México

Así puedes obtener gratis el libro sobre Teotihuacan que muestra su arqueoastronomía, arquitectura y paisaje

El libro destaca la convergencia entre arqueología del paisaje y arqueoastronomía para interpretar Teotihuacan como espacio físico y simbólico

Por Omar Tinoco Morales

La Pirámide del Sol se
La Pirámide del Sol se describe como un edificio lunisolar, cuyos vértices y ejes marcan eventos astronómicos y agrícolas importantes. FOTO: INAH

El lanzamiento del libro digital Astronomía, arquitectura, geometría y geografía en Teotihuacan busca divulgar el conocimiento sobre la antigua Ciudad de los Dioses sin sacrificar el rigor académico.

La obra, coordinada por Ismael Arturo Montero García, director del Centro de Investigación y Divulgación de la Ciencia en la Universidad del Tepeyac (UT), compila cinco ensayos elaborados por seis especialistas.

La publicación, editada bajo el sello de iTio Ediciones —iniciativa de Montero García, ya puede consultarse y descargarse en https://www.montero.org.mx/teotihuacan.

El libro, de extensión breve y formato accesible, incorpora ilustraciones que facilitan la inmersión en su contenido.

La obra, coordinada por Ismael Arturo Montero García, reúne ensayos de seis especialistas sobre la integración de arquitectura, paisaje y astronomía en Teotihuacan. FOTO: INAH

Estos textos exploran cómo los habitantes de Teotihuacan integraron la arquitectura sagrada, el paisaje ritual y los calendarios astronómicos para modelar su entorno urbano.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) impulsó la difusión de este proyecto desde 2024, consolidando un esfuerzo comunitario orientado a profundizar en el estudio de este sitio patrimonial.

Durante la presentación, Montero García, junto a Aarón Uriel González Benítez de la Sociedad Astronómica de Iztapalapa y Jesús Torres Peralta del Departamento de Museos y Comunicación Educativa de la Zona Arqueológica de Teotihuacan, destacaron el objetivo de la obra: fomentar la reflexión sobre la conservación y difusión de la memoria histórica de Teotihuacan, reconocida actualmente como la ZAT.

El libro se integró en un programa gratuito con actividades culturales y científicas en el Museo de Murales Teotihuacanos entre 2024 y 2025. FOTO: INAH

En palabras de Montero García, el texto propone una perspectiva teórica y metodológica que interpreta el paisaje no solo como un entorno natural, sino como un territorio transformado y organizado por la acción humana.

La convergencia entre la arqueología del paisaje y la arqueoastronomía permite analizar Teotihuacan tanto como espacio físico como escenario simbólico.

“La obra plantea una propuesta teórica y metodológica que concibe el paisaje no solo como entorno natural sino como un territorio transformado y organizado por la acción humana. Pone en el centro la convergencia entre la arqueología del paisaje y la arqueoastronomía, lo que abre posibilidades para interpretar el panorama teotihuacano como espacio físico y escenario simbólico”, afirmó.

Entre los hallazgos presentados, se destaca que la Pirámide de la Luna, lejos de responder únicamente a una identidad lunar, revela una profunda conexión solar a través de sus ejes de simetría.

Esta estructura se alinea con fechas clave en las que el Sol aparece o desaparece en el horizonte: el 12 de febrero, el 13 de agosto, los solsticios de verano e invierno, el 3 de mayo y los nemontemi.

Por otro lado, la Pirámide del Sol se describe como un edificio lunisolar, cuyos vértices marcan los lunisticios, su eje de simetría señala el inicio del calendario agrícola y su plataforma se orienta hacia el ocaso durante el paso cenital del astro.

