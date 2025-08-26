México

Usuarios en internet “explotan” de euforia con el retorno de Checo Pérez a la F1 y el compromiso de Taylor Swift

El piloto mexicano y la artista estadounidense fueron las principales tendencias en este 26 de agosto

Por Alex Domínguez

Guardar
El piloto mexicano y la
El piloto mexicano y la artista estadounidense fueron las principales tendencias en este 26 de agosto. (Jesús Avilés)

Dos noticias que parecían imposibles de coincidir estallaron el mismo día y encendieron internet: El regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez a la Fórmula 1 y el anuncio del compromiso de Taylor Swift con Travis Kelce. Lo que podría haber sido una jornada común se transformó en un fenómeno viral que reunió al mundo del deporte motor con el de la música pop.

Tras ocho meses de incertidumbre, Checo Pérez confirmó su regreso al máximo circuito del automovilismo para 2026 como piloto de Cadillac, noticia que por sí sola ya era tendencia. Pero el revuelo fue mayor cuando casi en paralelo se anunció que Taylor Swift había aceptado la propuesta de matrimonio de Travis Kelce, estrella de la NFL.

Sergio Pérez hace oficial su
Sergio Pérez hace oficial su llegada a Cadillac para 2026. (X/Formula 1)
Taylor Swift anunció su compromiso
Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kelce (Instagram/Taylorswift)

Aunque no hay relación directa entre ambos, la coincidencia de sus anuncios provocó que muchos usuarios los mencionaran juntos como si se tratara de un evento planeado. En redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), los cibernautas recalcaron el vaivén de emociones que hubo por ambas noticias de gran impacto mediático.

  • “felizmente puedo decir que viví el día que Checo Pérez anunció su regreso a la f1 y que Taylor Swift anunció su compromiso”
  • “PINCHE DIA HERMOSO PARA SER YO, CHECO PEREZ, TAYLOR SWIFT Y TRAVIS KELCE”
  • “Hoy es un mal día para ser hater de Checo Pérez y Taylor Swift”
  • “Taylor Swift y Checo Pérez se unieron para romper el internet”
  • “En un día se anuncia el regreso de Checo Pérez a la F1 y le proponen matrimonio a Taylor Swift, qué está pasandooo”
Usuarios de redes sociales reaccionaron
Usuarios de redes sociales reaccionaron a la noticia de que el pilioto mexicano regresa a la Fomula 1 (Redes Sociales)
Usuarios de redes sociales reaccionaron
Usuarios de redes sociales reaccionaron a la noticia de que el pilioto mexicano regresa a la Fomula 1 (Redes Sociales)
Usuarios de redes sociales reaccionaron
Usuarios de redes sociales reaccionaron a la noticia de que el pilioto mexicano regresa a la Fomula 1 (Redes Sociales)
Usuarios de redes sociales reaccionaron
Usuarios de redes sociales reaccionaron a la noticia de que el pilioto mexicano regresa a la Fomula 1 (Redes Sociales)
Usuarios de redes sociales reaccionaron
Usuarios de redes sociales reaccionaron a la noticia de que el pilioto mexicano regresa a la Fomula 1 (Redes Sociales)
Usuarios de redes sociales reaccionaron
Usuarios de redes sociales reaccionaron a la noticia de que el pilioto mexicano regresa a la Fomula 1 (Redes Sociales)
Usuarios de redes sociales reaccionaron
Usuarios de redes sociales reaccionaron a la noticia de que el pilioto mexicano regresa a la Fomula 1 (Redes Sociales)
Usuarios de redes sociales reaccionaron
Usuarios de redes sociales reaccionaron a la noticia de que el pilioto mexicano regresa a la Fomula 1 (Redes Sociales)
Usuarios de redes sociales reaccionaron
Usuarios de redes sociales reaccionaron a la noticia de que el pilioto mexicano regresa a la Fomula 1 (Redes Sociales)

Por un lado, Checo Pérez regresa al máximo circuito tras un periodo de pausa, ahora con un nuevo proyecto que representa una nueva etapa en su carrera. Mientras que en la otra cara de la moneda, Taylor Swift una de las artistas más influyentes del mundo, da un paso importante en su vida personal junto a Travis Kelce, fortaleciendo la relación que ya había acaparado titulares en la NFL y la música.

