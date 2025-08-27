México

Previsión meteorológica: las temperaturas esperadas en Ecatepec este 27 de agosto

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Por Infobae Noticias

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

Los pronósticos del tiempo, basados en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de diversas relaciones como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son actividades que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un principio éstos eran poco certeros.

Fue hasta el surgimiento de nuevas tecnologías (como los ordenadores) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más acertadas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Ecatepec para este miércoles:

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 22 grados, la probabilidad de lluvia será del 66%, con una nubosidad del 83%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 26 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se espera que alcancen un nivel de hasta 13.

Para la noche, la temperatura llegará a los 14 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 55%, con una nubosidad del 81%, mientras que las ráfagas de viento serán de 18 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Ecatepec (Imagen ilustrativa Infobae)

De calores y contaminantes, el clima en Ecatepec

Ecatepec de Morelos es uno de los 125 municipios que conforman el Estado de México (Edomex) y se caracteriza por ser una región en donde la mitad de su territorio tiene clima seco y lluvioso y templado subhúmedo en la restante.

En Ecatepec la temperatura promedio al año es de 23 grados centígrados, mientras que su rango de precipitación promedio es de 500 a 700 mm. La temporada más húmeda es de mayo a octubre, mientras que la más seca va de noviembre a abril.

Al estar ubicado dentro de la zona conocida como Valle de México, Ecatepec enfrenta problemas ambientales debido a la contaminación, la sobrepoblación y sus actividades industriales, lo que lo convierte en uno de los municipios con la peor calidad del aire.

Este municipio mexiquense tiene
Este municipio mexiquense tiene una temperatura promedio de 23 grados. (CUARTOSCURO)

Qué debo hacer para asegurar mi patrimonio debido a los fenómenos meteorológicos extremos

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaEcatepecMéxicomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Empresario niega que Christian Nodal haya ganado demanda de millones de dólares por cancelar conciertos

Aseguran que el proceso legal contra el sonorense aún no comienza, solo existe una petición formal para negociación

Empresario niega que Christian Nodal

Apertura 2025: partidos de la jornada 7 que serán transmitidos por televisión abierta

En total, habrá cinco encuentros que se podrán ver por señal abierta

Apertura 2025: partidos de la

Muere Lidia Tehuitzin, excandidata de Morena a la alcaldía de Zitlala, en Guerrero

El accidente movilizó a autoridades y servicios de emergencia, quienes acudieron al sitio para realizar las labores correspondientes

Muere Lidia Tehuitzin, excandidata de

¿Los motociclistas pueden conducir entre carriles? Esto dice el reglamento de la CDMX

Dicha normativa regula toda la movilidad en la capital de la república

¿Los motociclistas pueden conducir entre

Clima en Mérida: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Mérida: pronóstico de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a dos miembros del

Detienen a dos miembros del CJNG en Baja California, estarían ligados con pugnas por venta de drogas

Quién es el narcotraficante mexicano más exitoso por colaborar con EEUU, según expertos

Sentencian a “El Gato” de la Familia Michoacana, el hombre que viajó a la capital para negociar protección de policías

Mujer extranjera es herida de bala en asalto armado en CDMX, agresores habrían intentado huir por Metro

Detienen en Sonora al conductor de un camión que llevaba casi 20 millones de pesos en droga oculta en cubetas

ENTRETENIMIENTO

Empresario niega que Christian Nodal

Empresario niega que Christian Nodal haya ganado demanda de millones de dólares por cancelar conciertos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 26 de agosto: Dalílah y Mar Contreras se reconcilian y abrazan tras discusión

Las mejores películas que puedes disfrutar por Google en México

Junior H en México: precio, preventa y ciudades de su Sad Boyz Tour

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify México hoy

DEPORTES

Por qué Memo Ochoa podría

Por qué Memo Ochoa podría perderse el Mundial 2026 con la selección mexicana

Apertura 2025: partidos de la jornada 7 que serán transmitidos por televisión abierta

Faitelson desmiente veto de los partidos de Cruz Azul tras su ausencia en la transmisión de TUDN

Estrella del Milan reacciona al golazo de Luca Romero con Cruz Azul

Reportan que Emilio Fernando Alonso está delicado de salud: el cronista deportivo ingresó al hospital