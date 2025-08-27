Empresario niega que Christian Nodal haya ganado demanda de millones de dólares por cancelar conciertos

Semanas atrás se aseguró que el sonorense había ganado demanda en Colombia. (Facebook Christian Nodal)

En medio de la controversia que vive Christian Nodal por sus declaraciones con Adela Micha, se ha revelado nueva información sobre la supuesta demanda que enfrenta en Colombia.

Días atrás el abogado del sonorense aseguró que habían tenido una victoria legal en Colombia tras fallo a su favor en la demanda interpuesta por Alive Production tras incumplimiento de contrato.

"Un juez de la República de Colombia ha establecido que Christian Nodal ganó el proceso judicial. Ello a partir del análisis de la demanda y los soportes probatorios que aportaron en este caso los demandantes, la compañía Alive, para establecer el supuesto incumplimiento del contrato, de lo que da lugar a que Christian Nodal no debe ninguna cifra económica en Colombia”, declaró Miguel Ángel Morales, su abogado.

(Captura de pantalla YouTube)

Empresario desmiente victoria de Christian Nodal en demanda millonaria

Después de las declaraciones de su representante legal, poco se sabía sobre el caso, hasta una reciente declaración por parte Alan Acosta, líder de Alive Production.

En una entrevista para Ventaneando, Acosta reveló que el cantante de “Botella tras botella” no tiene ninguna victoria legal, pues no existe demanda de su parte, solo se está en negociaciones para evitar los juzgados.

“No han ganado ninguna demanda porque no han sido parte de ningún proceso, no han sido notificados de un proceso en curso que Alive esté iniciando en contra de ellos”, señaló.

(Foto: @nodal)

Posteriormente, detalló que la empresa quiso tener un acuerdo con Nodal para evitar que la situación escalara a los juzgados: “En medio del avance de la conciliación nos enteramos que los abogados instauraron una demanda en contra de Alive Producciones”.

Christian Nodal demandó a Alive Production en medio de negociaciones

El empresario aseguró que los abogados del esposo de Ángela Aguilar emprendieron acciones en su contra, pese a que fue Nodal quien no cumplió con el contrato y dejó plantado al público de Medellín.

“Los asistentes que estaban en la ciudad de Medellín saben que Christian Nodal no llegó, saben que canceló una fecha en Venezuela cuando estaba en promoción y venta”, sentenció.

Finalmente, el empresario aseguró que cuenta con las pruebas para demostrar sus acusaciones, pero no entiende la razón por la que sus abogados siguen mintiendo.

“La demanda de la que ellos hablan la perdieron ellos, no la perdí yo”, concluyó.

Christian Nodal en la Plaza de Toros. (Instagram)

Cabe mencionar que hasta el momento el sonorense no ha dado su versión sobre los hechos, pues a lo largo del supuesto proceso legal su abogado se ha encargado de brindar los detalles.