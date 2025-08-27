Gustavo Adolfo Infante afirma que Mayela Laguna “fue comprada” con 30 mil pesos para decir que fue su amante

Gustavo Adolfo Infante acusa a Mayela Laguna de recibir dinero para difamarlo en medio de polémica por infidelidad (@deprimeramanotv, @V)

La controversia en torno a las acusaciones de infidelidad que involucran a Gustavo Adolfo Infante y Mayela Laguna ha escalado en los últimos días, luego de que el conductor utilizara su canal de YouTube para exhibir lo que considera pruebas de que Laguna habría sido “comprada” para declarar en su contra.

En medio de señalamientos públicos y la difusión de supuestas conversaciones privadas, la disputa entre Infante y el periodista Javier Ceriani ha sumado nuevos elementos y acciones legales.

La polémica se intensificó cuando Javier Ceriani afirmó que Gustavo Adolfo Infante había mantenido una relación extramarital con Mayela Laguna, ex pareja de Luis Enrique Guzmán. Para sustentar su versión, Ceriani presentó una entrevista en la que Laguna admitía la supuesta infidelidad.

Javier Ceriani presenta entrevista donde Mayela Laguna admite supuesta relación extramarital con Infante (Foto: Javier Ceriani, YouTube)

Ante estas declaraciones, Infante negó rotundamente los hechos y, en una reciente transmisión, aseguró que Laguna habría recibido dinero para difamarlo, mostrando como respaldo capturas de pantalla de una conversación atribuida a Alejandra Carniago, productora del canal de Ceriani, y la propia Laguna.

En el intercambio presentado por Infante, Mayela Laguna habría manifestado su falta de temor ante posibles consecuencias legales, señalando que ya contaba con asesoría jurídica. En uno de los mensajes, Laguna habría escrito: “No hay manera de que me demande o haga algo en mi contra, por el contrario, todo lo que haga me revictimiza. Tengo que aprovechar. Si me están ofreciendo dinero, lo tengo que aprovechar. Sería pendeja si no lo hago. Javier me dio una madre y lo sabes bien, Ale”.

Infante muestra capturas de pantalla y comprobantes de pago que vinculan a Alejandra Carniago y Laguna en acuerdo económico (Infobae México)

En otro fragmento de la conversación, se lee: “Me dio 30 mil pesos, sería idiota si no los hubiera tomado… Sigo en el guion que quedamos. Yo mantengo mi mismo argumento de que me estaban extorsionando de números diferentes y que mi amiga, quien me acompañó con ‘gusano maldito’, fue quien les dio a ustedes la entrevista”.

Estos mensajes, según la versión de Infante, evidenciarían que Laguna aceptó una compensación económica para sostener la acusación de infidelidad.

Además de las capturas de pantalla, Gustavo Adolfo Infante mostró presuntos comprobantes de pago que Carniago habría realizado a Laguna el 15 de agosto, reforzando su argumento sobre la existencia de un acuerdo económico para perjudicar su imagen pública.

Mayela Laguna asegura contar con asesoría legal y minimiza posibles consecuencias judiciales (El Minuto que cambió mi Destino, Max Lumbia / YouTube)

En respuesta a la situación, Infante anunció que ha iniciado acciones legales contra Javier Ceriani. Durante la misma emisión, el conductor informó que su colega argentino enfrenta ahora una restricción judicial: “Javier Ceriani tiene orden de restricción, no puede hablar de mí a partir de hoy”.

Por su parte, Javier Ceriani no ha emitido comentarios sobre las acusaciones de haber pagado a Mayela Laguna para que declarara en contra de Gustavo Adolfo Infante.

No obstante, la confrontación entre ambos comunicadores continúa, ya que Ceriani utilizó su canal de YouTube para difundir el testimonio de una mujer que habría trabajado con Infante y su equipo hace cerca de 13 años.

Infante inicia acciones legales y logra orden de restricción contra Javier Ceriani por difamación (Foto: Instagram / @javierceriani // Twitter / @CarLon_2020)

Según esta persona, Lalo Carrillo, colaborador de Infante, la sometió a explotación laboral durante su embarazo. Aunque la denunciante no planea emprender acciones legales debido al tiempo transcurrido, decidió hacer pública su experiencia para advertir a otras mujeres sobre situaciones de “maltrato”.