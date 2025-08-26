Diputados votarán reforma constitucional sobre extorsión el próximo 2 de septiembre

(Crédito: Cuartoscuro)

El periodo ordinario en la Cámara de Diputados comenzará con tres asuntos prioritarios: la reforma constitucional en materia de extorsión, la definición del paquete económico 2026 y la organización de comparecencias de funcionarios del gabinete federal para la glosa del primer Informe presidencial.

El dictamen sobre extorsión será el primero en llegar al pleno. La declaratoria de publicidad está programada para la tarde del lunes (1 de septiembre), una vez recibido el Informe de gobierno de Claudia Sheinbaum. La votación se llevará a cabo el martes 2 de septiembre y, posteriormente, la siguiente sesión se fijará hasta el lunes 9, a fin de dar tiempo a que las comisiones trabajen en los dictámenes que nutrirán la agenda legislativa.

El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, explicó que entre miércoles y viernes las comisiones deberán preparar los insumos que servirán al pleno para continuar las deliberaciones. Anticipó que la lista de temas será amplia y que el periodo de sesiones tendrá un ritmo “muy intenso”.

También adelantó que la próxima semana se definirá el calendario de comparecencias de secretarios de Estado, como parte del análisis del Informe presidencial.

Adelanto del proyecto de paquete económico 2026

En el ámbito presupuestario, Morena incluyó en su reunión plenaria del sábado un encuentro con el secretario de Hacienda, Édgar Amador. El objetivo será conocer un adelanto del proyecto de paquete económico 2026 y resolver dudas sobre posibles recortes al gasto público.

Monreal pidió no adelantar conclusiones y esperar a que la propuesta sea presentada de manera oficial. “Simplemente no lo niego, puede venir confirmado en el paquete económico y entonces tendremos que determinar y definir dónde sufrirán recortes para poder atenuar los efectos que esto provocará en la política económica”, señaló en conferencia de prensa.

El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, y la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Merilyn Gómez Pozos, durante una conferencia de prensa la tarde de ayer en la Cámara de Diputados. ( Captura de pantalla | X: @RicardoMonrealA)

En julio, Hacienda entregó a la Cámara de Diputados un documento de programación presupuestaria que contemplaba la desaparición de cerca de 300 programas. Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Merilyn Gómez Pozos, aseguró que la propuesta no se traduce en un recorte directo, sino en un proceso de compactación para hacer más eficiente el gasto.

“En áreas donde hay hasta tres programas, se compactarán en uno; no habrá ajuste a ningún programa”, indicó, y puntualizó que los de carácter social se mantendrán sin cambios.

Dentro de la agenda legislativa, Monreal confirmó que no se someterá a votación en el pleno la reforma que buscaba eliminar la contradicción entre los artículos 94 y 97 de la Constitución. Esta situación, derivada de una modificación previa al Poder Judicial, mantiene en vigor dos procedimientos distintos para la elección del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con estos lineamientos, la Cámara de Diputados iniciará un periodo ordinario en el que los temas de seguridad, el diseño presupuestal para 2026 y la revisión del Informe presidencial se presentan como los principales ejes de trabajo inmediato.