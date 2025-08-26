¡No salgas sin revisar esto! prepárate para las condiciones climatológicas en México este martes 26 de agosto

El calentamiento global está afectando a México de manera profunda y multifacética, con impactos que ya se manifiestan y que se proyectan intensificarse en los próximos años.

México se caracteriza por tener un clima mayormente templado, aunque este puede variar considerablemente según la región geográfica y la época del año. Desde zonas áridas en el norte hasta regiones tropicales en el sur, el país experimenta una gran diversidad de condiciones meteorológicas. Por ello, en lugar de adivinar si el día traerá sol intenso, lluvias, tormentas o incluso granizo, lo más recomendable es consultar el pronóstico del tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publica diariamente un informe detallado con las condiciones climáticas esperadas en cada entidad del país. Esta información permite a la población tomar precauciones y prepararse adecuadamente ante los posibles cambios en el clima.

A continuación, te presentamos las condiciones meteorológicas previstas para este martes en distintas regiones del territorio nacional.

Pronóstico del tiempo para este 26 de agosto

El clima extremo se apodera de distintas zonas, con inundaciones, calor sofocante y vientos fuertes. (Cuartoscuro)

Este día, el monzón mexicano en interacción con inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Sinaloa y Nayarit; muy fuertes en Chihuahua y Durango; fuertes en Sonora y Baja California Sur; así como chubascos en Baja California; todas con descargas eléctricas.

Canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, en interacción con inestabilidad atmosférica y con la onda tropical número 25, que se desplazará sobre el occidente del país, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes y descargas eléctricas en el norte y noreste del país; con posible caída de granizo en el occidente y centro del territorio nacional; así como lluvias puntuales intensas en Jalisco y Colima.

Se prevé que la onda tropical número 25, continúe avanzando hacia el oeste y que al final del día dejé de afectar al país. Otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano en interacción con la onda tropical número 26, que se desplazará sobre el sureste y sur del país, y con una vaguada en altura que se extenderá sobre el oriente y sur del territorio nacional, originarán lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; así como lluvias fuertes a muy fuertes en Guerrero y la península de Yucatán.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y golfo de México, así como en la península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 °C en Baja California.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Las lluvias puedes generar inundaciones y el reblandecimiento de la tierra. (AP)

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro y sur), Nayarit, Jalisco (oeste), Colima (norte), Puebla (oriente), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte), Tabasco (oeste) y Chiapas (oeste).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, San Luis Potosí y Guanajuato.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua y Oaxaca.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas occidentales de Baja California Sur.

Cuáles son las temperaturas estimadas

Las costas del Pacífico y el Golfo experimentarán olas de hasta tres metros y ráfagas de viento superiores a 60 kilómetros por hora. (Cuartoscuro)

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur y Sonora.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

En caso de que las autoridades consideren que alguno de los eventos climatológicos pudiera ser peligroso para la población, darán el aviso oportuno para que las personas se resguarden y lleven consigo sus objetos importantes. Protección Civil se encargará de informar a la ciudadanía ante cualquier peligro natural, así como ayudar en caso de que haya ocurrido una tragedia.