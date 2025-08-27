México

Este miércoles 27 de agosto, olvídate del precio: “Pide lo que quieras, paga lo que puedas” en estos restaurantes

Los comensales pueden pagar lo que consideren justo, sin reservas ni consumo mínimo en la mayoría de los locales

Por Aura Reyna

Guardar
La iniciativa invita a los
La iniciativa invita a los asistentes a disfrutar la comida con mente abierta y sin juicios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una red de restaurantes en la Ciudad de México participa este miércoles en la iniciativa “Pide lo que quieras, paga lo que puedas”, que busca hacer más accesible la experiencia gastronómica y promover una cultura de generosidad en lugar de la lógica comercial habitual.

Liderada por el restaurante Masala y Maíz, ubicado en la colonia Centro, esta propuesta permite que las personas disfruten de un menú completo pagando la cantidad que puedan o consideren justa, sin necesidad de reservar, pedir para llevar o cumplir con un consumo mínimo.

“Es una oportunidad de abrir las puertas a más personas y recordar que lo que más nos gusta es cocinar para ustedes”, señalaron los organizadores.

Los organizadores invitan a los comensales a asistir con mente abierta, disfrutar los alimentos como los propone el chef y compartir la experiencia con respeto, sin juicios ni culpas.

¿Cuáles son los restaurantes participantes?

Puedes encontrar más información de
Puedes encontrar más información de esta promoción en los perfiles individuales de las cuentas de los restaurantes (ig/ @masalaymaiz)

La lsita de los restaurantes participantes fue compartida por el restaurante Masala y Maíz, los promotores de la iniciativa. La mayoría de los negocios comparten especificaciones sobre este día, aunque es mejor que se revise por separado en las cuenta de cada uno.

<b>Masala y Maíz</b>

Artículo 123 #116, local 2, Col. Centro, CDMX

  • Aplica a todo el menú del día
  • No hay reservas
  • Consumo en sitio
  • Bebidas se cobran aparte

<b>Cicatriz</b>

Dinamarca 44, Col. Juárez, CDMX

  • Sin reservas
  • Menú completo disponible
  • No aplica para llevar ni UberEats
  • Bebidas se cobran a precio normal

<b>Loup Bar</b>

Tonalá 23, Roma Norte, CDMX

  • Sin reservas
  • Aplica a todo el menú de comida
  • No se hacen modificaciones a los platillos
  • Bebidas no incluidas
  • Consumo en sitio

<b>Fideo Gordo</b>

Salamanca 87, Roma Norte, CDMX

<b>Expendio de Maíz</b>

Yucatán 84, CDMX🕒 Horario: 2:00 a 8:30 pm

  • Menú disponible dentro de ese horario

<b>Cinco y Dos Pan</b>

Río Nazas 43, Local 4, Col. Cuauhtémoc, CDMX

  • Solo una participación por persona
  • Solo venta en mostrador
  • Máximo 5 piezas por persona
  • Bebidas no incluidas
  • No aplica para pedidos
  • Sin juicios, sin culpas

<b>Tina Café</b>

Sacramento 121, Col. Del Valle, CDMX

<b>Bao Bao Taiwanese Eatery</b>

Guanajuato 202, Roma Norte, CDMX

<b>Destello (barra de especialidad)</b>

Rumania 700, Portales Sur, CDMX

<b>Outline</b>

Oaxaca 99, Roma, CDMX🕒 Horario: 5:00 pm a 12:00 am

  • Sin reservas
  • Aplica a todo el menú

<b>Baldío</b>

Antonio Sola 26, CDMX

  • Cocina con ingredientes de temporada

<b>Ahumalia</b>

Zacatecas 206, Roma Norte, CDMX

<b>Bacal (Aperitivo y eventos culturales)</b>

Av. Baja California 158, Roma Sur, CDMX

<b>Malix</b>

Av. Isaac Newton 104, Local 2 y 3, Polanco V Sección, CDMX🕒 Desde la 1:30 pm

  • Todos los platillos del menú participan
  • Sin reservas ni comida para llevar
  • Bebidas se cobran por separado

<b>MUX México (Temporada 4: Mixteca Poblana)</b>

Jalapa 189, Roma Norte, CDMX

<b>Mignon Pâtisserie</b>

Río Nazas 100, CDMX

  • Participa en la iniciativa
  • No se especifican condiciones

<b>Mita (cocina colombiana)</b>

Nogal 262, CDMX🕒 1:00 a 6:30 pm

  • Sin reservas
  • No hay comida para llevar
  • Bebidas se venden por separado
  • Carta completa y menú del día disponibles

