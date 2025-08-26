México

Por esta razón deberías de comer limón con frecuencia

En México se producen principalmente dos variedades de este fruto

Por Joshua Espinosa

Guardar
El limón llegó a México
El limón llegó a México después de la Conquista, su origen se calcula en Asia. (Wikipedia)

El limón es una fruta esencial en la cultura y la alimentación mexicana, tanto por su versatilidad culinaria como por sus notables aportes nutricionales. Utilizado en salsas, caldos, bebidas y postres, este cítrico va más allá de añadir sabor: es un importante aliado para la salud y el bienestar. Así lo destaca un análisis de El Poder del Consumidor, donde se describen sus cualidades y beneficios.

Originario de Asia —probablemente de China o India—, el limón se cultiva en esa región desde hace más de dos milenios y medio. Llegó a México tras la conquista española y desde entonces se convirtió en uno de los ingredientes más significativos de la gastronomía local.

En la actualidad, México cuenta con dos principales variedades de limón: el persa (o sin semilla), cuyo destino es sobre todo la exportación, y el mexicano, que abastece el mercado nacional y es la opción preferida por las y los consumidores locales.

La fibra soluble del limón
La fibra soluble del limón ayuda a bajar los niveles de colesterol y glucosa en la sangre. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cultivo del limón se extiende principalmente en Veracruz, Michoacán, Oaxaca, Colima, Jalisco y Tamaulipas, lo que permite disponer de este fruto durante todo el año. Su precio fluctúa entre 26 y 48 pesos por kilogramo, dependiendo de la región.

En términos nutricionales, el limón destaca por su elevado contenido de agua —que lo convierte en un alimento de bajo aporte calórico— y por su concentración de vitamina C. Aproximadamente, 100 gramos de este fruto aportan 50 miligramos de este nutriente, lo que representa la mitad de la ingesta diaria recomendada. Además, aporta pequeñas cantidades de proteínas, lípidos e hidratos de carbono.

La vitamina C, presente en el limón, desempeña un papel clave en la síntesis de colágeno, el crecimiento y la reparación celular; cuida encías, vasos sanguíneos, huesos, mejora la cicatrización, fortalece el sistema inmune y potencia la absorción de hierro.

La principal característica nutritiva del
La principal característica nutritiva del limón es la vitamina C, que ayuda a las encías, a los huesos y fortalece el sistema inmune . - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumado a esto, el limón contiene compuestos fenólicos como el ácido ferúlico y el ácido cafeico, que actúan como antioxidantes y ayudan a reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Su pulpa, rica en ácido cítrico y málico, potencia los efectos de la vitamina C y ejerce un efecto antiséptico. Además, la fibra soluble que aporta contribuye a mantener bajos los niveles de colesterol y a controlar el incremento de glucosa en sangre.

El consumo habitual de limón se asocia con la prevención de enfermedades respiratorias, anemia, hipertensión, afecciones cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Por ser bajo en calorías, se puede incluir en la dieta de manera cotidiana, siempre y cuando se lleve a cabo una adecuada limpieza y desinfección antes de consumirlo, sobre todo si se va a utilizar la cáscara rallada. Recuerda consultar a un profesional de la salud antes de hacer cualquier cambio en tu dieta.

Temas Relacionados

LimónEnfermedadesSaludBienestarCítricosVitamina CGastronomíaComidamexico-noticias

Más Noticias

‘El Costeño’ denuncia amenaza de muerte tras demandar a su ex novia por el robo de cientos de miles de pesos

El humorista de nombre Javier Carranza intentó resolver el conflicto fuera de los tribunales, pero la falta de acuerdo y propuestas inaceptables lo llevaron a formalizar la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

‘El Costeño’ denuncia amenaza de

Pensión IMSS 2025: estos pensionados no recibirán el pago de aguinaldo

El aguinaldo equivale a una mensualidad de la cuantía de la pensión

Pensión IMSS 2025: estos pensionados

Chispazo: los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Chispazo: los números que dieron

Los beneficios del silicio: el mineral olvidado con poder antienvejecimiento y que ayuda a desintoxicar el organismo

A pesar de ser poco conocido, es vital para diversas funciones biológicas en el cuerpo

Los beneficios del silicio: el

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 25 de agosto: líder de la semana podría ser de cuarto Día

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes de prueba de líder

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desmantelan en EEUU red ligada

Desmantelan en EEUU red ligada al Cártel de Sinaloa que usaba camiones para transportar drogas

El Mayo Zambada pide frenar la violencia en Sinaloa tras declararse culpable en EEUU

Por qué El Mayo Zambada no cooperará ni hablará de políticos mexicanos, según su abogado

Fiscal de Nueva York agradece al gobierno de México tras la declaración de culpabilidad del Mayo Zambada

Colombia asegura 14 millones de dólares en cocaína ligados al CJNG que pretendían llegar al Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 25 de agosto: quién se podría quedar con la inmunidad esta semana

Estas son las canciones de Bad Bunny donde menciona a Belinda y la prueba de que es su fan desde niño

“Así es, Yordi”: el conductor y Martha Higareda registran la frase viral para evitar que lucren con ella

“Perlas Negras” de Natanael Cano encabeza el ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en México

El Conjuro 4 Último Ritos: esta es la fecha en que comenzará la preventa de boletos en México

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. reaparece

Julio César Chávez Jr. reaparece entrenando boxeo tras recibir su libertad condicional

Esto dijo Alexis Vega tras la polémica que involucró a su familia durante el Cruz Azul vs Toluca: “No es mi esposa”

Así reaccionó Julio César Chávez a la libertad condicional que recibió su hijo Junior

Jorge Álvarez Máynez desmiente supuestos privilegios en el Estadio Olímpico para ver a Pumas

¿Favoritismo o coincidencia? ‘Gato’ Ortiz ha marcado 6 penales a favor del América en sus últimos partidos