Joanna Vega-Biestro explota contra Adrián Marcelo por decir que gana 27 mil pesos al mes: “Tus datos son por programa”

Joannna Vega-Biestro y Ana María Alvarado no se quedaron calladas ante las palabras del regiomontano. (vegabiestro / Instagram / Hermanos de Leche / YouTube)

La polémica entre Joanna Vega-Biestro y Adrián Marcelo continúa a más de un año de que el regiomontano abandonó La Casa de los Famosos México sin dar explicaciones.

Cabe recordar que mientras el conductor de Multimedios fue participante del reality show de Televisa su actitud generó debate en el público y medios de comunicación.

Joanna Vega-Biestro, Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante cuestionaron en más de una ocasión el papel de Marcelo en el programa, comentarios que hasta ahora parecen seguir generando conflicto.

Joanna Vega-Biestro y Adrián Marcelo parecen seguir en rivalidad. (Fotos: RS)

Adrián Marcelo ventila el supuesto sueldo de Joanna Vega-Biestro

Durante su participación en el podcast de Laura Estrada, Adrián Marcelo habló sobre Joanna Vega-Biestro y aseguró que para poder hablar de él tiene que soportar malos tratos de Gustavo Adolfo Infante y un sueldo bajo.

Según el creador de contenido, la presentadora gana al mes 27 mil 500 pesos, cifra que considera no vale la pena.

“Joanna Vega Biestro por 27,500 pesos al mes, se levanta a las no sé qué de la mañana para que la lleguen a maquillar, entrar a hacer corajes, a que te trate mal Gustavo Adolfo, Ana María Alvarado, la otra menopáusica”, externó.

(Captura de pantalla)

Marcelo aseguró que no le molesta que hablen sobre él, pero espera que si lo hacen reciban una buena remuneración económica para que no lo “ofendan”.

“Si ya vas a usarme a mí para hacer bien tu trabajo, lo único que yo les digo, para que no me ofendan, ganen bien”, agregó.

Joanna Vega-Biestro arremete contra Adrián Marcelo tras ventilar su supuesto sueldo

Ante lo ocurrido, el breve momento se viralizó en redes sociales por medio de la cuenta de ‘La tía Sandra’, publicación que de inmediato respondió la presentadora.

“Para mí es más triunfazo que cada que tiene micrófono me menciona. De mi sueldo no hablo, y a Arath nunca lo defendí aunque le cueste aceptarlo, simplemente reconocí que se supo controlar. A diferencia de alguien que prefirió abandonar el juego”, escribió Vega-Biestro en su cuenta de X.

(Captura de pantalla)

Horas después, la conductora abordó el tema en el programa Sale el Sol, donde bromeó sobre la cifra que Marcelo dio sobre su sueldo y aseguró que está equivocado.

“Todo mundo dice que nos pagan por hablar mal de la gente, ojalá. Sí tenemos nuestro sueldote, pero es de agrapa. Tus datos son por programa, mijo”, dijo entre risas.

Mientras que Ana María Alvarado, a quien llamó menopáusica, agregó: “Te pasaron mal los datos”.