El SMN Advierte Lluvias Fuertes en todo el país este miércoles 27 de agosto

El SMN instó a la población a seguir recomendaciones de las autoridades en esta época de lluvias para prevenir accidentes (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles se esperan lluvias de diferentes intensidades a lo largo de todo el territorio nacional.

Además, comenzará una nueva onda de calor que afectará a diversas regiones del occidente y sur del país.

El organismo advirtió que estas condiciones extremas estarán presentes de manera simultánea, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Las lluvias podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas, granizo e incluso provocar inundaciones en algunas zonas.

De acuerdo con el SMN, los fenómenos climáticos que están generando esta situación incluyen el monzón mexicano, una vaguada en altura, una circulación ciclónica en niveles medios, la onda tropical número 26 y varios canales de baja presión, además del constante ingreso de humedad desde el océano Pacífico y el golfo de México.

Lluvias intensas en estos estados

Estos son los estados que resultarán más afectados por las lluvias de este miércoles (Cuartoscuro)

El SMN pronostica lluvias intensas, con acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros, en el sureste de Sonora, norte y centro de Sinaloa, suroeste de Chihuahua, este de Puebla, centro y sur de Veracruz y norte de Oaxaca.

Además, se esperan lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Chiapas, Campeche y Yucatán; y lluvias fuertes (25 a 50 mm) en otros estados del norte, centro y sureste del país.

Las precipitaciones podrían ir acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Las autoridades alertan sobre la posibilidad de inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos, por lo que se exhorta a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Vientos fuertes y oleaje elevado

También se prevén vientos intensos, con rachas de hasta 80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y rachas de 40 a 60 km/h en regiones del norte, centro y sureste.

En el litoral del Pacífico se anticipa oleaje elevado de hasta 3 metros, especialmente frente a las costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Nueva ola de calor

Es importante mantenerse hidratado en esta época de calor (Cuartoscuro)

Simultáneamente, este miércoles iniciará una nueva onda de calor que afectará principalmente a zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Las temperaturas máximas podrían superar los 45 grados Celsius en entidades como Baja California, Sonora, Michoacán y el oeste de Guerrero. En al menos 20 estados más se esperan temperaturas entre 35 y 40 grados, incluyendo a Sinaloa, Chihuahua, Veracruz y toda la Península de Yucatán.

El SMN recomienda a la población tomar precauciones ante el calor extremo: mantenerse bien hidratados, evitar la exposición prolongada al sol, usar ropa ligera de colores claros y proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Tormenta tropical Juliette

Por otra parte, el organismo informó que la tormenta tropical Juliette, en el océano Pacífico, se encuentra a más de 900 km de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y continúa alejándose del país. Hasta el momento, no genera efectos en territorio nacional.