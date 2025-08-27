Taxista de aplicación rechaza llevar a pasajera borracha y expone descuido de su amiga: “Está dormida, así llévatela”

El video, grabado por Christopher “Didi Mérida”, generó miles de comentarios y abrió debate sobre seguridad en plataformas.

Un video compartido en redes sociales ha generado un fuerte debate sobre la responsabilidad y el cuidado entre amigas en situaciones de riesgo. En las imágenes, difundidas por el conductor e influencer Christopher “Didi Mérida”, se observa cómo una joven intenta dejar a su amiga en evidente estado inconveniente dentro de un taxi de aplicación sin acompañarla en el viaje.

El clip comienza cuando una joven abre la puerta del vehículo e introduce a su amiga, aparentemente bajo los efectos del alcohol, quien de inmediato se acuesta en los asientos traseros. El conductor, sorprendido por la situación, pregunta: “Buenas noches, ¿el viaje sí es para Lía, verdad?”, a lo que la acompañante responde afirmativamente. Sin embargo, aclara que ella no viajará, argumentando que ya es tarde pero que tienen la ubicación y pueden monitorear el recorrido desde la aplicación.

La reacción del chofer fue tajante: “Pero es que no me la puedo llevar así”. La joven insiste en que no hay problema, asegurando que su amiga solo tenía sueño y que el viaje ya estaba pagado con tarjeta. El conductor se mantiene firme en su postura y responde: “No importa si tiene sueño, si no va a viajar alguien más que la acompañe yo no puedo hacer el viaje. Yo le cancelo el viaje”.

La negativa del chofer fue respaldada por cientos de usuarios en redes sociales que destacaron su responsabilidad. Frases como “Entre nosotras nos cuidamos” o “¿Dónde está el ‘me cuidan mis amigas’?” se repitieron en los comentarios, criticando duramente a la joven que pretendía dejar a su amiga sola en un estado vulnerable.

Un sujeto llegó a impedir que bajarán de la unidad a la joven en estado inconveniente.

El momento generó mayor tensión cuando un hombre se acercó al coche para exigirle al chofer una explicación sobre por qué no aceptaba el viaje. Ante esto, el video corta, dejando la situación inconclusa. La publicación de Didi Mérida terminó convirtiéndose en tendencia, con usuarios solicitando una segunda parte que aclarara qué ocurrió después.

Lo que sí quedó claro fue la indignación colectiva contra la joven que pretendió dejar a su amiga al cuidado de un desconocido mientras ella regresaba a casa. En redes, múltiples usuarios señalaron que este tipo de acciones ponen en riesgo la seguridad de las personas y contradicen el discurso de apoyo y protección que promueven muchos colectivos femeninos.

El video se ha convertido en un tema de discusión sobre los límites de la responsabilidad del conductor de plataformas digitales y, sobre todo, sobre la importancia de la solidaridad entre amigas al salir de fiesta. Mientras algunos exigieron mayor regulación en los viajes nocturnos de aplicaciones, la mayoría coincidió en que la primera línea de protección debe comenzar entre quienes conviven en esos entornos.

El conductor explicó que no podía transportar a una joven inconsciente por seguridad, pese a la insistencia de su acompañante. Crédito: TikTok / @christopher.didi.merida

El caso también sirvió como ejemplo de la creciente exposición de este tipo de incidentes gracias a las redes sociales, donde la vigilancia ciudadana ha convertido a los choferes en figuras clave para evidenciar prácticas riesgosas que, de otro modo, pasarían desapercibidas.