Shanik Berman ofrece miles de pesos a quien pruebe que filtró chismes a Adrián Marcelo sobre Arath de la Torre

Shanik Berman ha sido blanco de críticas por supuestamente darle información delicada de Arath de la Torre a Adrián Marcelo. (Mara Patricia Castañeda / YouTube)

Sin duda, la segunda temporada de La Casa de los Famosos México fue la más polémica de todas, esto debido a sus rivalidades. Una de las enemistades más controversiales del reality show fue la protagonizada por Adrián Marcelo y Arath de la Torre. Ambos conductores fueron enemigos públicos y líderes de cada uno de sus equipos.

En una reciente entrevista con Laura Estrada, Adrián Marcelo aseguró que fue Shanik Berman quien le ayudó a atacar a Arath de la Torre con chismes y datos íntimos de su vida, pues le habría filtrado información personal.

Adrián Marcelo explicó: “Yo tenía para todos. Hablaba mal de todos. No necesita investigar las polémicas de Arath, lo de los voladores de Papantla, lo de ‘urge legislar’, que es un cachondo y borracho, no es tan difícil darse cuenta”.

Y dijo de la periodista de espectáculos: “Y Shanik... qué personaje. Porque Shanik me dio chismes de Arath que usé. La señora es una experta en traficar información”.

Shanik Berman le contesta a Adrián Marcelo

Adrián Marcelo insiste en que Shanik lo ayudó a atacar a Arath (Conversaciones, shanikberman / Instagram)

En la reciente emisión del programa de Maxine Woodside, Shanik Berman reaccionó a las declaraciones de Adrián Marcelo y aprovechó para desmentir lo que el regiomontano dijo de ella.

Además de negar las acusaciones, retó a la audiencia a que se le probaran y hasta ofreció una suma importante de dinero:

“Estoy ofreciendo 20 mil pesos en efectivo a quien encuentre que lo le di a Adrián Marcelo información sobre los impuestos o cualquier cosa que le pudiera causar daño a Arath de la Torre”.

La periodista de espectáculos aseguró: “Yo no me llevaba con Adrián Marcelo, yo no tengo el teléfono de Adrián Marcelo”, dijo al ser cuestionada si hubo interacción entre ellos en el hotel, días antes de entrar a La Casa de los Famosos.

(Conversaciones, Canal 5 / Instagram)

Sin duda, la segunda temporada del popular reality show fue el que más controversias y polémicas entregó, volviéndose viral en redes sociales casi todos los días. Aquella edición del programa provocó que peleas, gritos y hasta que varios patrocinadores se alejaran de Televisa.

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México parece haber aprendido la lección, pues sus habitantes se han mostrado mucho más alivianados que los de la segunda. Hasta el momento, las controversias no han escalado más allá de lo normal y se espera que continúe así hasta la final.