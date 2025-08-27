México

Asesino de activista yucateca y cómplice de desvío de recursos es hallado sin vida en su celda, en Tabasco

Las autoridades reportaron el caso durante la sesión de la Mesa de Seguridad, los primeros indicios apuntan a un suicidio

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Alberto Medina Sonda. Foto: x.com/@AlexBlan915
Alberto Medina Sonda. Foto: x.com/@AlexBlan915

El empresario Alberto Medina Sonda, quien cumplía una condena de 50 años por la autoría intelectual del homicidio de la activista Emma Gabriela Molina Canto, fue hallado sin vida en su celda del Centro de Readaptación Social de Tabasco (CRESET). Las autoridades reportaron el caso durante la sesión de la Mesa de Seguridad y, según información preliminar confirmada por el gobernador Javier May Rodríguez, los primeros indicios apuntan a un suicidio.

Medina Sonda se encontraba privado de la libertad desde hace años. Originalmente fue detenido por lavado de dinero dentro de procesos judiciales derivados del desvío de recursos públicos en Tabasco y su vínculo con el exsecretario de Finanzas estatal, José Sáinz Pineda.

En el periodo inicial de la administración del exgobernador Andrés Granier, Medina Sonda fue aprehendido en el hangar de Mérida transportando ocho millones de pesos en efectivo a bordo de un avión privado. Medios locales reportaron en su momento que la liberación inmediata entonces se vio influida por la intervención de autoridades de Tabasco, lo que evitó su presentación ante el ministerio público. Como asesor financiero de Sáinz Pineda, Medina Sonda formó parte de operaciones asociadas a lo que se consideró “el peor saqueo” de la historia tabasqueña, recibiendo una sentencia adicional de 12 años por estos hechos.

El caso del feminicidio de Molina Canto se remonta al 27 de marzo de 2017, cuando la activista yucateca fue asesinada de 11 puñaladas frente a su domicilio en Mérida. Desde el primer momento, la familia de la víctima señaló la autoría intelectual de Medina Sonda, quien, aun estando confinado en prisión por lavado de dinero, orquestó el asesinato contratando a sicarios tabasqueños. La disputa legal por la custodia de los hijos en común representó un motivo de fondo en el conflicto. Finalmente, investigaciones de autoridades de Yucatán permitieron establecer la responsabilidad de Medina Sonda y su posterior condena.

La muerte del empresario y exasesor financiero coincidió con la condena avanzada de 50 años por feminicidio y los 12 años adicionales por desvío de recursos públicos. El deceso tuvo lugar mientras cumplía ambas sentencias en la cárcel de Villahermosa, Tabasco, cerrando uno de los casos criminales y de violencia de género de mayor repercusión en la región.

Hasta el momento, la familia de Emma Gabriela Molina Canto no ha declarado nada al respecto. Respecto a la muerte de Alberto Medina Sonda se continuarán las investigaciones para confirmar las causas del deceso.

Temas Relacionados

Javier MayTabascoYucatánmexico-noticias

Más Noticias

¿Por qué los perros grandes viven menos que los pequeños, según la UNAM?

El promedio de vida de un canino gigante es de siete a 10 años

¿Por qué los perros grandes

Estrella del Milan reacciona al golazo de Luca Romero con Cruz Azul

El mediocampista celeste anotó el gol del triunfo entre la Máquina y los Diablos Rojos del Toluca

Estrella del Milan reacciona al

Regreso a clases: ¿cuánto recibiré en el programa de Útiles y Uniformes Escolares del Bienestar?

El apoyo está dirigido a estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, proporcionando solo un pago de manera anual

Regreso a clases: ¿cuánto recibiré en

Prepara un insecticida natural con solo 2 ingredientes de cocina

Solución ecológica y económica para eliminar plagas y limpiar espacios, utilizando productos cotidianos que cuidan el ambiente

Prepara un insecticida natural con

¿Para qué sirve la cáscara de plátano rallada?

La utilización de este ingrediente natural en la dieta y la jardinería aporta fibra, minerales y antioxidantes

¿Para qué sirve la cáscara
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mujer extranjera es herida de

Mujer extranjera es herida de bala en asalto armado en CDMX, agresores habrían intentado huir por Metro

Detienen en Sonora al conductor de un camión que llevaba casi 20 millones de pesos en droga oculta en cubetas

Detienen a empleado del Tribunal de Justicia Administrativa del Edomex por abuso de confianza: intentó transferir 32 mdp

“El Cártel sigue poderoso y quien gana es El Mayo Zambada”, asegura Mike Vigil tras declaración de culpabilidad

Por qué el testimonio de El Mayo Zambada sería clave para EEUU, según Jesús Lemus

ENTRETENIMIENTO

Shanik Berman ofrece miles de

Shanik Berman ofrece miles de pesos a quien pruebe que filtró chismes a Adrián Marcelo sobre Arath de la Torre

Gala Montes asegura que fans del Supernova Strickers le arrojaron navaja tras perder ante Alana Flores

Gustavo Adolfo Infante afirma que Mayela Laguna “fue comprada” con 30 mil pesos para decir que fue su amante

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 26 de agosto: Dalílah y Mar Contreras protagonizan encuentro

Tras ruptura con Cruz Martínez, Alicia Villarreal presenta a su novio, influencer 11 años menor: “Volverse a ilusionar”

DEPORTES

Reportan que Emilio Fernando Alonso

Reportan que Emilio Fernando Alonso está delicado de salud: el cronista deportivo ingresó al hospital

Gala Montes asegura que fans del Supernova Strickers le arrojaron navaja tras perder ante Alana Flores

¿Qué gigante de Europa está siguiendo a Gilberto Mora?

Quién es Gerardo Rojano “Coloso”, el estudiante de la UNAM que impuso una nueva marca en ultraciclismo en Cuba

Hermano de Canelo Álvarez revela lo qué espera del combate contra Crawford: “Medio planeta estará viendo esa pelea”