Pensión Mujeres Bienestar 2025: a quién le toca inscribirse en la última semana de agosto para recibir 3 mil pesos

El calendario de inscripción toma en cuenta la letra inicial del primer apellido de las mujeres elegibles

Por Israel Aguilar Esquivel

El depósito se realiza a través de la tarjeta del Banco del Bienestar

La Pensión Mujeres Bienestar entra en la última semana de su campaña de inscripción correspondiente al mes de agosto, una etapa clave durante la cual se informó a las interesadas sobre los pasos que deben seguir para acceder al programa. Esta iniciativa, implementada por Claudia Sheinbaum, está abierta para todas las mujeres mexicanas que tengan entre 60 y 64 años de edad y que no cuenten actualmente con beneficios similares provenientes de otros esquemas de apoyo social.

El operativo de registro contempla distintos módulos y jornadas destinadas a garantizar que las mujeres elegibles puedan completar el trámite en tiempo y forma. Este programa busca brindar un respaldo económico anticipado al periodo de jubilación, reconociendo la situación de quienes no han tenido acceso a pensiones formales por años de trabajo no reconocido o por empleos en contextos informales. La cobertura nacional permite que mujeres de todas las regiones puedan postularse en las fechas indicadas.

La relevancia de la Pensión Mujeres Bienestar se fortalece en un contexto donde la seguridad social representa un desafío importante para el sector femenino mayor. El acceso a una pensión resulta fundamental para millones de mujeres, ya que contribuye al bienestar y genera mayor estabilidad económica en etapas previas a la vejez.

El calendario fue confirmado por las autoridades

A quién le toca inscribirse en la última semana de agosto para recibir 3 mil pesos de la Pensión Mujeres Bienestar

La Pensión Mujeres Bienestar ingresa en la última semana de su campaña de inscripción de agosto, periodo en el que todas las mujeres elegibles podrán sumarse al programa. Durante este tramo final, se repite el ciclo de atención que organiza el proceso conforme a la letra inicial del primer apellido, asegurando que cada participante tenga una fecha asignada en el calendario para acudir a los módulos correspondientes. El mecanismo contempla todas las letras del abecedario, cerrando de manera integral la etapa de registros prevista para este mes.

Esta semana representa la última oportunidad para que las mexicanas de 60 a 64 años de edad que cumplan con los requisitos formales realicen el trámite de incorporación. El objetivo del sistema escalonado es evitar aglomeraciones y brindar atención ordenada a mujeres que no tengan acceso a algún otro tipo de pensión o apoyo social. Quienes deseen participar deberán consultar la convocatoria y verificar el día señalado conforme a la primera letra de su apellido, es decir:

  • Letras A, B y C del primer apellido - lunes 25 de agosto.
  • Letras D, E, F, G, H del primer apellido - martes 26 de agosto.
  • Letras I, J, K, L, M del primer apellido - miércoles 27 de agosto.
  • Letras N, Ñ, O, P, Q, R del primer apellido - jueves 28 de agosto.
  • Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z del primer apellido - viernes 29 de agosto.
  • Todas las letras - sábado 30 de agosto.

La inclusión de esta medida refuerza el alcance nacional de la Pensión Mujeres Bienestar, un programa que busca mejorar la calidad de vida de adultas mayores y ofrecer un respaldo económico orientado a la seguridad en la etapa previa a la jubilación.

