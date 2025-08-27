México

Shanik Berman ofrece miles de pesos a quien pruebe que filtró chismes a Adrián Marcelo sobre Arath de la Torre

La periodista fue acusada de “traficar información” durante la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Shanik Berman ha sido blanco
Shanik Berman ha sido blanco de críticas por supuestamente darle información delicada de Arath de la Torre a Adrián Marcelo. (Mara Patricia Castañeda / YouTube)

Sin duda, la segunda temporada de La Casa de los Famosos México fue la más polémica de todas, esto debido a sus rivalidades. Una de las enemistades más controversiales del reality show fue la protagonizada por Adrián Marcelo y Arath de la Torre. Ambos conductores fueron enemigos públicos y líderes de cada uno de sus equipos.

En una reciente entrevista con Laura Estrada, Adrián Marcelo aseguró que fue Shanik Berman quien le ayudó a atacar a Arath de la Torre con chismes y datos íntimos de su vida, pues le habría filtrado información personal.

Adrián Marcelo explicó: “Yo tenía para todos. Hablaba mal de todos. No necesita investigar las polémicas de Arath, lo de los voladores de Papantla, lo de ‘urge legislar’, que es un cachondo y borracho, no es tan difícil darse cuenta”.

Y dijo de la periodista de espectáculos: “Y Shanik... qué personaje. Porque Shanik me dio chismes de Arath que usé. La señora es una experta en traficar información”.

Shanik Berman le contesta a Adrián Marcelo

Adrián Marcelo insiste en que
Adrián Marcelo insiste en que Shanik lo ayudó a atacar a Arath (Conversaciones, shanikberman / Instagram)

En la reciente emisión del programa de Maxine Woodside, Shanik Berman reaccionó a las declaraciones de Adrián Marcelo y aprovechó para desmentir lo que el regiomontano dijo de ella.

Además de negar las acusaciones, retó a la audiencia a que se le probaran y hasta ofreció una suma importante de dinero:

“Estoy ofreciendo 20 mil pesos en efectivo a quien encuentre que lo le di a Adrián Marcelo información sobre los impuestos o cualquier cosa que le pudiera causar daño a Arath de la Torre”.

La periodista de espectáculos aseguró: “Yo no me llevaba con Adrián Marcelo, yo no tengo el teléfono de Adrián Marcelo”, dijo al ser cuestionada si hubo interacción entre ellos en el hotel, días antes de entrar a La Casa de los Famosos.

(Conversaciones, Canal 5 / Instagram)
(Conversaciones, Canal 5 / Instagram)

Sin duda, la segunda temporada del popular reality show fue el que más controversias y polémicas entregó, volviéndose viral en redes sociales casi todos los días. Aquella edición del programa provocó que peleas, gritos y hasta que varios patrocinadores se alejaran de Televisa.

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México parece haber aprendido la lección, pues sus habitantes se han mostrado mucho más alivianados que los de la segunda. Hasta el momento, las controversias no han escalado más allá de lo normal y se espera que continúe así hasta la final.

Temas Relacionados

Shanik BermanAdrián MarceloArath de la Torremexico-entretenimiento

Más Noticias

Metro CDMX aclara que no hubo balacera en la Línea 2

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes 26 de agosto, lo que generó una movilización de servicios de emergencia

Metro CDMX aclara que no

Estos son los trámites que ahora puedes hacer en la app del SAT

La aplicación de la institución tributaria permite consultar la Constancia de Situación Fiscal

Estos son los trámites que

Gala Montes asegura que fans del Supernova Strickers le arrojaron navaja tras perder ante Alana Flores

La actriz reveló que su equipo se preocupó por su seguridad durante el evento de boxeo en el Palacio de los Deportes

Gala Montes asegura que fans

“El único narcogobierno fue el encabezado por el PAN”, dice Luisa Alcalde tras caso de “El Mayo”, juzgado en EEUU

La dirigente morenista ha resaltado la mención de Genaro García Luna, como uno de los grandes narcotraficantes de México, muestra apoyo a discurso de Claudia Sheinbaum

“El único narcogobierno fue el

Gustavo Adolfo Infante afirma que Mayela Laguna “fue comprada” con 30 mil pesos para decir que fue su amante

El periodista mostró capturas de pantalla y comprobantes de pago en su canal de YouTube, asegurando que Mayela recibió dinero para declarar en su contra y desatar la polémica

Gustavo Adolfo Infante afirma que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a empleado del Tribunal

Detienen a empleado del Tribunal de Justicia Administrativa del Edomex por abuso de confianza: intentó transferir 32 mdp

“El Cártel sigue poderoso y quien gana es El Mayo Zambada”, asegura Mike Vigil tras declaración de culpabilidad

Por qué el testimonio de El Mayo Zambada sería clave para EEUU, según Jesús Lemus

Caen dos hombres en Guanajuato tras ataque armado contra miembros de la FGE

Desmantelan células de “Chico Humo y su Banda” y Los Cheches en Oaxaca tras cateos por narcomenudeo

ENTRETENIMIENTO

Gala Montes asegura que fans

Gala Montes asegura que fans del Supernova Strickers le arrojaron navaja tras perder ante Alana Flores

Gustavo Adolfo Infante afirma que Mayela Laguna “fue comprada” con 30 mil pesos para decir que fue su amante

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 26 de agosto: Dalílah y Mar Contreras protagonizan encuentro

Tras ruptura con Cruz Martínez, Alicia Villarreal presenta a su novio, influencer 11 años menor: “Volverse a ilusionar”

Muere Manolo Morales, fundador de Los Rieleros del Norte, conocido como ‘El Rielero Mayor’

DEPORTES

Gala Montes asegura que fans

Gala Montes asegura que fans del Supernova Strickers le arrojaron navaja tras perder ante Alana Flores

¿Qué gigante de Europa está siguiendo a Gilberto Mora?

Quién es Gerardo Rojano “Coloso”, el estudiante de la UNAM que impuso una nueva marca en ultraciclismo en Cuba

Hermano de Canelo Álvarez revela lo qué espera del combate contra Crawford: “Medio planeta estará viendo esa pelea”

Pumas anuncia un cambio de horario para su partido contra Atlas