopher “Didi Mérida”, se observa cómo una joven intenta dejar a su amiga en evidente estado inconveniente dentro de un taxi de aplicación sin acompañarla en el viaje.

El clip comienza cuando una joven abre la puerta del vehículo e introduce a su amiga, aparentemente bajo los efectos del alcohol, quien de inmediato se acuesta en los asientos traseros. El conductor, sorprendido por la situación, pregunta: “Buenas noches, ¿el viaje sí es para Lía, verdad?”, a lo que la acompañante responde afirmativamente. Sin embargo, aclara que ella no viajará, argumentando que ya es tarde pero que tienen la ubicación y pueden monitorear el recorrido desde la aplicación.

La reacción del chofer fue tajante: “Pero es que no me la puedo llevar así”. La joven insiste en que no hay problema, asegurando que su amiga solo tenía sueño y que el viaje ya estaba pagado con tarjeta. El conductor se mantiene firme en su postura y responde: “No importa si tiene sueño, si no va a viajar alguien más que la acompañe yo no puedo hacer el viaje. Yo le cancelo el viaje”.

La negativa del chofer fue respaldada por cientos de usuarios en redes sociales que destacaron su responsabilidad. Frases como “Entre nosotras nos cuidamos” o “¿Dónde está el ‘me cuidan mis amigas’?” se repitieron en los comentarios, criticando duramente a la joven que pretendía dejar a su amiga sola en un estado vulnerable.

Un sujeto llegó a impedir
Un sujeto llegó a impedir que bajarán de la unidad a la joven en estado inconveniente.

El momento generó mayor tensión cuando un hombre se acercó al coche para exigirle al chofer una explicación sobre por qué no aceptaba el viaje. Ante esto, el video corta, dejando la situación inconclusa. La publicación de Didi Mérida terminó convirtiéndose en tendencia, con usuarios solicitando una segunda parte que aclarara qué ocurrió después.

Lo que sí quedó claro fue la indignación colectiva contra la joven que pretendió dejar a su amiga al cuidado de un desconocido mientras ella regresaba a casa. En redes, múltiples usuarios señalaron que este tipo de acciones ponen en riesgo la seguridad de las personas y contradicen el discurso de apoyo y protección que promueven muchos colectivos femeninos.

El video se ha convertido en un tema de discusión sobre los límites de la responsabilidad del conductor de plataformas digitales y, sobre todo, sobre la importancia de la solidaridad entre amigas al salir de fiesta. Mientras algunos exigieron mayor regulación en los viajes nocturnos de aplicaciones, la mayoría coincidió en que la primera línea de protección debe comenzar entre quienes conviven en esos entornos.

El conductor explicó que no podía transportar a una joven inconsciente por seguridad, pese a la insistencia de su acompañante. Crédito: TikTok / @christopher.didi.merida

El caso también sirvió como ejemplo de la creciente exposición de este tipo de incidentes gracias a las redes sociales, donde la vigilancia ciudadana ha convertido a los choferes en figuras clave para evidenciar prácticas riesgosas que, de otro modo, pasarían desapercibidas.

Temas Relacionados

Taxistapasajera borrachaDidiviralmexico-virales

Más Noticias

Cómo preparar chilaquiles divorciados, una receta para el desayuno con mucha energía

Cocina uno de los platillos más completos que te darán la potencia y el ánimo para la rutina del día día

Cómo preparar chilaquiles divorciados, una

La conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 27 de agosto | Informe de seguridad, indicador del Bienestar, campaña antirefrescos y multa de “El Mayo” Zambada, entre lo relevante

Desde Palacio Nacional, la presidenta informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La conferencia de Claudia Sheinbaum

Uresti desmiente tener departamento en Reforma y arremete contra Noroña: “Austeros en el discurso, pero fifís en la vida privada”

El legislador aseguró en rueda de prensa que Uresti adquirió un departamento de lujo en Paseo de la Reforma

Uresti desmiente tener departamento en

Alta popularidad de Sheinbaum: 7 de cada 10 aprueban su gestión, previo a su Primer Informe

Cabe decir que el rubro de la inseguridad es un tema que se mantiene como la principal preocupación ciudadana

Alta popularidad de Sheinbaum: 7

Las polémicas que vivió la madre de Aldo de Nigris: desde acusaciones de abandono hasta violencia

La familia del querido habitante de La Casa de los Famosos México se ha convertido en tema de conversación, debido a la participación exitosa del influencer en el programa

Las polémicas que vivió la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Harfuch responde a “El Mayo”:

Harfuch responde a “El Mayo”: descarta sobornos a políticos y militares en México, promete transparencia en posibles casos

Harfuch afirma que Cártel de Sinaloa está mermado, pero no extinto: “Tiene varias cabezas”

Colectivos y policías buscan a 250 desaparecidos en Sierra de Guadalupe, hallan restos humanos en primera jornada

Harfuch niega que “El Mayo” Zambada pague una multa económica a México tras declararse culpable en EEUU

Reportan otra fuga de diésel en toma clandestina en municipio líder de huachicol en Querétaro

ENTRETENIMIENTO

Las polémicas que vivió la

Las polémicas que vivió la madre de Aldo de Nigris: desde acusaciones de abandono hasta violencia

Ariana Grande podría regresar a México con gran concierto y estas son las pistas: “Nos vemos el año que viene”

¿Ganó o perdió? Las claves para comprender la batalla legal de Christian Nodal en Colombia

‘Hermanas, Un Amor Compartido’ enciende su luz: Adriana Louvier y Danna García inician grabaciones con un emotivo ritual

“Mi alumno favorito”: Ángela Aguilar presume el nuevo pasatiempo de Christian Nodal

DEPORTES

Inter Miami vs Orlando City:

Inter Miami vs Orlando City: ¿A qué hora y por dónde ver en México la semifinal de la Leagues Cup?

Esta es la sanción que Terence Crawford recibió de la AMB antes de pelear contra Canelo Álvarez

Papá de David Benavidez cuestiona la llegada de Ennis al campamento de Canelo Álvarez : “Es curioso”

Sin equipos mexicanos, 2 partidos de Leagues Cup se transmitirán por televisión abierta

Por qué Memo Ochoa podría perderse el Mundial 2026 con la selección mexicana