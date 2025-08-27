México

Novia de Facundo habría hablado con Poncho de Nigris tras controversias en La Casa de los Famosos 3: “Esto es un juego”

El ex habitante se sinceró sobre las consecuencias que ha tenido la participación de su sobrino en el reality show 24/7

Por Jazmín González

Delia García le habría hablado a Poncho de Nigris. (IG: @ponchodenigris/IG: @soydeliagarcia)

Facundo y Aldo de Nigris protagonizaron uno de los momentos más controversiales de La Casa de los Famosos México durante una fiesta temática.

Todo ocurrió mientras el sobrino de Poncho de Nigris estaba bailando sobre una alfombra, la cual fue jalada por Facundo y ocasionó la caída del joven.

Algunos televidentes vieron el momento con humor, mientras que otros juzgaron la acción y arremetieron contra el conductor. Por su parte, Poncho reaccionó en redes sociales y aseguró que la broma había sido pesada.

Sin embargo, lo que parecía un momento divertido dentro de la casa, detonó el ‘hate’ para los familiares de ambos habitantes, tanto que aseguraron haber recibido algunas amenazas.

Delia Garcia le habría llamado a Poncho de Nigris tras controversia con Facundo

Mientras las estrategias dentro de la casa siguen, Poncho de Nigris reveló como se vivió la situación al exterior del programa, pues al ser el tío de Aldo siempre lo va a defender.

“Me marcó la producción, me marcó la esposa de Facundo y todos y yo les dije lo que es: ‘Mira, esto es un juego, esto es así’. Eso se tiene que hacer ruido por lo que acaba de hacer porque no está bien. A parte eso lo dije como tío y defendiendo a Aldito", contó a través de su canal de YouTube.

(Tiktok)

De acuerdo con el también empresario, lo que se vive dentro de la casa escalará hasta el exterior, pues durante la llamada telefónica que tuvo con Delía García, novia de Facundo, le confesó que recibió amenazas, por lo que no dudó en darle un consejo ya que su familia vivió lo mismo.

“Me habló también, me mandó un mensaje y me dijo: ‘Ey, te pasaste con lo de Facundo y tú sabes’ que no sé qué. Le dije: ‘No, él se pasó con mi sobrino’, entren al juego, es parte del juego, tranquila en una semana se le pasa a la gente”, contó.

Y agregó: “Facundo es a toda madre, nada más que quiso entrar con el cotorreo de los 90 (...) Sí traía mala vibra con los chavos, pero se les va a quitar, se va a tener que acoplar”.

(IG: @soydeliagarcia)

Cabe mencionar que mientras Poncho de Nigris fue parte de La Casa de los Famosos 3 se colocó como uno de los habitantes favoritos, pero eso no lo dejó fuera de las críticas y las amenazas a su familia por parte de los seguidores de otros famosos.

