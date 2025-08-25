México

Pronóstico del clima en Ecatepec este lunes 25 de agosto: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Por Infobae Noticias

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima (Wikimedia Commons)

Antes de partir de tu casa, checa la previsión meteorológica en Ecatepec para las próximas horas en este 25 de agosto.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 24 grados, la probabilidad de lluvia será del 65%, con una nubosidad del 83%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 30 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se pronostica que alcancen un nivel de hasta 10.

Para la noche, la temperatura llegará a los 14 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 60%, con una nubosidad del 99%, mientras que las ráfagas de viento serán de 26 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Ecatepec (Imagen ilustrativa Infobae)

De calores y contaminantes, el clima en Ecatepec

Ecatepec de Morelos forma parte de los 125 municipios que integran el Estado de México (Edomex) y se caracteriza por ser una región en donde la mitad de su territorio tiene clima seco y lluvioso y templado subhúmedo en la restante.

En Ecatepec la temperatura promedio al año es de 23 grados centígrados, mientras que su rango de precipitación promedio es de 500 a 700 mm. La temporada más húmeda es de mayo a octubre, mientras que la más seca va de noviembre a abril.

Al formar parte de la zona conocida como Valle de México, Ecatepec sufre problemas ambientales debido a la contaminación, la sobrepoblación y sus actividades industriales, lo que lo hace uno de los municipios con la peor calidad del aire.

Este municipio mexiquense tiene
Este municipio mexiquense tiene una temperatura promedio de 23 grados. (CUARTOSCURO)

¿Qué debe incluir un seguro para proteger mi vivienda en caso de huracanes y tormentas?

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaEcatepecMéxicomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Cuántas veces al día puedes tomar semillas de moringa y quiénes no deberían hacerlo

Esta planta puede aprovecharse completamente en té o suplemento

Cuántas veces al día puedes

Valeriana o magnesio: cuál es mejor para conciliar el sueño de manera efectiva

Ambos son remedios naturales que suelen usarse para combatir el insomnio

Valeriana o magnesio: cuál es

Dónde están las Farmacias del Bienestar y cómo registrarse para recibir medicinas gratis

Los establecimientos brindarán otros beneficios además de surtir medicamentos

Dónde están las Farmacias del

Pensión Mujeres Bienestar 2025: a quién le toca inscribirse en la última semana de agosto para recibir 3 mil pesos

El calendario de inscripción toma en cuenta la letra inicial del primer apellido de las mujeres elegibles

Pensión Mujeres Bienestar 2025: a

Qué tan bueno es tomar proteína en la noche y quiénes no deberían hacerlo

Este suplemento puede ayudar a las personas que van al gimnasio o practican deporte

Qué tan bueno es tomar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Por extorsión y cobro de

Por extorsión y cobro de piso joven cierra su negocio de mariscos en Ensenada “Se han apoderado de mi municipio”

Detienen a El Guayabas, líder de una red de huachicoleo, homicidio y delitos de alto impacto ligados al CJNG y La Barredora

Qué grupos criminales podrían representar un riesgo a la seguridad de Julio César Chávez Jr.

Cateo en Pátzcuaro deja un detenido y más de 900 dosis de droga aseguradas

Cae líder de Los Alfas, célula del CJNG, por homicidio en Zinacantepec

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO: sigue gala de eliminación hoy 24 de agosto

Alejandra Guzmán revela que le fue colocado ‘más titanio que nunca’ en las vértebras cervicales: “Soy biomecánica”

Psicólogo analiza el lenguaje corporal de Christian Nodal y “expone” su verdad oculta

Belinda acompaña a Fey a importante evento y admite que quería parecerse a ella: “Te admiro mucho”

Por esta razón Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel y Luis Enrique no se han repartido 108 mdp: la millonaria herencia de Silvia Pinal

DEPORTES

Atlas vs América: Liga MX

Atlas vs América: Liga MX anuncia retraso en el arranque del partido por tormenta eléctrica cerca del Estadio Jalisco

Galería de fotos: Barcelona Femenil derrota al América y cierra con fiesta su gira en México

México conquista la Serie Mundial Cal Ripken 2025 en la categoría Sub-8 ante Estados Unidos

Qué grupos criminales podrían representar un riesgo a la seguridad de Julio César Chávez Jr.

Juegos Panamericanos Junior: así fue la participación de la delegación mexicana en Asunción 2025