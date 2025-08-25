México

Pronóstico del tiempo en México: qué esperar en tu estado este 25 de agosto

Revisar el clima antes de salir de casa puede ayudar a estar preparado y evitar sorpresas meteorológicas

Por Infobae Noticias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

El clima templado predomina en México; sin embargo, puede variar de acuerdo a la región y estación del año. Para no adivinar si habrá sol intenso, lluvia o granizo, es importante revisar cuál es el pronóstico del tiempo.

Todos los días el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) da un informe oportuno sobre las previsiones meteorológicas del día para cada región.

Las personas deben prepararse ante las siguientes condiciones climatológicas:

Pronóstico del tiempo para este 25 de agosto

El monzón mexicano en el noroeste del país, en interacción con una circulación de baja presión en altura, que se desplazará sobre Sinaloa y Durango, generarán lluvias puntuales intensas en Durango, Sinaloa y Nayarit; muy fuertes en Sonora; así como chubascos y lluvias fuertes en Baja California, Baja California Sur y Chihuahua. Todas acompañadas con descargas eléctricas. Canales de baja presión sobre el noreste de México, la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura, inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, noreste, oriente y sur de la República Mexicana; y con posible caída de granizo en el occidente y centro del territorio nacional. Por su parte, la onda tropical núm. 24 ha sido absorbida por la zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical, que se localiza a 560 km al suroeste de las costas de Jalisco, su extensa circulación refuerza la probabilidad de lluvias en dicha entidad. Otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano en interacción con la onda tropical núm. 25, que se desplazará sobre el golfo de Tehuantepec, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas y la península de Yucatán. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y golfo de México, así como en la península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 °C en Baja California y Sonora. Así mismo, al final del día, finalizará la onda de calor en Baja California, Baja California Sur y Oaxaca. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Domingo 24 de agosto:

ARCHIVO - Las lluvias puedes generar inundaciones y el reblandecimiento de la tierra (AP/Marco Ugarte, archivo)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Durango (sur), Sinaloa (norte y centro), Nayarit (norte) y Jalisco (centro y oriente. Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz y Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Tabasco. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas occidentales de Baja California Sur, además de costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur y Sinaloa (norte). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

En caso de que las autoridades consideren que alguno de los eventos climatológicos pudiera ser peligroso para la población, darán el aviso oportuno para que las personas se resguarden y lleven consigo sus objetos importantes.

Protección Civil se encargará de informar a la ciudadanía ante cualquier peligro natural, así como ayudar en caso de que haya ocurrido una tragedia.

