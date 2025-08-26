Usuarios en internet “explotan” de euforia con el retorno de Checo Pérez a la F1 y el compromiso de Taylor Swift

El piloto mexicano y la artista estadounidense fueron las principales tendencias en este 26 de agosto. (Jesús Avilés)

Dos noticias que parecían imposibles de coincidir estallaron el mismo día y encendieron internet: El regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez a la Fórmula 1 y el anuncio del compromiso de Taylor Swift con Travis Kelce. Lo que podría haber sido una jornada común se transformó en un fenómeno viral que reunió al mundo del deporte motor con el de la música pop.

Tras ocho meses de incertidumbre, Checo Pérez confirmó su regreso al máximo circuito del automovilismo para 2026 como piloto de Cadillac, noticia que por sí sola ya era tendencia. Pero el revuelo fue mayor cuando casi en paralelo se anunció que Taylor Swift había aceptado la propuesta de matrimonio de Travis Kelce, estrella de la NFL.

Sergio Pérez hace oficial su llegada a Cadillac para 2026. (X/Formula 1)

Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kelce (Instagram/Taylorswift)

Aunque no hay relación directa entre ambos, la coincidencia de sus anuncios provocó que muchos usuarios los mencionaran juntos como si se tratara de un evento planeado. En redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), los cibernautas recalcaron el vaivén de emociones que hubo por ambas noticias de gran impacto mediático.

“felizmente puedo decir que viví el día que Checo Pérez anunció su regreso a la f1 y que Taylor Swift anunció su compromiso”

“PINCHE DIA HERMOSO PARA SER YO, CHECO PEREZ, TAYLOR SWIFT Y TRAVIS KELCE”

“Hoy es un mal día para ser hater de Checo Pérez y Taylor Swift”

“Taylor Swift y Checo Pérez se unieron para romper el internet”

“En un día se anuncia el regreso de Checo Pérez a la F1 y le proponen matrimonio a Taylor Swift, qué está pasandooo”

Usuarios de redes sociales reaccionaron a la noticia de que el pilioto mexicano regresa a la Fomula 1 (Redes Sociales)

Por un lado, Checo Pérez regresa al máximo circuito tras un periodo de pausa, ahora con un nuevo proyecto que representa una nueva etapa en su carrera. Mientras que en la otra cara de la moneda, Taylor Swift una de las artistas más influyentes del mundo, da un paso importante en su vida personal junto a Travis Kelce, fortaleciendo la relación que ya había acaparado titulares en la NFL y la música.

Si bien, no se han dado a conocer mayores detalles respecto a la vigencia de contrato con la que firmó Sergio en Cadillac, ni una fecha estipulada para la boda de Taylor Swift, el simple hecho de tener los anuncios oficiales generó todo tipo de reacciones en internet.

La conjunción de ambas noticias hizo que redes como X, Instagram y TikTok se llenaran de memes, comentarios y reacciones, dando muestra de la gran fanaticada e impacto mediático con el que los dos personajes cuentan hoy en día.