Si bien, no se han dado a conocer mayores detalles respecto a la vigencia de contrato con la que firmó Sergio en Cadillac, ni una fecha estipulada para la boda de Taylor Swift, el simple hecho de tener los anuncios oficiales generó todo tipo de reacciones en internet.

La conjunción de ambas noticias hizo que redes como X, Instagram y TikTok se llenaran de memes, comentarios y reacciones, dando muestra de la gran fanaticada e impacto mediático con el que los dos personajes cuentan hoy en día.

Temas Relacionados

Checo PérezTaylor SwiftSergio PérezCadillacTravis Kelcebodamexico-virales

Más Noticias

Revelan primeros spots rumbo al primer informe de gobierno de Sheinbaum: estos serán los temas clave

La presidenta publicó varios videos en los que adelanta algunos de los aspectos que tratará durante su próximo evento de gobierno

Revelan primeros spots rumbo al

Truco de la abuela para hacer florecer plantas en poco tiempo con este fruto seco

Este fruto seco destaca por su perfil nutricional, versatilidad culinaria y el uso de su cáscara en macetas por mejorar la salud de las plantas

Truco de la abuela para

Profepa clausura carpinterías en Chiapas por operar sin permisos y almacenar madera ilegal

Autoridades federales detectaron establecimientos sin permisos, como parte de una estrategia para frenar la explotación no autorizada de recursos forestales y proteger los ecosistemas locales

Profepa clausura carpinterías en Chiapas

Fiscalía refuerza investigación por homicidio de dos familias en Guadalajara y El Arenal

Autoridades estatales realizaron análisis forense tras el asesinato de nueve personas

Fiscalía refuerza investigación por homicidio

Aprende Psicología gratis con este curso virtual en una prestigiosa universidad particular del país

Con inscripción abierta y modalidad flexible, esta oportunidad educativa busca acercar el conocimiento a más personas

Aprende Psicología gratis con este
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “El Tury”, operador

Quién es “El Tury”, operador del Cártel de Sinaloa que controla la pesca en Ensenada y fue vinculado a Marina del Pilar

Detienen en Culiacán a dos civiles armados y aseguran vehículos con droga y ponchallantas

Caen dos “piratas” por robo a plataforma de Pemex en Campeche, recuperan 30 equipos y una embarcación en Tabasco

Monreal pide estrategia integral contra el narcotráfico: Cártel de Sinaloa sigue operando pese a captura del ‘Mayo’ Zambada

Esta es la petición completa de “El Mayo” Zambada para revisar la “narcoguerra” y crisis de violencia en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy 26 de agosto: inicia la prueba semanal de presupuesto entre el caos y desesperación

La boda de Vivir Quintana causa revuelo: así lució la autora de ‘Canción sin miedo’ junto a su esposa

Junior H revela todas sus fechas de conciertos en México: sedes, preventa y todos los detalles

Alemán regresa al Pepsi Center: fecha, preventa y todo lo que necesites saber sobre su concierto en la Ciudad de México

Revelan el reparto millonario de la herencia de Silvia Pinal: ésta es la cantidad que recibirá cada heredero

DEPORTES

Duolingo corrige a Andrés Vaca

Duolingo corrige a Andrés Vaca por mala narración en francés tras gol de Allan Saint-Maximin ante Atlas

Esta es la marca que hará equipo con Cadillac para vestir a Checo Pérez y Valtteri Bottas en su regreso a la F1

Al estilo ‘Matrix’, Keanu Reeves apadrina a Checo Pérez en su llegada a Cadillac para su épico retorno a la F1

Selección Mexicana Femenil busca su pase al Mundial Brasil 2027: horarios, fechas y rivales

WWE Clash In Paris 2025: cartelera, cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo