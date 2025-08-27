Cómo preparar galletas de café con mucha proteína, ideales para ganar músculo en el gimnasio

Estas galletas son ricas y saludables - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína es un nutriente esencial para el crecimiento, mantenimiento y reparación de los músculos, especialmente relevante para quienes asisten al gimnasio y realizan entrenamientos de fuerza o resistencia. Durante el ejercicio, las fibras musculares sufren microlesiones que el cuerpo repara utilizando aminoácidos provenientes de la proteína, lo que contribuye al desarrollo muscular y mejora la recuperación física.

Si bien el requerimiento de proteína varía según la intensidad, frecuencia del entrenamiento y objetivos individuales, la mayoría de expertos en nutrición deportiva coincide en que quienes entrenan regularmente pueden beneficiarse de un mayor consumo de proteína en comparación con personas sedentarias. Como referencia, muchas guías sugieren entre 1,2 y 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día para personas activas.

No resulta indispensable consumir suplementos si la alimentación habitual cubre las necesidades diarias con fuentes como carnes magras, lácteos, huevos, pescado, legumbres y frutos secos. En caso de no alcanzar la cuota necesaria por la dieta, suplementos como proteína en polvo pueden ser útiles, pero no son obligatorios.

También puedes usar la proteína en polvo como ingrediente de un postre. Aquí te enseñamos cómo preparar galletas de café y proteína, ideales para ganar masa muscular.

Galletas de proteína y café: receta y beneficios de cada ingrediente

Así se hacen estas galletas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 taza de avena tradicional

1 scoop (aprox. 25 g) de proteína en polvo

1 huevo

2 cucharadas de café instantáneo disuelto en 2 cucharadas de agua

2 cucharadas de aceite de oliva o coco

2 cucharadas de azúcar mascabo o edulcorante

1/2 cucharadita de polvo para hornear

1/2 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Pizca de sal

Preparación

Precalienta el horno a 180 °C. Mezcla la avena, la proteína en polvo, el café preparado, el azúcar, la pizca de sal y el polvo para hornear en un bowl. Incorpora el huevo y el aceite hasta lograr una masa homogénea. Añade la esencia de vainilla si la usas. Forma pequeñas bolas con la masa y colócalas en una bandeja para hornear forrada con papel encerado. Aplana cada bola con una cuchara. Hornea durante 10 a 12 minutos o hasta que los bordes se doren levemente. Deja enfriar antes de consumir.

Beneficios de cada ingrediente

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena es fuente de fibra, ayuda a regular la glucosa en sangre y prolonga la saciedad.La

proteína en polvo facilita el desarrollo y la recuperación muscular, aportando aminoácidos esenciales para quienes llevan una rutina activa.

El huevo aporta proteína de alta calidad y nutrientes como la colina.

El café suministra antioxidantes y su contenido de cafeína contribuye a mejorar el estado de alerta y el rendimiento físico.

El aceite de oliva o coco añade grasas saludables, que favorecen los procesos metabólicos y la absorción de vitaminas.

El azúcar mascabo o edulcorante sirve como alternativa para ajustar el dulzor según las preferencias y necesidades individuales.

El polvo para hornear permite una textura más esponjosa, haciendo la galleta más agradable al paladar.