<b>Ciclo Mexicano (Antojería y tienda)</b>

Av. José Martí 65, Escandón, CDMX

<b>Sobremesa (desayunador y aperitivos)</b>

Av. Coyoacán #132B, Del Valle, CDMX🕒 Desde las 7:30 am hasta agotar existencias

  • Sin reservaciones
  • Promoción válida hasta fin de existencias del día

<b>UMANI Fermentos</b>

Atenas 56, Col. Juárez, CDMX

  • Se puede acudir al lugar o hacer pedido en línea
  • Código en línea: “PAGALOQUEPUEDAS”, en checkout, puedes establecer el monto justo en la opción de propina

<b>Vía Sol (dumplings &amp; vino club)</b>

Unión 88-C, Escandón I Sección, Miguel Hidalgo, CDMX

  • Sin reservas
  • Por orden de llegada
  • Todos los alimentos aplican
  • Bebidas se cobran por separado

<b>Ramiro Cocina (en Mérida, Yucatán)</b>

Calle 41 x 58 y 60, Mérida, Yucatán

<b>Rudo</b>

Caleta 554, Narvarte Oriente, CDMX

  • Sin reservas
  • No hay servicio para llevar
  • No se hacen modificaciones en los platillos
  • Bebidas se cobran aparte

Temas Relacionados

RestaurantesComidamexico-noticias

Más Noticias

Los cárteles de México están exportando su sangrienta rivalidad a Ecuador y más allá

Las dos redes de narcotráfico más poderosas están enfrascadas en una disputa territorial por el control de una ruta clave de contrabando en Sudamérica. Los cadáveres se acumulan

Los cárteles de México están

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: la tensión crece previo a la gala de eliminación la tarde de hoy 27 de agosto

Sigue la transmisión 24/7: comienzan las estrategias para la quinta nominación

La Casa de los Famosos

Vinculan a proceso a hombre acusado de intentar asesinar a su madre en Tonalá

El hombre pasará un año en prisión preventiva oficiosa, mientras se desarrolla el proceso judicial

Vinculan a proceso a hombre

Mujeres en México tienen menor bienestar emocional que los hombres, revela el INEGI: viven con mayor nivel de ansiedad y depresión

El INEGI indicó que se detectó en las mujeres un menor acceso a actividades recreativas y a redes de apoyo

Mujeres en México tienen menor

San Jose Earthquakes lanza jersey conmemorativo inspirado en la playera del Tri en Francia 98

La comunidad mexicana en Estados Unidos forma parte de la cultura el país vecino y la representación de los aficionados para este club de la MLS es muy importante

San Jose Earthquakes lanza jersey
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan cateo de la vivienda

Reportan cateo de la vivienda del “Delta 1″, líder criminal de “La Línea” ejecutado en Ciudad Juárez

“Ya párenle de buscar”: localizan con vida a dos taxistas en Jilotepec, Edomex, tras presunto secuestro

Israel Vallarta vacaciona en Tamaulipas a casi 20 años del montaje en el caso Cassez-Vallarta

Vinculan a proceso a “La Hiena”, presunta operadora criminal en el Istmo de Tehuantepec

“Se marca otro hito histórico para la eliminación de cárteles”: EEUU tras declaración de “El Mayo” Zambada

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: la tensión crece previo a la gala de eliminación la tarde de hoy 27 de agosto

Yadhira Carrillo rompe el silencio sobre su relación con Juan Collado y su regreso triunfal a las telenovelas

Blue Malboro, primer finalista de México Canta, revela su difícil pasado con las drogas y cómo la música cambió su vida | Entrevista

Emiliano Aguilar exhibe a su padre Pepe Aguilar: “Me mandaba a moteles y mis hermanos en hoteles de lujo”

Pee Wee se quiebra tras recordar a su padre: “Lo encontré muerto en su casa”

DEPORTES

San Jose Earthquakes lanza jersey

San Jose Earthquakes lanza jersey conmemorativo inspirado en la playera del Tri en Francia 98

Tachan a Héctor Herrera de no apoyar a talentos mexicanos por falta de dinero

Shocker se someterá a operación de mandíbula y espera volver a ser ‘guapo’ | Video

Checo Pérez desmiente mala relación con Red Bull al anunciar nuevo contrato: “Lo di todo, hasta la última vuelta”

“Mi último gran proyecto”: Checo Pérez piensa retirarse de la F1 después de Cadillac