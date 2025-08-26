México

Diputados votarán reforma constitucional sobre extorsión el próximo 2 de septiembre

La iniciativa busca facultar al Congreso para legislar en esta materia; la sesión ordinaria continuará hasta el 9 de septiembre

Por Andrés García S.

Guardar
(Crédito: Cuartoscuro)
(Crédito: Cuartoscuro)

El periodo ordinario en la Cámara de Diputados comenzará con tres asuntos prioritarios: la reforma constitucional en materia de extorsión, la definición del paquete económico 2026 y la organización de comparecencias de funcionarios del gabinete federal para la glosa del primer Informe presidencial.

El dictamen sobre extorsión será el primero en llegar al pleno. La declaratoria de publicidad está programada para la tarde del lunes (1 de septiembre), una vez recibido el Informe de gobierno de Claudia Sheinbaum. La votación se llevará a cabo el martes 2 de septiembre y, posteriormente, la siguiente sesión se fijará hasta el lunes 9, a fin de dar tiempo a que las comisiones trabajen en los dictámenes que nutrirán la agenda legislativa.

El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, explicó que entre miércoles y viernes las comisiones deberán preparar los insumos que servirán al pleno para continuar las deliberaciones. Anticipó que la lista de temas será amplia y que el periodo de sesiones tendrá un ritmo “muy intenso”.

También adelantó que la próxima semana se definirá el calendario de comparecencias de secretarios de Estado, como parte del análisis del Informe presidencial.

Adelanto del proyecto de paquete económico 2026

En el ámbito presupuestario, Morena incluyó en su reunión plenaria del sábado un encuentro con el secretario de Hacienda, Édgar Amador. El objetivo será conocer un adelanto del proyecto de paquete económico 2026 y resolver dudas sobre posibles recortes al gasto público.

Monreal pidió no adelantar conclusiones y esperar a que la propuesta sea presentada de manera oficial. “Simplemente no lo niego, puede venir confirmado en el paquete económico y entonces tendremos que determinar y definir dónde sufrirán recortes para poder atenuar los efectos que esto provocará en la política económica”, señaló en conferencia de prensa.

El coordinador de la bancada
El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, y la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Merilyn Gómez Pozos, durante una conferencia de prensa la tarde de ayer en la Cámara de Diputados. ( Captura de pantalla | X: @RicardoMonrealA)

En julio, Hacienda entregó a la Cámara de Diputados un documento de programación presupuestaria que contemplaba la desaparición de cerca de 300 programas. Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Merilyn Gómez Pozos, aseguró que la propuesta no se traduce en un recorte directo, sino en un proceso de compactación para hacer más eficiente el gasto.

“En áreas donde hay hasta tres programas, se compactarán en uno; no habrá ajuste a ningún programa”, indicó, y puntualizó que los de carácter social se mantendrán sin cambios.

Dentro de la agenda legislativa, Monreal confirmó que no se someterá a votación en el pleno la reforma que buscaba eliminar la contradicción entre los artículos 94 y 97 de la Constitución. Esta situación, derivada de una modificación previa al Poder Judicial, mantiene en vigor dos procedimientos distintos para la elección del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con estos lineamientos, la Cámara de Diputados iniciará un periodo ordinario en el que los temas de seguridad, el diseño presupuestal para 2026 y la revisión del Informe presidencial se presentan como los principales ejes de trabajo inmediato.

Temas Relacionados

Cámara de DiputadosReforma constitucionalExtorsiónPaquete económico 2026mexico-noticias

Más Noticias

“Tendría que haber denuncias”: Sheinbaum sobre presuntos sobornos de “El Mayo” Zambada a políticos, policías y militares

La mandataria negó los dichos del antiguo cofundador del Cártel de Sinaloa, los cuales fueron emitidos durante su declaración de culpabilidad en la Corte del Distrito Este de Nueva York

“Tendría que haber denuncias”: Sheinbaum

La conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 26 de agosto | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La conferencia de Claudia Sheinbaum

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 26 de agosto: cambios de habitaciones generan caos y desesperación

Los 11 habitantes del reality show de Televisa viven cambios inesperados dentro del juego

La Casa de los Famosos

Tarjeta Rosa 2025: ¿Cuántos pagos pendientes faltan?

Este programa busca apoyar en la economía familiar

Tarjeta Rosa 2025: ¿Cuántos pagos

La eliminación de Priscila Valverde dispara el rating de La Casa de los Famosos México 3: ¿Cuántos votos y audiencia alcanzó?

La reina de belleza fue la cuarta eliminada de este reality de Televisa

La eliminación de Priscila Valverde
MÁS NOTICIAS

NARCO

Noroña cuestiona confesión de “El

Noroña cuestiona confesión de “El Mayo” respecto a sobornos a autoridades en México: “Que diga quiénes son”

Sheinbaum destaca mensaje de EEUU por “poner al mismo nivel” a “El Mayo”, “El Chapo” y Genaro García Luna

Así luce físicamente Julio César Chávez Jr. tras salir de la cárcel federal del estado de Sonora: “Se ve afectado”

De una bata firmada a “El Nini” a capturas de pantalla: ¿Qué pruebas tiene la FGR contra Julio César Chávez Jr?

Multa impuesta a ‘El Mayo’ Zambada por EEUU equivaldría a la tercera mayor fortuna de México

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 26 de agosto: cambios de habitaciones generan caos y desesperación

La eliminación de Priscila Valverde dispara el rating de La Casa de los Famosos México 3: ¿Cuántos votos y audiencia alcanzó?

“Es una mitómana”: Efigenia Ramos explota contra Mayela Laguna por asegurar que tuvo amorío con Gustavo Adolfo Infante

“Sabotaje plástico”: comunidad trans y LGBT destrozan a Ninel Conde por comentario transfóbico contra Wendy Guevara

Marco Antonio Regil regresa a conducir concursos con una nueva versión de ’100 Mexicanos Dijeron’ en Netflix

DEPORTES

Penta Zero Miedo pierde otra

Penta Zero Miedo pierde otra vez en WWE: temen que sea usado como jobber

¿Quién es Valtteri Bottas, el nuevo compañero de Checo Pérez en Fórmula 1?

Cuándo debutará oficialmente Checo Pérez con la escudería de Cadillac en la Fórmula 1

Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 con Cadillac y las redes lo celebran con memes

El hijo pródigo vuelve: Checo Pérez confirma su regreso a la F1 con Cadillac en 2026