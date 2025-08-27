Este miércoles 27 de agosto, olvídate del precio: “Pide lo que quieras, paga lo que puedas” en estos restaurantes

Una red de restaurantes en la Ciudad de México participa este miércoles en la iniciativa “Pide lo que quieras, paga lo que puedas”, que busca hacer más accesible la experiencia gastronómica y promover una cultura de generosidad en lugar de la lógica comercial habitual.
Liderada por el restaurante Masala y Maíz, ubicado en la colonia Centro, esta propuesta permite que las personas disfruten de un menú completo pagando la cantidad que puedan o consideren justa, sin necesidad de reservar, pedir para llevar o cumplir con un consumo mínimo.
“Es una oportunidad de abrir las puertas a más personas y recordar que lo que más nos gusta es cocinar para ustedes”, señalaron los organizadores.
Los organizadores invitan a los comensales a asistir con mente abierta, disfrutar los alimentos como los propone el chef y compartir la experiencia con respeto, sin juicios ni culpas.
¿Cuáles son los restaurantes participantes?
La lsita de los restaurantes participantes fue compartida por el restaurante Masala y Maíz, los promotores de la iniciativa. La mayoría de los negocios comparten especificaciones sobre este día, aunque es mejor que se revise por separado en las cuenta de cada uno.
<b>Masala y Maíz</b>
Artículo 123 #116, local 2, Col. Centro, CDMX
- Aplica a todo el menú del día
- No hay reservas
- Consumo en sitio
- Bebidas se cobran aparte
<b>Cicatriz</b>
Dinamarca 44, Col. Juárez, CDMX
- Sin reservas
- Menú completo disponible
- No aplica para llevar ni UberEats
- Bebidas se cobran a precio normal
<b>Loup Bar</b>
Tonalá 23, Roma Norte, CDMX
- Sin reservas
- Aplica a todo el menú de comida
- No se hacen modificaciones a los platillos
- Bebidas no incluidas
- Consumo en sitio
<b>Fideo Gordo</b>
Salamanca 87, Roma Norte, CDMX
<b>Expendio de Maíz</b>
Yucatán 84, CDMX🕒 Horario: 2:00 a 8:30 pm
- Menú disponible dentro de ese horario
<b>Cinco y Dos Pan</b>
Río Nazas 43, Local 4, Col. Cuauhtémoc, CDMX
- Solo una participación por persona
- Solo venta en mostrador
- Máximo 5 piezas por persona
- Bebidas no incluidas
- No aplica para pedidos
- Sin juicios, sin culpas
<b>Tina Café</b>
Sacramento 121, Col. Del Valle, CDMX
<b>Bao Bao Taiwanese Eatery</b>
Guanajuato 202, Roma Norte, CDMX
<b>Destello (barra de especialidad)</b>
Rumania 700, Portales Sur, CDMX
<b>Outline</b>
Oaxaca 99, Roma, CDMX🕒 Horario: 5:00 pm a 12:00 am
- Sin reservas
- Aplica a todo el menú
<b>Baldío</b>
Antonio Sola 26, CDMX
- Cocina con ingredientes de temporada
<b>Ahumalia</b>
Zacatecas 206, Roma Norte, CDMX
<b>Bacal (Aperitivo y eventos culturales)</b>
Av. Baja California 158, Roma Sur, CDMX
<b>Malix</b>
Av. Isaac Newton 104, Local 2 y 3, Polanco V Sección, CDMX🕒 Desde la 1:30 pm
- Todos los platillos del menú participan
- Sin reservas ni comida para llevar
- Bebidas se cobran por separado
<b>MUX México (Temporada 4: Mixteca Poblana)</b>
Jalapa 189, Roma Norte, CDMX
<b>Mignon Pâtisserie</b>
Río Nazas 100, CDMX
- Participa en la iniciativa
- No se especifican condiciones
<b>Mita (cocina colombiana)</b>
Nogal 262, CDMX🕒 1:00 a 6:30 pm
- Sin reservas
- No hay comida para llevar
- Bebidas se venden por separado
- Carta completa y menú del día disponibles
<b>Ciclo Mexicano (Antojería y tienda)</b>
Av. José Martí 65, Escandón, CDMX
<b>Sobremesa (desayunador y aperitivos)</b>
Av. Coyoacán #132B, Del Valle, CDMX🕒 Desde las 7:30 am hasta agotar existencias
- Sin reservaciones
- Promoción válida hasta fin de existencias del día
<b>UMANI Fermentos</b>
Atenas 56, Col. Juárez, CDMX
- Se puede acudir al lugar o hacer pedido en línea
- Código en línea: “PAGALOQUEPUEDAS”, en checkout, puedes establecer el monto justo en la opción de propina
<b>Vía Sol (dumplings & vino club)</b>
Unión 88-C, Escandón I Sección, Miguel Hidalgo, CDMX
- Sin reservas
- Por orden de llegada
- Todos los alimentos aplican
- Bebidas se cobran por separado
<b>Ramiro Cocina (en Mérida, Yucatán)</b>
Calle 41 x 58 y 60, Mérida, Yucatán
<b>Rudo</b>
Caleta 554, Narvarte Oriente, CDMX
- Sin reservas
- No hay servicio para llevar
- No se hacen modificaciones en los platillos
- Bebidas se cobran aparte