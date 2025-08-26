SMN emite alerta por lluvias intensas en 9 estados este martes 26 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional emite alerta por lluvias intensas, vientos y calor extremo en México (Protección Civil Chiapas)

Este 26 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha encendido las alertas en varios estados del país.

Desde lluvias intensas que amenazan con provocar deslaves, hasta rachas de viento que podrían derribar árboles y espectaculares, el panorama meteorológico para este lunes no pinta nada tranquilo.

Incluso algunas zonas podrían enfrentar granizadas, oleaje elevado y calor extremo, todo en el mismo día.

Si vives en el occidente, sur o sureste de México, es muy probable que estés en la lista.

¿Qué estados se verán afectados?

Estados del occidente, sur y sureste enfrentan riesgo de deslaves, granizadas y oleaje elevado (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

De acuerdo con el informe, se esperan lluvias puntuales intensas —de 75 a 150 milímetros— en regiones de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

Estas precipitaciones estarán acompañadas por descargas eléctricas, posibles granizadas y ráfagas de viento, lo que podría derivar en encharcamientos severos y deslizamientos de tierra en zonas vulnerables.

Además, se prevén lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) en entidades como Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que otras regiones del norte, centro y occidente del país recibirán lluvias fuertes o chubascos.

El fenómeno está relacionado con una combinación de factores meteorológicos, incluyendo la influencia del monzón mexicano, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica, así como el desplazamiento de las ondas tropicales 25 y 26.

También se menciona la presencia de una vaguada en altura, que contribuirá a la formación de tormentas en el oriente y sur del país.

Oleaje elevado y fuertes vientos

En las costas del Pacífico, especialmente en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se prevé oleaje elevado de hasta 3 metros, mientras que en la costa occidental de Baja California Sur el oleaje alcanzará entre 1.5 y 2.5 metros.

Asimismo, se anticipan vientos sostenidos de hasta 30 km/h con rachas que podrían superar los 60 km/h en zonas del norte y sureste del país.

Ambiente caluroso persistirá

El monzón mexicano y ondas tropicales provocan condiciones meteorológicas adversas en varias regiones (Cuartoscuro)

Pese a las lluvias, el calor extremo no dará tregua. Se prevé un ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país, zonas del litoral del Pacífico y Golfo de México, así como en la península de Yucatán.

Las temperaturas podrían superar los 45 grados Celsius en Baja California, mientras que en estados como Sonora y Baja California Sur se alcanzarán valores de entre 40 y 45 grados.

El SMN también reportó que la tormenta tropical Juliette, ubicada a más de 800 km al suroeste de Cabo San Lucas, continúa alejándose del territorio nacional y no representa peligro para las costas mexicanas.

Recomendaciones

Ante las condiciones meteorológicas, las autoridades recomiendan a la población:

Evitar cruzar ríos o zonas inundadas.

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

Tomar precauciones ante el viento y oleaje elevado en zonas costeras.

Hidratarse adecuadamente y evitar exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y 16:00 horas.

Brindar atención especial a personas vulnerables como niños y adultos mayores.

El SMN continuará monitoreando la evolución de los fenómenos meteorológicos y actualizando sus pronósticos conforme avance la jornada.