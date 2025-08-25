Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se registran hoy 25 de agosto y documentos necesarios para el apoyo de 3 mil pesos?

Quedan pocos días para la inscripción y obtener el apoyo económico bimestral a mujeres de entre 60 y 64 años

La Pensión Mujeres Bienestar, uno de los programas sociales más relevantes del Gobierno de México, continúa hoy lunes 25 de agosto de 2025 con su calendario de incorporación.

Este apoyo económico, impulsado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entrega 3 mil pesos bimestrales a mujeres de entre 60 y 64 años que no reciben otra pensión contributiva, fortaleciendo así su autonomía económica y reconocimiento social.

Registro abierto para mujeres de 60 a 64 años

El periodo de registro del programa se mantiene abierto durante todo el mes de agosto, del 1 al 30, y se realiza en módulos de la Secretaría de Bienestar y Centros LIBRE, con personal plenamente identificado y de forma gratuita. Los módulos están disponibles de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas.

Para mantener un registro ordenado y evitar aglomeraciones, la Secretaría de Bienestar organiza la incorporación de las beneficiarias según la letra inicial del primer apellido. Hoy, lunes 25 de agosto, corresponde registrarse a las mujeres cuyos apellidos comienzan con A, B o C.

La Pensión Mujeres Bienestar sigue activa este lunes 25 de agosto de 2025, ofreciendo un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos a mujeres mexicanas de 60 a 64 años que no cuentan con otra pensión contributiva

Cada día de la semana está asignado a grupos específicos de letras, mientras que los sábados el registro se abre a todas las letras del alfabeto.

Fechas de registro: agosto 2025

Para evitar aglomeraciones, la inscripción sigue un orden alfabético según el primer apellido:

Lunes: A, B, C (25 de agosto)

Martes: D, E, F, G, H (26 de agosto)

Miércoles: I, J, K, L, M (27 de agosto)

Jueves: N, Ñ, O, P, Q, R (28 de agosto)

Viernes: S, T, U, V, W, X, Y, Z (29 de agosto)

Sábado: Todas las letras (30 de agosto)

¿Qué documentos presentar?

Para completar el trámite, las interesadas deben presentar la siguiente documentación en original y copia:

Identificación oficial vigente : INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.

Acta de nacimiento legible .

CURP reciente .

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibos de luz, agua, teléfono, gas, cable o predial).

Número telefónico de contacto, tanto celular como fijo si se dispone.

En caso de que la mujer interesada tenga alguna dificultad para acudir personalmente al módulo, la Secretaría de Bienestar ofrece la opción de solicitar una visita domiciliaria para realizar el registro.

La Pensión Mujeres Bienestar tiene un carácter universal y busca reconocer toda una vida de trabajo de las mujeres, especialmente en labores domésticas y de cuidado no remuneradas, que históricamente han sido desvalorizadas. Para acceder al programa, sólo se requiere cumplir tres criterios: tener entre 60 y 64 años, ser mexicana por nacimiento o naturalización, y residir en territorio nacional.

Las beneficiarias que cumplan con los requisitos y realicen su registro oportunamente recibirán de manera bimestral el apoyo económico de 3 mil pesos, contribuyendo a su bienestar y autonomía financiera en la etapa previa a la vejez.