Clima del 26 de agosto en México: un vistazo detallado a las condiciones por región

El clima templado predomina en México; sin embargo, puede variar de acuerdo a la región y estación del año. Para no adivinar si habrá sol intenso, lluvia o granizo, es importante revisar cuál es el pronóstico del tiempo.

Todos los días el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) da un informe oportuno sobre las previsiones meteorológicas del día para cada región.

Las personas deben prepararse ante las siguientes condiciones climatológicas:

Pronóstico del tiempo para este 26 de agosto

El monzón mexicano en interacción con una vaguada en altura y divergencia, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Durango y Nayarit; muy fuertes en Sonora, Sinaloa y Chihuahua; así como chubascos y lluvias fuertes en Baja California. Todas acompañadas con descargas eléctricas. Canales de baja presión sobre el noreste de México, la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con divergencia y con la onda tropical núm. 25, que se desplazará sobre el sur y occidente del territorio nacional, generarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, oriente y sur del país; y con posible caída de granizo en el noreste, occidente y centro del territorio nacional. Otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano en interacción con la onda tropical núm. 26 y con una vaguada en altura, las cuales se desplazarán sobre la península de Yucatán, originarán lluvias puntuales intensas en Veracruz, Chiapas y Tabasco; y lluvias fuertes a muy fuertes en Oaxaca y la península de Yucatán. Por su parte, la tormenta tropical Juliette, se localiza a más de 700 km al suroeste de las costas de Baja California Sur, su extensa circulación y desprendimientos nubosos originarán lluvias puntuales fuertes en dicha entidad, así como oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en su costa sur. El sistema continuará avanzando hacia el oeste, alejándose gradualmente de las costas mexicanas. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y golfo de México, así como en la península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 °C en Baja California y Sonora. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Lunes 25 de agosto:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Durango (oeste), Zacatecas (oeste y sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste), Veracruz (sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (oeste y sur) y Tabasco (oeste). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Campeche y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Yucatán. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca (istmo), Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con posibles tolvaneras: Baja California. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California Sur (sur), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur y Sonora. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Guanajuato (noreste y centro), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

