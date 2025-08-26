México

Eduardo Verástegui considera que la marcha convocada por la alcaldesa de Cuauhtémoc es “una trampa”

Alessandra Rojo de la Vega impulsa una movilización masiva para enfrentar “riesgos a la democracia”

Por Merary Nuñez

El actor, Eduardo Verástegui, publicó en su cuenta de ‘X’ un mensaje en el que exhorta a sectores conservadores y provida a no asistir a la marcha convocada para el próximo 31 de agosto por la edil de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

En su publicación, Verástegui calificó la movilización como “una trampa” y recordó lo ocurrido en 2024, cuando, según dijo, se buscó manipular a los participantes. “Esa marcha será el filtro perfecto: quien vaya o es ignorante y hay que despertarlo, o es parte de los mismos tibios de siempre”, escribió.

Aseguró que los convocantes son “los mismos de siempre”, a quienes acusó de haber engañado a la ciudadanía en procesos electorales recientes. Sin mencionar nombres directamente, señaló a quienes en su momento defendieron a Xóchitl Gálvez como “bien católica” y lo acusaron de dividir el voto.

Verástegui calificó a los organizadores como “tutifruti”, “izquierdita moderada” o “derechita flojita, cobarde y tibia”. Según su mensaje, la suma de esas posturas termina en lo que definió como un “progresismo wokista”.

Critica a los organizadores

El activista también criticó lo que considera agendas asociadas a los organizadores, como el feminismo radical, la legalización del aborto, la diversidad sexual, la Agenda 2030 y el ambientalismo.

En un señalamiento directo, identificó a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, como una de las organizadoras de la marcha.

La “Resistencia democrática”

Alessandra Rojo de la Vega convocó el pasado 4 de julio a la ciudadanía a participar en un encuentro masivo el próximo sábado 30 de agosto, que comenzará en la Diana Cazadora a las 11:00 horas.

El objetivo de este llamado es detener lo que considera la imposición de un poder sin límites y la disminución de las libertades, comentó.

En un video publicado en sus redes sociales, la funcionaria subrayó la naturaleza apartidista del movimiento, enfatizando que el objetivo es defender “lo más valioso que tenemos, nuestra libertad, nuestros derechos, nuestro futuro”.

La alcaldesa concluyó su intervención con un llamado directo a la participación: “Si te duele ver a México hundirse, si estás preocupada por tus hijas, por tus hijos, que ellos crezcan en un país con dignidad, entonces por favor no te quedes viendo, no esperes a que alguien más lo haga por ti”.

