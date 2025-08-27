México

“El único narcogobierno fue el encabezado por el PAN”, dice Luisa Alcalde tras caso de “El Mayo”, juzgado en EEUU

La dirigente morenista ha resaltado la mención de Genaro García Luna, como uno de los grandes narcotraficantes de México, muestra apoyo a discurso de Claudia Sheinbaum

Por Jaqueline Viedma

Desde el CEN de Morena
Desde el CEN de Morena en Michoacán, Luisa Alcalde se pronunció en favor de abrir investigaciones en México sobre la declaración de "El Mayo" en Estados Unidos. (Foto: @LuisaAlcalde)

La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján, se pronunció la tarde de este martes 26 de agosto de 2025, sobre su posicionamiento respecto a la declaración de “El Mayo” Zambada, quien se declaró culpable en la Corte de Estados Unidos y aseguró sobornos a políticos, policías, militares, entre otros.

Desde Michoacán, Alcalde Luján destacó lo comentado ayer por el director de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés),Terry Cole, “cuando el director de la DEA dice que la cooperación con el Gobierno de México ha derivado en la captura de tres grandes narcotraficantes –uno de ellos Genaro García Luna– Estados Unidos confirma lo que ya era por todos conocido”, señaló la morenista.

Respaldando lo dicho por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la dirigente nacional de Morena afirmó: “El único narcogobierno en la historia de México fue el encabezado por el PAN durante la administración de Felipe Calderón”.

Siguiendo con la respuesta a prensa del estado michoacano, Alcalde Luján no mencionó a Lilly Téllez, pero en referencia a ella, dijo, “por aquello de las hipocresías que ahora exhiben los panistas, incluso la senadora ‘vendepatrias’ que sale a los medios de comunicación a pedir intervención en México”.

La morenista resaltó la importancia de que el Gobierno de México continúe con la estrategia de coordinación, “se trata de seguir colaborando en materia de seguridad, siempre en coordinación, nada de subordinación“.

Luisa María respaldó las declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre el caso de "El Mayo".

Afirmó que, gracias a la estrategia de seguridad implementada por el gobierno de la presidenta y a la cooperación con Estados Unidos, se han reducido los índices delictivos, excepto el de la extorsión, aunque para este delito ya se ha puesto en marcha un plan específico.

Finalmente, reiteró su llamado a la militancia para que se sume a las campañas de difusión impulsadas desde la dirigencia nacional, con el objetivo de contrarrestar lo que calificó como una estrategia de desinformación y mentiras dirigida contra el gobierno y su gestión.

¿Quiénes son los tres “grandes narcotraficantes” capturados por la DEA?

El lunes 25 de agosto, se llevó a cabo una conferencia de prensa en Nueva York, donde Terry Cole, confirmó que la captura de “El Mayo” marca un punto de quiebre en la lucha que persiste contra el narcotráfico:

“Este no es solo otro acuerdo de culpabilidad. Es el colapso de un mito: que los líderes de los cárteles están fuera del alcance de la justicia estadounidense. Hoy probamos una vez más: nadie está fuera de nuestro alcance”, afirmó.

Destacó que la estrategia que están siguiendo ya es un modelo probado, “Es el mismo modelo que usamos cuando derribamos a García Luna, cuando derribamos a ‘El Chapo’ , y mientras continuamos desmantelando (el cártel de) Rafael Caro Quintero. Es un modelo de desmantelamiento de los cárteles de hoy”.

