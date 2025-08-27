México

Beca Rita Cetina 2025: Fecha exacta de cuándo inicia el registro para estudiantes de secundaria

La beca confirmó la nueva etapa para que estudiantes interesados en el apoyo de mil 900 pesos se registren

Por Cinthia Salvador

La beca confirmó la nueva etapa para que estudiantes interesados en el apoyo de mil 900 pesos se registren.

El Gobierno de México anunció que el lunes 15 de septiembre de 2025 iniciará el registro para nuevo ingreso de secundaria a la Beca Rita Cetina, un programa diseñado para apoyar a estudiantes de secundaria pública que requieren respaldo económico para continuar su formación académica.

La Beca Rita Cetina otorga un apoyo bimestral de mil 900 pesos por alumno a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar. En el caso de familias con más de un hijo inscrito, el monto por cada estudiante adicional asciende a 700 pesos. El objetivo central del programa es evitar la deserción por motivos económicos y asegurar que los adolescentes logren completar esta etapa de estudios.

La gestión de este beneficio corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ). Ambas instituciones confirmaron una nueva fase de inscripción enfocada en quienes ingresan a primer grado de secundaria pública en todo el país.

Los pagos solo cubren cinco bimestres al año, ya que en julio y agosto se considera periodo vacacional.

El calendario operativo de la beca establece que los pagos cubren cinco bimestres anuales, por lo que en el periodo de julio y agosto no se realizan depósitos debido a las vacaciones escolares. Los últimos pagos correspondientes al ciclo anterior se concretaron en junio, cubriendo el bimestre de mayo a junio.

Para el ciclo escolar 2025-2026, que comienza el 1 de septiembre, el proceso de incorporación de nuevos beneficiarios se habilitará dos semanas después del arranque de clases. El titular de la SEP, Mario Delgado, precisó que este apoyo contribuirá a que los estudiantes adquieran útiles, uniformes, libros y otros materiales requeridos por sus planteles.

La beca busca responder a la necesidad de acompañar económicamente a las familias durante el ciclo escolar que pronto comenzará, reforzando el acceso y la permanencia en las aulas de miles de adolescentes mexicanos.

Será el lunes 15 de septiembre de 2025 que comience el registro para la Beca Rita Cetina dirigido a quienes ingresan a primer grado de secundaria pública en todo el país.

Así será el proceso de registro

El registro será totalmente en línea a través de la página oficial: www.becaritacetina.gob.mx. Es necesario que las madres, padres o tutores deberán ingresar los datos del estudiante y subir en formato digital la documentación requerida, como:

  • CURP del alumno
  • Comprobante de inscripción en secundaria pública
  • Identificación oficial del tutor
  • Comprobante de domicilio reciente
  • Número de celular y correo electrónico vigentes

Tras completar el registro correspondiente, las autoridades informarán las fechas y lugares para la entrega de la Tarjeta del Bienestar. Será con este medio de pago, que los beneficiarios podrán recibir el primer depósito de mil 900 pesos bimestrales en los siguientes meses.

