Hallan a dos hombres asesinados en carretera de Navolato, autoridades ya investigan

Cuerpos de dos hombres con heridas de bala fueron hallados junto a la carretera Culiacancito-La Palma, en Navolato, Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mañana de este martes 26 de agosto, cuerpos de seguridad de Navolato, Sinaloa, atendieron una llamada de emergencia que alertaba sobre la presencia de dos personas sin vida junto a la carretera que comunica Culiacancito y La Palma, a la altura del acceso a Lo de Sauceda.

De acuerdo con información confirmada por las autoridades y publicada por Línea Directa, los hombres fueron identificados poco después como Benito “N”, de 55 años, y Luis Orlando “N”, de 30, ambos residentes de la sindicatura de Villa Ángel Flores, conocida como “La Palma”.

El reporte del hallazgo ingresó alrededor de las 8:00 horas a través del sistema de emergencias 911. Elementos militares del Ejército Mexicano acudieron al sitio señalado para verificar la situación, donde constataron que ambas víctimas yacían boca abajo.

Detalles de los hechos

Las víctimas, identificadas como Benito “N” y Luis Orlando “N”, eran residentes de Villa Ángel Flores, conocida como La Palma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cuerpos, de complexión robusta y tez morena clara, se encontraban recostados sobre la cuneta de la vialidad que cruza el este del municipio y contaban con heridas por disparo de arma de fuego en distintas zonas.

El área fue acordonada de inmediato por las autoridades, quienes desplegaron cinta amarilla para impedir el ingreso no autorizado y evitar la alteración de posibles evidencias.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa fue notificada y movilizó a su equipo de investigación, incluidos peritos forenses y agentes investigadores. Según puntualizó Línea Directa, fueron los familiares de las víctimas quienes realizaron la identificación visual poco después de que la escena quedó asegurada.

Durante las diligencias, agentes de la FGE recabaron prueba balística y fotografías del lugar, mientras los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia legal, paso necesario para documentar las causas exactas del fallecimiento y registrar características relevantes para el expediente ministerial.

El hallazgo reactivó la atención sobre la violencia en rutas rurales de Navolato, sin detenidos ni líneas claras de investigación hasta el momento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, personal de investigación de la Fiscalía realizó entrevistas con los familiares que ya se habían presentado en el lugar, a fin de recabar información sobre el entorno social, ocupación y antecedentes de las víctimas.

Los familiares deberán presentarse ante el Ministerio Público con la documentación correspondiente para iniciar el proceso de entrega de los restos y avanzar en trámites funerarios. Los cuerpos permanecerán bajo resguardo estatal hasta la validación legal de las identidades y la realización de los protocolos judiciales de rigor.

El doble homicidio de Benito “N” y Luis Orlando “N” reactivó la atención sobre la violencia en la región, especialmente en rutas y entronques que comunican comunidades rurales del municipio de Navolato.

Las autoridades estatales han reiterado la importancia de que familiares y posibles testigos aporten datos a la averiguación. Mientras avanza la investigación oficial, el personal del Servicio Médico Forense mantiene los cuerpos en resguardo bajo estricto protocolo judicial, a la espera de la culminación de las diligencias y la autorización correspondiente para la entrega a sus seres queridos.