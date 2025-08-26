México

CDMX: estos son los vuelos cancelados y demorados de este lunes

Con millones de pasajeros al mes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

Por Infobae Noticias

Guardar
El AICM actualiza en vivo
El AICM actualiza en vivo el estatus de sus vuelos (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande del país y uno de los más importantes de Latinoamérica. Debido a los innumerables vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son una constante.

Es por eso que el AICM informa en vivo el estatus de todas sus operaciones, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte de las 18:00 horas del lunes 25 de agosto.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

Demoras y cancelaciones en
Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)

Vuelo: Y4700

Destino: Chicago

Aerolínea: Volaris

Hora: 00:40

Estado: Demorado

Vuelo: CM149

Destino: Panama

Aerolínea: Copa Airlines

Hora: 01:40

Estado: Demorado

Vuelo: VB112

Destino: Las Vegas

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 11:10

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Si sufres de algún
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este lunes 25 de agosto

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Precio de la mezcla mexicana

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 25 de agosto: ‘El Guana’ se pasea en tanga y hace esta broma a Elaine Haro

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes de prueba de líder

La Casa de los Famosos

Estos son los riesgos de bañarse con agua caliente, según la UNAM

A determinadas temperaturas, el baño puede provocar problemas en la piel

Estos son los riesgos de

Vinculan a proceso a Nery “N”, implicada en el asesinato de Ximena y José, colaboradores de Clara Brugada

Anteriormente se le determinó la medida de prisión preventiva

Vinculan a proceso a Nery

SEP inicio de clases 2025-2026: quiénes deben volver una semana antes a la escuela

El arranque de este próximo ciclo escolar será el lunes 1 de septiembre para todos los estudiantes de nivel básico y medio superior

SEP inicio de clases 2025-2026:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Por qué El Mayo Zambada

Por qué El Mayo Zambada no cooperará ni hablará de políticos mexicanos, según su abogado

Fiscal de Nueva York agradece al gobierno de México tras la declaración de culpabilidad del Mayo Zambada

Colombia asegura 14 millones de dólares en cocaína ligados al CJNG que pretendían llegar al Edomex

El Mayo Zambada morirá en prisión por los crímenes que cometió, asegura fiscal de EEUU

Liberan narcobloqueos en carreteras de Escuinapa, delincuencia organizada despojó vehículos de carga en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 25 de agosto: ‘El Guana’ se pasea en tanga y hace esta broma a Elaine Haro

Survivor México: quién sale eliminado hoy 25 de agosto

‘Tu Historia Como la Mía’, con Rocío Sánchez Azuara, sale del aire a tres semanas de su estreno

Cientos de miles de pesos: esto cuesta la dentadura de diamantes de Abelito, de La Casa de los Famosos México

Quién escribió Ojitos Mentirosos, canción de la tendencia con maquillaje de payaso

DEPORTES

Esto dijo Alexis Vega tras

Esto dijo Alexis Vega tras la polémica que involucró a su familia durante el Cruz Azul vs Toluca: “No es mi esposa”

Así reaccionó Julio César Chávez a la libertad condicional que recibió su hijo Junior

Jorge Álvarez Máynez desmiente supuestos privilegios en el Estadio Olímpico para ver a Pumas

¿Favoritismo o coincidencia? ‘Gato’ Ortiz ha marcado 6 penales a favor del América en sus últimos partidos

Liga MX: Quién es el nuevo líder de goleo tras la jornada 6